Fiat Professional представил обновлённую модель Ducato 2021 года

Подразделение Fiat Professional представило журналистам международных СМИ новую модель Ducato. К слову, Ducato исполняется 40 лет, и модель отмечает этот юбилей в качестве лидера своего сегмента. В 2020 году она стала самым продаваемым легким коммерческим автомобилем в Европе

В целом, облик нового Ducato остался узнаваемым – из изменений можно отметить лишь радиаторную решетку большого размера, а также новые светодиодные фары, которые обеспечивают увеличенную на 30 % яркость свечения по сравнению с обычными галогенными фарами. В верхнем секторе фар расположились указатели поворота. Они представляют собой динамичную светодиодную полосу – решение, присущее легковым автомобилям, оказалось востребованным и на коммерческой технике. К слову, цветовую гамму расширили новым серым оттенком. Автомобилю переработали интерьер, добавив в него новые кресла, цифровую приборную панель и иные новшества.

Агрегатная линейка Ducato сформирована версиями с двигателями четырех вариантов мощности и двумя коробками передач: 6 ступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с двигателями мощностью 120, 140, 160 и 180 л. с., а 9-ступенчатая автоматическая коробка передач устанавливается на автомобили с двигателями мощностью 140, 160 и 180 л. с.