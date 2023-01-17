Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2023

Citroen представил новый электрический хэтчбек

Citroen представил новый электрический хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen представила первый электромобиль для индийского рынка — пятидверку с обозначением eC3

По большому счету этот продукт является результатом конверсии – фактически, инженеры взяли обычный C3 и заменили ДВС на электромотор и батарею.  К слову, характеристики силовой установки скромные – мощность агрегата составляет всего лишь 56 лошадиных сил. Максимальная скорость пятидверки — всего 107 километров в час.  Аккумулятор (емкость в 30 киловатт).  Паспортный запас хода -320 километров.

Что касается дизайна, то он тоже не отличается от исходника – в глаза бросается лишь лючок зарядного порта, который расположили на переднем крыле.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen C4 X (2023)

Представлен Citroen C4 X

29 июня 2022
Citroen Grand C4 Picasso 2014 вид сзади

Citroen уже летом откажется от производства минивэнов

21 апреля 2022
Citroen C3

В Citroen представили новый народный автомобиль

22 марта 2022

Citroen заявил о скором отказе от ДВС

14 марта 2022
Citroen C1 2014 вид сбоку

Сitroen отправляет в отставку модель C1

28 января 2022

Citroen C5 пережил рестайлинг

12 января 2022

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 4 8