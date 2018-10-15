Чтобы сделать автомобиль для водителя, не пожертвовав практичностью, необходимо инженерное мастерство. Американский бренд снова доказал, что таковым обладает

За почти 11 лет продаж кроссовер Ford Kuga укрепился в статусе одного из самых харизматичных и драйверских кроссоверов в сегменте С-SUV. Сегодня это глобальный продукт – в его конструкции, оснащении и дизайне учтен менталитет жителей стран по обе стороны Атлантики. На российском рынке с 2017 года реализуется рестайлинговый автомобиль второго поколения, который, как и предшественник, базируется на шасси легковушки Focus, имеет опциональный подключаемый полный привод, независимые подвески и «кинетический дизайн», концепцию которого предложил еще в 2004 году тогдашний шеф дизайнер европейского подразделения Ford Мартин Смит. Машины для нашего рынка выпускаются на предприятии Ford в Елабуге, что обеспечивает конкурентоспособную цену и адаптацию к российским условиям.

О пользе экспрессии

Героя этого теста легко опознать в потоке транспорта. После рестайлинга в экстерьере «американца» по-прежнему сочетаются округлые, косые и ломаные линии, однако появилось больше солидности. Салон тонизирует авангардной асимметрией и нестандартными компоновочными решениями. Скажем, экран «мультимедийки» прикрыт сверху длинным козырьком, похожим на клюв диснеевского утенка Дональда Дака. Под другим выступом спрятались шайбы и клавиши климатической установки, ниже, на ниспадающей волной консоли, водрузился селектор «автомата», еще ниже, на тоннеле, – подстаканники и электронный ручной тормоз. Ручник, кстати, не нужно отключать клавишей, достаточно нажать на «газ», что очень удобно.

Но эргономична ли такая «куча мала» в водительской зоне? На самом деле расположение элементов тщательно продумано. Тот же клювообразный козырек консоли отлично защищает дисплей мультимедиа от бликов, а разноуровневые дефлекторы вентиляции эффективно распределяют потоки воздуха. Материалы отделки при этом весьма пристойны, а внимание к комфортным решениям вроде панорамной крыши с открывающейся передней частью, откидных столиков на спинках передних сидений, тайника под передним пассажирским креслом и розетки на 220 В в торце центрального подлокотника, можно сказать, пристальное.

Еще одна особенность салона Kuga – высокая вертикальная посадка водителя и пассажиров. За рулем ощущаешь себя точно в большом американском минивэне – что называется, королем дороги. Передние сиденья – с мощной боковой поддержкой, спинки на втором ряду регулируются по наклону, а вместе с ними на пару сантиметров продольно смещаются и подушки дивана. Сзади будет не тесно даже высоким пассажирам. В том числе потому, что диван здесь смещен инженерами в сторону багажника. Из-за этого последний получился не рекордных размеров – на 406 л. Придерусь и к тому, что грузить в отсек громоздкие и тяжелые вещи не очень удобно – погрузочная высота великовата.

В сфере электронного оборудования бал правит обновленная мультимедийная система Sync 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, быстрым софтом, навигацией, удобным голосовым управлением и возможностью подключения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto. А еще обновленный «американец» может похвастать такими помощниками, как информативная камера заднего вида, передние и задние парктроники, автоматическое переключение с ближнего на дальний свет, автопарковщик и система звукового предупреждения о помехах при движении задним ходом. Работа последней особенно понравилась: электроника предупреждает о машинах, едущих с тыла перпендикулярным курсом, громко и своевременно. Любители же внешних эффектов оценят возможность открыть багажник взмахом ступни под бампером.

Холерический темперамент

В движении Kuga второго поколения столь же азартен в управлении, сколь и комфортен. Сравнительно короткоходная подвеска настроена плотно, но не жестко. Как следствие, кроссовер повторяет микропрофиль асфальта, но не досаждает тряской. Плавность хода на грунтовках и вовсе замечательная – ходовая сглаживает ямы и кочки, при этом вы чувствуете постоянную связь с машиной при маневрировании. Реакции на поворот руля, снабженного электроусилителем, быстрые и четкие. На мой вкус, баранка Kuga даже излишне острая для семейного автомобиля.

Управляемость – еще один конек «американца». Автомобиль отлично слушается руля, боковые крены невелики, если же развивается занос, его легко погасить, действуя информативной баранкой и столь же внятной педалью «газа». Да и тормозная динамика достойная, опять таки со спортивными нотками – то, что нужно для активных водителей. А вот флегматики реакцию машины на нажатие педали тормоза могут счесть все же резковатой.

Любой из трех доступных силовых агрегатов (ранее в этом году я тестировал машины с 2,5-литровым 150-сильным «атмосферником» и 1,5-литровыми турбомоторами с отдачей 150 и 182 л.с.) обеспечивает Kuga живой отклик на «газ». Но тестовый 182-сильный автомобиль ожидаемо оказался самым бодрым в линейке. Пожалуй, единственная претензия, которую я могу предъявить к алгоритму ускорения 182-сильного автомобиля, – это задержки автоматической трансмиссии при кик-дауне.

Топливная диета? Это не про нашего героя. Даже при выборе базового режима Drive машина с 182-сильным турбомотором демонстрирует повышенный аппетит. Фактический расход топлива в московском трафике составил 12,5 л/100 км. На загородной же трассе при 110 км/ч лучшим результатом стали 7,5 л/100 км, а при 130 км/ч – 9 л/100 км. В плюсы же запишем возможность заправлять автомобиль 92-м бензином, что на фоне роста цен на топливо – очевидное благо.

Внедорожный потенциал Kuga сформирован по принципу разумной достаточности. Небольшие свесы и дорожный просвет в 200 мм позволят уверенно съезжать на загородные дороги, форсировать броды и забираться на грунтовые горки. Рестайлинговый кроссовер пусть и не играючи, но справляется с размытыми дождями колеями и уверенно карабкается по скользким склонам, особенно на пониженных передачах. Их, кстати, после рестайлинга можно зафиксировать исключительно подрулевыми «лепестками». А вот принудительно заблокировать полноприводную трансмиссию по-прежнему нельзя. Зато есть «умная» система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки.

Разумные дополнения

Что касается адаптации модели к российским условиям, то фордовцы делают все новые шаги в этом направлении. После очередного обновления кроссовер предлагается с улучшенной шумоизоляцией (среди прочего для «старших» комплектаций предлагаются двойные боковые стекла) и расширенным «теплым пакетом» – опциональным электрообогревом рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла.

После доработки системы автоматического торможения автомобиль самостоятельно остановится на скорости до 50 км/ч, если водитель по какой-либо причине не затормозит перед препятствием. Система Active Park Assist получила функцию перпендикулярной парковки, система контроля рядности деликатно вернет вас в полосу движения, если вы непреднамеренно ушли с траектории, система контроля слепых зон работает своевременно и ненавязчиво.

Словом, обновленный Kuga стал еще более практичным и безопасным, оставшись при этом столь же драйверским. В то же время рестайлинг не взвинтил цену на кроссовер. За опробованный нами полноприводный автомобиль с топовым турбомотором просят от 1 902 000 рублей, а начальный моноприводный Kuga c 2,5-литровым «атмосферником» оценен в 1 494 000 рублей.

Технические характеристики Ford Kuga 1.5 AWD AT6 Габариты, мм 4524х1838х1744 Колесная база, мм 2690 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 406–1603 Снаряженная масса, кг 1686 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см3 1500 Макс. мощность, л.с./об/мин 182/5700 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1600–5000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 212 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 60