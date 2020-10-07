Citroen SpaceTourer можно стилизовать под фургон из 40-х

Фургон Citroen Type H начали выпускать в далеком 1947 году. Автомобиль обладал запоминающимся внешним видом с большой трапециевидной «мордой» и плоскими бортами кузова с рифлением. Теперь в этом неординарном стиле можно оформить и современные вэны Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy Cargo

Автором тюнинг-кита является не сам Citroen, а дизайнеры Фабрицио Каселани и Давид Обендорфер. Здесь надо заметить, что такой обвес они делают уже во второй раз — в 2017-м вышел аналогичный стайлинг-пакет для более крупного фургона Citroen Jumpy. Спустя три года пришла идея «одеть» в такой же тюнинг компактные фургоны.

Проект под названием Type HG подразумевает замену штатных панелей кузова новыми, выполненными в ретростилистике с характерными продольными рёбрами. Поменяют на Citroen SpaceTourer и оптику, и решётку радиатора с капотом, и бамперы, и даже колёсные диски.