Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2020

Citroen SpaceTourer можно стилизовать под фургон из 40-х

Citroen SpaceTourer можно стилизовать под фургон из 40-х
Автор фото: фирма-производитель

Фургон Citroen Type H начали выпускать в далеком 1947 году. Автомобиль обладал запоминающимся внешним видом с большой трапециевидной «мордой» и плоскими бортами кузова с рифлением. Теперь в этом неординарном стиле можно оформить и современные вэны Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy Cargo

Автором тюнинг-кита является не сам Citroen, а дизайнеры Фабрицио Каселани и Давид Обендорфер. Здесь надо заметить, что такой обвес они делают уже во второй раз — в 2017-м вышел аналогичный стайлинг-пакет для более крупного фургона Citroen Jumpy. Спустя три года пришла идея «одеть» в такой же тюнинг компактные фургоны.

Проект под названием Type HG подразумевает замену штатных панелей кузова новыми, выполненными в ретростилистике с характерными продольными рёбрами. Поменяют на Citroen SpaceTourer и оптику, и решётку радиатора с капотом, и бамперы, и даже колёсные диски.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen Jumper

Citroen Jumper оденут в ретро

22 сентября 2020
Citroen C4 2021

Citroen C4 стал кроссовером после смены поколения

17 июня 2020
Citroen C3L

Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом

06 мая 2020
Citroen Ami

Citroen готовится презентовать очень маленький электрокар

28 февраля 2020

Citroen обвиняют в жестоком обращении с животными

07 ноября 2019
Citroen

Citroen подготовит конкурента электрическому Volkswagen

05 августа 2019

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 1 8