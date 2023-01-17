Citroen представил новый электрический хэтчбек

Компания Citroen представила первый электромобиль для индийского рынка — пятидверку с обозначением eC3

По большому счету этот продукт является результатом конверсии – фактически, инженеры взяли обычный C3 и заменили ДВС на электромотор и батарею. К слову, характеристики силовой установки скромные – мощность агрегата составляет всего лишь 56 лошадиных сил. Максимальная скорость пятидверки — всего 107 километров в час. Аккумулятор (емкость в 30 киловатт). Паспортный запас хода -320 километров.

Что касается дизайна, то он тоже не отличается от исходника – в глаза бросается лишь лючок зарядного порта, который расположили на переднем крыле.