Автомобильный портал Motorpage
Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах
Логотип Ford

О Ford Kuga

По-русски

Форд Куга

Тест-драйвов
14 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
7 (открыть)
Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 1 399 000
до 1 999 000
Ford Kuga 2017 вид спереди
Рестайлинговый Kuga производится на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла
Ford Kuga 2017 вид сбокуFord Kuga 2017 вид сзадиFord Kuga 2017 салон
Ford Kuga 2017 приборная панель
Спидометр и тахометр утоплены в «колодцах», информацию легко считывать
Ford Kuga 2017 мониторFord Kuga 2017 6АКПП
Ford Kuga 2017
В центральном подлокотнике размещено два USB-слота
Ford Kuga 2017 передние кресла
Ford Kuga 2017 передние кресла
Мало кто из конкурентов может похвастаться откидными столиками
Ford Kuga 2017 задний диван
Спинки задних сидений регулируются по углу наклона
Ford Kuga 2017 багажное отделение
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Ford Kuga 2017
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Ford Kuga 2017

Чтобы сделать автомобиль для водителя, не пожертвовав практичностью, необходимо инженерное мастерство. Американский бренд снова доказал, что таковым обладает

За почти 11 лет продаж кроссовер Ford Kuga укрепился в статусе одного из самых харизматичных и драйверских кроссоверов в сегменте С-SUV. Сегодня это глобальный продукт – в его конструкции, оснащении и дизайне учтен менталитет жителей стран по обе стороны Атлантики. На российском рынке с 2017 года реализуется рестайлинговый автомобиль второго поколения, который, как и предшественник, базируется на шасси легковушки Focus, имеет опциональный подключаемый полный привод, независимые подвески и «кинетический дизайн», концепцию которого предложил еще в 2004 году тогдашний шеф дизайнер европейского подразделения Ford Мартин Смит. Машины для нашего рынка выпускаются на предприятии Ford в Елабуге, что обеспечивает конкурентоспособную цену и адаптацию к российским условиям.

О пользе экспрессии

Героя этого теста легко опознать в потоке транспорта. После рестайлинга в экстерьере «американца» по-прежнему сочетаются округлые, косые и ломаные линии, однако появилось больше солидности. Салон тонизирует авангардной асимметрией и нестандартными компоновочными решениями. Скажем, экран «мультимедийки» прикрыт сверху длинным козырьком, похожим на клюв диснеевского утенка Дональда Дака. Под другим выступом спрятались шайбы и клавиши климатической установки, ниже, на ниспадающей волной консоли, водрузился селектор «автомата», еще ниже, на тоннеле, – подстаканники и электронный ручной тормоз. Ручник, кстати, не нужно отключать клавишей, достаточно нажать на «газ», что очень удобно.

Но эргономична ли такая «куча мала» в водительской зоне? На самом деле расположение элементов тщательно продумано. Тот же клювообразный козырек консоли отлично защищает дисплей мультимедиа от бликов, а разноуровневые дефлекторы вентиляции эффективно распределяют потоки воздуха. Материалы отделки при этом весьма пристойны, а внимание к комфортным решениям вроде панорамной крыши с открывающейся передней частью, откидных столиков на спинках передних сидений, тайника под передним пассажирским креслом и розетки на 220 В в торце центрального подлокотника, можно сказать, пристальное.

Еще одна особенность салона Kuga – высокая вертикальная посадка водителя и пассажиров. За рулем ощущаешь себя точно в большом американском минивэне – что называется, королем дороги. Передние сиденья – с мощной боковой поддержкой, спинки на втором ряду регулируются по наклону, а вместе с ними на пару сантиметров продольно смещаются и подушки дивана. Сзади будет не тесно даже высоким пассажирам. В том числе потому, что диван здесь смещен инженерами в сторону багажника. Из-за этого последний получился не рекордных размеров – на 406 л. Придерусь и к тому, что грузить в отсек громоздкие и тяжелые вещи не очень удобно – погрузочная высота великовата.

В сфере электронного оборудования бал правит обновленная мультимедийная система Sync 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, быстрым софтом, навигацией, удобным голосовым управлением и возможностью подключения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto. А еще обновленный «американец» может похвастать такими помощниками, как информативная камера заднего вида, передние и задние парктроники, автоматическое переключение с ближнего на дальний свет, автопарковщик и система звукового предупреждения о помехах при движении задним ходом. Работа последней особенно понравилась: электроника предупреждает о машинах, едущих с тыла перпендикулярным курсом, громко и своевременно. Любители же внешних эффектов оценят возможность открыть багажник взмахом ступни под бампером.

Холерический темперамент

В движении Kuga второго поколения столь же азартен в управлении, сколь и комфортен. Сравнительно короткоходная подвеска настроена плотно, но не жестко. Как следствие, кроссовер повторяет микропрофиль асфальта, но не досаждает тряской. Плавность хода на грунтовках и вовсе замечательная – ходовая сглаживает ямы и кочки, при этом вы чувствуете постоянную связь с машиной при маневрировании. Реакции на поворот руля, снабженного электроусилителем, быстрые и четкие. На мой вкус, баранка Kuga даже излишне острая для семейного автомобиля.

Управляемость – еще один конек «американца». Автомобиль отлично слушается руля, боковые крены невелики, если же развивается занос, его легко погасить, действуя информативной баранкой и столь же внятной педалью «газа». Да и тормозная динамика достойная, опять таки со спортивными нотками – то, что нужно для активных водителей. А вот флегматики реакцию машины на нажатие педали тормоза могут счесть все же резковатой.

Любой из трех доступных силовых агрегатов (ранее в этом году я тестировал машины с 2,5-литровым 150-сильным «атмосферником» и 1,5-литровыми турбомоторами с отдачей 150 и 182 л.с.) обеспечивает Kuga живой отклик на «газ». Но тестовый 182-сильный автомобиль ожидаемо оказался самым бодрым в линейке. Пожалуй, единственная претензия, которую я могу предъявить к алгоритму ускорения 182-сильного автомобиля, – это задержки автоматической трансмиссии при кик-дауне.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Mitsubishi Outlander
(универсал 5-дв.)

Mitsubishi Outlander (универсал 5-дв.)
Поколение
III рестайлиг 2
Тест-драйвов
31

Renault Koleos
(универсал 5-дв.)

Renault Koleos (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
12

Haval H6 Coupe
(универсал 5-дв.)

Haval H6 Coupe (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Топливная диета? Это не про нашего героя. Даже при выборе базового режима Drive машина с 182-сильным турбомотором демонстрирует повышенный аппетит. Фактический расход топлива в московском трафике составил 12,5 л/100 км. На загородной же трассе при 110 км/ч лучшим результатом стали 7,5 л/100 км, а при 130 км/ч – 9 л/100 км. В плюсы же запишем возможность заправлять автомобиль 92-м бензином, что на фоне роста цен на топливо – очевидное благо.

Внедорожный потенциал Kuga сформирован по принципу разумной достаточности. Небольшие свесы и дорожный просвет в 200 мм позволят уверенно съезжать на загородные дороги, форсировать броды и забираться на грунтовые горки. Рестайлинговый кроссовер пусть и не играючи, но справляется с размытыми дождями колеями и уверенно карабкается по скользким склонам, особенно на пониженных передачах. Их, кстати, после рестайлинга можно зафиксировать исключительно подрулевыми «лепестками». А вот принудительно заблокировать полноприводную трансмиссию по-прежнему нельзя. Зато есть «умная» система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки.

Разумные дополнения

Что касается адаптации модели к российским условиям, то фордовцы делают все новые шаги в этом направлении. После очередного обновления кроссовер предлагается с улучшенной шумоизоляцией (среди прочего для «старших» комплектаций предлагаются двойные боковые стекла) и расширенным «теплым пакетом» – опциональным электрообогревом рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла.

После доработки системы автоматического торможения автомобиль самостоятельно остановится на скорости до 50 км/ч, если водитель по какой-либо причине не затормозит перед препятствием. Система Active Park Assist получила функцию перпендикулярной парковки, система контроля рядности деликатно вернет вас в полосу движения, если вы непреднамеренно ушли с траектории, система контроля слепых зон работает своевременно и ненавязчиво.

Словом, обновленный Kuga стал еще более практичным и безопасным, оставшись при этом столь же драйверским. В то же время рестайлинг не взвинтил цену на кроссовер. За опробованный нами полноприводный автомобиль с топовым турбомотором просят от 1 902 000 рублей, а начальный моноприводный Kuga c 2,5-литровым «атмосферником» оценен в 1 494 000 рублей.

Технические характеристики Ford Kuga 1.5 AWD AT6

Габариты, мм

4524х1838х1744

Колесная база, мм

2690

Дорожный просвет, мм

200

Объем багажника, л

406–1603

Снаряженная масса, кг

1686

Диаметр разворота, м

11

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см3

1500

Макс. мощность, л.с./об/мин

182/5700

Макс. момент, Нм/об/мин

240/1600–5000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

212

Время разгона 0–100 км/ч, с

нет данных

Расход топлива (средний), л/100 км

8

Объем бака, л

60

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Ford Kuga:

Ford Kuga - ford kuga 2017 пора взросления
Тест драйв
19 мая 2017

Ford Kuga
"Пора взросления"
Ford Kuga - ford kuga 2017 за правильным медом
Тест драйв
14 мая 2017

Ford Kuga
"За правильным медом"
Все тест-драйвы Ford Kuga

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Ford Kuga:

Mitsubishi Outlander
(универсал 5-дв.)

Mitsubishi Outlander (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
31
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
III рестайлиг 2
Цены
от 1 389 000
до 2 159 990

Renault Koleos
(универсал 5-дв.)

Renault Koleos (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 1 699 000
до 2 169 000

Haval H6 Coupe
(универсал 5-дв.)

Haval H6 Coupe (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 1 499 900
до 1 629 900

MINI Paceman
(универсал 3-дв.)

MINI Paceman (универсал 3-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
II
Цены
от 1 519 000
до 1 601 500
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 3 7 0