Чем интересен японский кроссовер в эпоху торжества китайских

Первая мысль за рулем этого автомобиля: и кто-то еще жалуется на шумность и дешевизну отделки некоторых «китайцах»? Да вы шумных машин не пробовали. А если где и есть жесткий пластик – то в салоне этого «японца». Схожие чувства я испытал, пересев без перерыва из тестового Mercedes-Benz GLS в тестовый же Hyundai Creta. Но скоро понимаешь: козыри этого японского компактного кроссовера сегодня – не шумоизоляция и не скорость отклика сенсорных экранов. А какие? Попробуем выяснить. На тесте motorpage.ru – Suzuki S-Cross Hybrid.

Что изменилось

Имя у машины теперь другое, но вообще-то это хорошо знакомый российским автовладельцам компактный кроссовер SX4. Рестайлинговое издание его второго поколения продавалось у нас официально до 2022 года, в ноябре 2021-го было представлено третье, вот этот S-Cross, – и теперь эти «японцы», выпущенные в Венгрии, приходят по каналам параллельного импорта к российским дилерам Suzuki. Которая, к слову, не объявляла официально об уходе с нашего рынка. Но поскольку импорт «серый», то и гарантию на S-Cross дает не представительство, как на официально продаваемые Vitara и Jimny, а дилер.

Так что S-Cross – это все тот же полноприводный кроссовер класса B. Тот же, что и раньше, кузов пятидверный хэтчбек, длина 4300 мм, колесная база 2600 мм. Изменения затронули переднюю и заднюю оптику, они теперь светодиодные, и решетку радиатора, у нее теперь отделка под рояльный лак.

А салон – старый добрый SX4. Руль обшит кожзамом, но пластик панелей жесткий. В тестовой машине тканевая, в мелкую серую клетку, обивка сидений, регулировки у них ручные. Еще один привет из прошлого – «кочерга» ручного тормоза под правой рукой водителя. Конечно, ни панорамной крыши, ни люка. Приборная панель – два колодца спидометра и тахометра с физическими стрелками и шкалами, датчики уровня топлива, давления масла… а вот и первое обновление, экран маршрутного компьютера цветной. Вот и второе: отдельно стоящий 9-дюймовый экран мультимедиа в центре передней панели, с возможностью беспроводного подключения смартфона через Android Auto и Apple CarPlay. Центральная консоль оформлена чуть иначе, но в целом все на прежних местах – вот кулиса АКПП, вот «шайба» управляющая системой полного привода. Правда, автомобиль лишился подогревов сидений. Тот же, что и был, задний ряд, вполне вместительный для B-класса, но напрочь лишенный каких бы то ни было комфортных функций. Тот же багажник объемом от 430 литров до 1230, если сложить спинку заднего ряда.

Агрегаты

Двигатель у Suzuki S-Cross Hybrid тоже прежний – ну, почти. Этот 1,4 -литровый бензиновый четырехцилиндровый рядный турбированный мотор Boosterjet 1.4 знаком многим владельцам Suzuki, компания производит его с 2015 года и ставит также на Vitara и Swift в версии Sport. Алюминиевые блок и головка блока цилиндров, цепной привод ГРМ, примерный ресурс 240 тысяч км. Но в тестовом автомобиле установлен мотор с индексом не K14C, а K14D, дополненный системой «мягкого» гибрида SHVS 48V: литий-ионная батарея, приводной стартер-генератор, система start/stop, система рекуперации. В прежнем поколении машины этот мотор выдавал 140 л.с. мощности и 220 Нм крутящего момента, в Suzuki S-Cross Hybrid мощность – 129 л.с. при 5500 об/мин, но крутящий момент выше, 235 Нм в диапазоне 2000-3000 оборотов. Впрочем, гибрид дает добавку мощности в 14 л.с. только при старте и на разгоне.

В трансмиссии использован шестиступенчатый «автомат» Aisin TF-71SC, который Suzuki производит с 2013 года. Помимо Suzuki, эта коробка применяется в Peugeot, Citroen, DS, Opel, Volvo, она рассчитана на передачу крутящего момента до 320 Нм, ресурс при условии замены масла каждые 60 тыс км пробега составляет 300 тыс км.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1310 кг до максимальной скорости 195 км/ч, разгон до сотни занимает 10,2 секунды. Расход топлива в цикле движения «город/трасса» согласно паспорту – 6,1 литр на 100 км.

Привод у Suzuki S-Cross Hybrid, как и у предшественника, передний или полный – такой в тестовой машине. В передней подвеске стойки Макферсон, в задней торсионная балка. Дорожный просвет составляет 175 мм.

В движении

Впечатления в первые секунды на месте водителя. Необычно высокий потолок. Suzuki S-Cross Hybrid автомобиль небольшой, но над головой при моем росте в 180 см до крыши остается сантиметров восемнадцать, правда, сиденье опущено в нижнее положение. Длина подушки нормальная, под коленями опора есть. Но спинка невысокая, плечи находятся над ее верхним краем. Подголовник отодвинут назад, чтобы достать затылком до него, надо запрокидывать голову. Но вот малозаметный штрих, признак продуманной эргономики: оба подлокотники, дверной и центральный, находятся на одном уровне, так что, положив локти на них, сидишь прямо. В одном популярном китайском кроссовере, например, дверной подлокотник выше центрального, так что, опершись на них локтями, сидишь перекошенный.

Преимущества гибрида: у не самого мощного двигателя Suzuki S-Cross Hybrid нет никакой турбоямы, разгон с места не спортивный, но равномерный и уверенный, без провалов. Отпускаешь педаль газа – машина как бы запинается, тормозя двигателем, в правом верхнем углу приборной панели загорается белый значок рекуперации, в небольшую 48-вольтовую батарею емкостью 0,84 кВт/ч начинает поступать заряд.

Словив случайно на переднее колесо неприятную яму на асфальте – с острыми краями, довольно глубокую, – сжимаешься, предчувствуя сильный удар по кузову и… вообще ничего. Подвеска здесь шумная, но явно настоящая, а не то желе, которое за подвеску теперь выдают. Проверим. Неровная бетонка на на 70-80 км/ч – постукивание, вздрагивание, мягкое приятное покачивание. Извилистая грунтовка с подсыпкой щебня в ямах? Можно легко держать 60 км/ч. Правда, расплачиваться за такой стиль езды, видимо, придется – в Suzuki S-Cross Hybrid с пробегом 27 тысячи км на ходу «разговаривают» передняя панель, крепления сидений, багажная шторка.

У коробки есть ручной режим – если кулису двигать не до отказа назад, а останавливать за одно деление до. Для кратковременного его включения есть подрулевые лепестки, если оперировать только ими, машина среагирует, подержит выбранную передачу, при замедлении сама переключится вниз, но потом все-таки вернется в D.

Задние колеса у Suzuki S-Cross Hybrid подключаются не вискомуфтой, а многодисковым сцеплением с электроприводом. Очень логичная и знакомая владельцам Suzuki «шайба» управления системой полного привода AllGrip Select. Влево – Snow и можно включать межосевую блокировку кнопкой Lock. Вправо – Sport. Нажимом на «шайбу» возвращаем автоматический режим. Но с принудительно включенным полным приводом и заблокированной муфтой автомобиль в скоростные повороты на грунтовке входит гораздо стабильнее даже летом, зимой было бы еще показательнее. И, кстати, включенная межосевая блокировка трансмиссии сохраняется даже на асфальтовых скоростях, что большой плюс.

Еще Suzuki S-Cross Hybrid демонстрирует чудеса экономичности. Поначалу кажется, что указатель уровня топлива в баке просто сломался – стрелка лежит на ограничителе. Ездишь один день, второй, третий – немного вроде бы, но километров 60 точно. А стрелка как показывала полный бак, так и показывает. Средний расход при движении в смешанном цикле за время теста составил 6,4 литра. И сегодня это становится серьезным аргументом в пользу Suzuki S-Cross Hybrid: использование автомобиля становится дешевым, надо – поехал, не думая о цене топлива.

Кому может быть интересен автомобиль

Если же говорить об аргументах против Suzuki S-Cross Hybrid, то самый серьезный аргумент – его цена. Официальной нет, по неофициальным же данным это примерно 4 миллиона рублей. И за такие деньги автомобиль может быть интересен разве что немногочисленным состоятельным энтузиастам марки Suzuki. Этот компактный экономичный полноприводный внедорожник с хорошими возможностями трансмиссии и полного привода соткан из противоречий: вроде бы есть набор всех необходимых ассистентов водителя, но при этом нет подогревов, а крышка багажника открывается и закрывается рукой. Нет автоматической блокировки центрального замка при начале движения – ну и так далее. Для того, кому действительно нужен этот современный вариант «Нивы», 4 миллиона – сумма неподъемная. А того, у кого она найдется, в Suzuki S-Cross Hybrid могут смутить архаичные по сравнению с китайскими конкурентами решения.

Технические характеристики Suzuki S-Cross Hybrid ГАБАРИТЫ, ММ 4300/1785/1585 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 175 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1310 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбированный, c системой мягкого гибрида РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1373 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 129 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 235 при 2000-3000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 6-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,1