Stellantis показал «двухголовый» Ducato. Для чего он нужен?

Компания Stellantis представила необычную модификацию Fiat Ducato под названием Back2Back. Это фургон с двумя кабинами, которые установлены противоположно друг другу. На деле решение оказалось не дизайнерской экзотикой, а имеет практический смысл

Каждая кабина оснащена собственным 2,2-литровым дизельным двигателем Multijet мощностью 178 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Back2Back может ехать в обе стороны, главное, чтобы один из водителей перевел коробку передач в нейтраль. Интересно и то, что половины фургона вовсе не обязаны быть одинаковыми. На фотографиях можно увидеть версию с разными цветами кабин и дизайнов колесных дисков.

Однако в серийное производство в таком виде этот «двухголовый» Ducato не пойдет. Смысл конструкции в том, чтобы соединенные кабины было проще перевозить, а после доставки они разделяются и становятся основой для кемперов и других видов жилых модулей. Особую популярность Ducato получил в Германии, где на его базе построено более 427 тысяч «домов на колесах», и это почти половина всего немецкого рынка автодомов.