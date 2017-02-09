Французская компания Citroen рассказала о своей главной новинке, которая будет выставлена на стенде в рамках Международного автосалона в Женеве – концептуальном кроссовере C-Aircross.

За месяц до открытия Женевского автосалона французский автопроизводитель решил продемонстрировать, как будет выглядеть будущий преемник нынешнего C3 Picasso. Как и ожидалось, новинка выполнена в форм-факторе компактного кроссовера. Его габаритная длина составляет 4,15 метра, а ширина – 1,74 метра. Предполагается, что в он построен на модульной платформе французского альянса PSA Peugeot Citroen – EMP2, которая ранее использовалась в конструкции Peugeot 2008 и Opel Crossland X.

Внешне автомобиль напоминает другой городской кроссовер Citroen – модель Cactus. Об этом красноречиво говорит узкая фронтальная оптика со светодиодной «начинкой», гладкий, без каких-либо углов кузов, а также утопленные в переднюю часть секции противотуманных фар, однако последние у C-Aircross значительно меньше. Однако, вопреки прогнозам экспертов, новинка, по крайней мер, в концептуальной исполнении, не унаследовала от Cactus пластиковые защитные накладки Airbump. Впрочем, защитные элементы другого типа на дверях все же присутствуют.

Отдельно стоит отметить стеклянную крышу, молдинги на ней, в переднюю часть которых вмонтированы небольшие светодиодные секции, сегментированную форму задней оптики, а также задние двери, которые открываются против движения, обеспечивая беспрепятственный доступ в салон. Внутри же автомобиля установлено односпицевое мультифункциональное рулевое колесо, а также изогнутый к низу экран информационно-развлекательного комплекса.

Ожидается, что новый кроссовер будет представлен в серийном варианте уже этой осенью, в рамках Международного автосалона во Франкфурте.