Назван самый опасный автомобиль в мире

Читатели Motorpage, делайте ваши ставки – какой автомобиль назван убийцей своих пассажиров? Даем наводку – производитель именитый

Не догадались? Это Ford, конкретнее – модель Ka для латиноамериканского рынка, который разбили в краш-тесте. Было проведено два удара – один о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием. Второй – боковой удар на скорости в 50 километров в час. Стоит ли говорить, что результаты оказались неутешительными.

Исследователи заявляют, что машина защищает передних пассажиров только на тридцать, с небольшим, процентов. В то же время дети вообще не защищены – всего девять процентов безопасности. У пешеходов шанс спасения – 50 на 50. Самое интересное, что машина далеко не пуста в плане опций безопасности. Например, здесь установлены две фронтальные подушки.