Форд показал компактный седан во вседорожной версии

Небольшой четырёхдверный седан Форд Ка, который продаётся на Южноамериканском континенте, получает модификацию вседорожника

Она будет представлена общественности в рамках ежегодного автомобильного шоу, которое скоро состоится в Сан Паулу. Машина будет называться Ford Ka Urban Warrior.

От своего обыкновенного предшественника машина отличается несколько большим дорожным просветом, изменённой настройкой подвески, пластмассовой защитой нижних деталей кузова, накладками на пороги чёрного цвета и 15-дюймовыми дисками.

Под капотом машины полуторалитровый двигатель с двумя видами топлива - бензин и этанол. Мощность на бензине 136 л. с., на этаноле - 128 сил. Система трансмиссии - безальтернативный 6-ступенчатый автомат.

Внешний вид машины показали на официальных информационных источниках Форда. В Бразилии будет продемонстрирован её концепт. О сроках начала производства в компании пока не сообщают. Возможно это станет известно после показа авто на публике.