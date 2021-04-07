Сitroen анонсировал преемника семейства C5

Через пару недель французский производитель покажет новый кроссовер, который полностью заменит текущее семейство C5. Продажи автомобиля начнутся уже в этом году.

На данный момент, в распоряжении СМИ находится лишь один тизерный ролик, однако и он раскрывает много деталей. Например, серийная модель позаимствует очень много стилистических решений у гибридного концепт-кара Cxperience – в числе всего прочего можно выделить оптику и оформление передней части в целом. Ясно одно – с текущим C5 Aircross автомобиль не будет иметь ничего общего. Удивительным образом кроссовер одновременно сочетает в себе стилистические черты хэтчбека, а также универсала с большим, как у внедорожника, дорожным просветом.

Что касается технической части, то вся информация по данному направлению держится в строгом секрете. Производитель заявляет, что новинка позаимствует много решений от флагманского седана DS9. На основе этого можно сделать вывод, что автомобиль построят на платформе EMP2, а в гамму двигателей войдут бензиновые турбо-моторы и подзаряжаемые гибриды