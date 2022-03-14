Citroen заявил о скором отказе от ДВС

Появилась информация о планах по электрификации европейской модельной линейки Citroen. Обновление затронет не только легковушки, но и коммерческие модели.

Отказаться полностью от ДВС французский концерн планирует в 2030 году – дата выбрана не случайно, так как в этот же период власти многих европейских стран введут на законодательном уровне запрет на продажи бензиновых и дизельных машин.

Теперь поговорим об электрических моделях. Своего рода «дебютантом» станет «зеленый» кроссовер C3 Aircross. Его премьера назначена на следующий год. Вместе с ним представят и обычный электрический хэтчбек C3, а в 2025 году дебютирует батарейный e-C5 Aircross. Параллельно будет вестись разработка экологически чистых коммерческих автомобилей, в которую входят в том числе уже представленные e-Berlingo, e-Jumpy и e-Jumper.