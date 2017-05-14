Башкирская пчела относится к подвиду Apis mellifera mellifera L, отличающемуся зимостойкостью, устойчивостью к болезням и высокой агрессивностью. Неудивительно, что такие пчелы делают на редкость вкусный и полезный мед. Мы попробовали местный деликатес, одновременно испытав Ford Kuga российской сборки

Башкирия славится своим медом, который знатоки ценят за уникальный состав. Этот продукт несет в себе тончайшие ароматы горных и степных трав и силу местных лекарственных растений. Не случайно в подмосковном Звездном городке не одно десятилетие именно башкирский мед используют в предполетной программе космонавтов. И даже в Швейцарии, богатой на разноцветья альпийских лугов, деликатес из Башкирии ставят едва ли не выше местных сортов. Мой напарник по тесту обновленного Ford Kuga в исполнении для российского рынка знает обо всех этих нюансах, и едва мы оказываемся в салоне кроссовера, предлагает уклониться от официального маршрута, чтобы добраться, как он выражается, до «правильного меда».

Почему бы нет? У нас есть возможность опробовать все три новые модификации рестайлинговой модели. Вполне можно протестировать их по дорогам на пасеки.

Первая дегустация

Начальное плечо маршрута проложено от аэропорта Уфы до базы отдыха в селе Новоабзаково, на границе Челябинской области и Башкортостана. Если принять во внимание многочисленные ответвления от маршрута (в том числе на внедорожные участки, подготовленные организаторами теста), получается около 400 км пути. Стартуем на полноприводном кроссовере елабужской сборки, оснащенном 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost (150 л.с.) и безальтернативным 6-диапазонным «автоматом» («механику» после рестайлинга в России не предлагают). За такой автомобиль сегодня просят 1 619 000 рублей.

Придирчиво осматриваю машину в престижной комплектации Titanium и сразу замечаю отличия от версий для Европы. Если в двух словах, то «наши» Kuga оформлены чуть проще. Поскольку в Елабуге не выпускают нишевые версии ST-Line и Vignale, то мы не увидим кроссоверы с дополнительным аэродинамическим «оперением» и обильной тонировкой внешних элементов. Но, на мой взгляд, так оно и лучше. Внутри, если приглядеться, заметно, что фактура «локализованного» пластика и ткань произведенных в России сидений чуть менее презентабельны, хотя придраться к качеству отделки сложно – собрано добротно. Особенно выигрышно смотрятся клавиша стояночного тормоза (пришла на смену классической «кочерге» «ручника»), экран усовершенствованной мультимедийной системы SYNС (на 8 дюймов) и подрулевые «лепестки», вместо которых до рестайлинга предлагался не совсем удобный тумблер в рукоятке селектора «автомата». Хороши и передние сиденья – с удачным профилем, длинной подушкой и широким диапазоном регулировок.

Характер машины с турбированным 150-сильным мотором оказывается если не бойцовским, то наверняка задиристым: такой кроссовер очень бодро реагирует на «газ», а если задать «коробке» режим Sport, то не ослабляет натиск и в широком диапазоне скоростей. Легкий дефицит тяги начинаешь ощущать, попробовав ускориться разве что со 120 км/ч. Подвеска настроена отлично – машина четко следует курсу, при этом сглаживая неровности самого разного калибра. Энергоемкость на хорошем уровне, но, если очень постараться, пробить ходовую до отбойников на крупных выбоинах у сорвиголов получится. Что же касается настроек рулевого привода, они всегда были сильной стороной Kuga, и рестайлинговый вариант не исключение. На ободе достаточно информации, вот только на высоких скоростях баранка показалась легковатой.

А мед-то ненастоящий!

Мы так увлеклись тестированием автомобиля, что чуть не забыли про свой мед. Продегустировать его удалось на завтраке в уютной новоабзаковской гостинице. Что сказать? Хорош! И запах, и вкус, и цвет. Однако, когда решили приобрести пару баночек у местных торговцев, мой многоопытный коллега продукт забраковал. Один, говорит, сахар, подделка. Что ж, поищем в отдаленных районах, где собирают правильный мед «для своих».

Поисковую экспедицию продолжаем уже на машине со 180-сильной версией того же 1,5-литрового турбомотора. Поначалу почти не чувствую прироста производительности. Зато когда выехал на скоростное шоссе, наконец понял, почему за прибавку в 30 л.с. просят дополнительные 180 000 рублей (с учетом более богатой комплектации). На 180-сильном кроссовере удобнее совершать быстрые обгоны, его преимущество – в умении «выстрелить» при ускорении со средних и высоких скоростей. Но, положа руку на сердце, я бы остановил свой выбор на менее мощном исполнении. В том числе потому, что, по моим ощущениям, подвеска здесь имеет более мягкие настройки. Хотя Kuga со 180-сильным турбоагрегатом управляется чуть азартнее. Как видно, инженеры добавили этой версии перчинки, откалибровав ходовую часть и рулевое управление на более спортивный лад.

Как бы то ни было, после многочасовых разъездов мы добираемся до деревушки Белово, что на границе Башкортостана и Верхнеуральского района. Там-то, у местного пасечника деда Николая, мы и находим искомое – гречишный мед, по цвету напоминающий черный янтарь, а по вкусу – терпкое вино и ваниль. Мой коллега почти счастлив, и мы направляемся в следующую точку маршрута, где пересаживаемся на переднеприводный кроссовер Kuga с 2,5-литровым 150-сильным «атмосферником». Этот вариант, разрабатывавшийся изначально с прицелом на американскую аудиторию, предлагается за 1 399 000 рублей – одно из лучших предложений в сегменте.

Медонос

Знаете что такое медонос? Так называют ароматные и яркие растения, как правило, высеваемые специально для привлечения пчел. Думаю, не ошибусь, предположив, что для поклонников бренда Ford кроссовер с объемистым «атмосферником» станет именно таким медоносом. Автомобиль с 2,5-литровым 150-сильным двигателем не обладает взрывным характером турбированных версий. На старте со светофора вам даже может показаться, что машине чуть-чуть не хватает задора. Однако ускорение со средних скоростей получается одновременно мощным и линейным, если хотите, расслабляюще плавным. Ехать со скоростью потока и быстрее него не составит проблем. Паспортные 9,7 с, отмеренные на разгон до «сотни», тому подтверждение.

Жаль только, что этот вариант машины не предлагается в связке с полным приводом. Ведь туда, где мы без проблем пробирались в Башкирии на полноприводных Kuga, на автомобиле с моноприводом лучше не въезжать. Я понял это сразу, обнаружив в багажнике тестового автомобиля… лопату и трос. Последний, правда, не пригодился, а вот откапываться пришлось – загнали кроссовер для фотосессии в заснеженное поле, а выехать обратно удалось не сразу.

Отсюда вывод: водителям, редко съезжающим на проселок и не желающим переплачивать за турботехнологии, стоит присмотреться к атмосферной версии Kuga. Помимо мощного и комфортного (ровного, неступенчатого) ускорения вы можете рассчитывать на солидный ресурс силового агрегата и приемлемую экономичность. Фактический расход по итогам теста составил порядка 13 л/100 км, примерно на 1,5 л больше, чем у полноприводных кроссоверов c турбированными моторами.

При этом, какой бы Ford Kuga вы ни выбрали, получите расширенный пакет адаптации («ЭРА-ГЛОНАСС», усиленный стартер, дополнительная шумоизоляция, опциональный подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зоны щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя). Машины для нашего рынка можно оснастить также функцией экстренного торможения, адаптивными биксеноновыми фарами, системами контроля рядности и мертвых зон, ассистентом при выезде с парковки и автопарковщиком, умеющим пристроить автомобиль параллельно и перпендикулярно бордюру. А обновленная мультимедийная система стала работать заметно быстрее и теперь лучше понимает голосовые команды. Одним словом, мы нашли свой мед. Чего желаем и покупателям Kuga, адаптированных для России.