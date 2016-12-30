Компактные кроссоверы в моде уже более двух десятков лет, но Ford, пожалуй, стал одним из последних, кто решил занять свое место на этом рынке. Из-за разницы менталитетов дебют в свое время получился не очень удачным…

Первый намек на то, что бренд Ford хочет получить свою долю рынка компактных кроссоверов, был получен на Парижском салоне 2006 года, где показали концепт Ford Iosis X. А через полтора года состоялся и полноценный дебют модели Kuga. Продажи в России начались той же весной, но вот беда – автомобиль предлагался лишь в сочетании 2-литрового турбодизеля с «механикой». На европейском рынке это привычная комбинация для компактных машин, но у нас они считаются «женскими», что подразумевает обязательное наличие автоматической трансмиссии.

Спустя год, видя, что продажи не идут, Ford попытался исправить ситуацию, пустив на рынок версию с «автоматом», который шел в паре с 2,5-литровым бензиновым мотором. Однако цена этого варианта оказалась в полтора раза выше, чем у дизельной модификации, и ощутимо выше «одноклассников». Лишь в 2010-м, когда цены снизили, а мощность дизельного двигателя возросла со 136 до 163 л.с. и он стал комплектоваться 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией PowerShift, продажи хоть как-то сдвинулись с мертвой точки. Слабый старт продаж и появление в 2012 году второй генерации модели привели к тому, что на вторичном рынке Ford Kuga первого поколения встречается нечасто, а подобрать подходящий экземпляр вам помогут советы специалистов компании Major Expert.

Под капотом

Поскольку гамма двигателей была невелика, выбирать приходится между одним бензиновым мотором и двумя дизельными. Не стоит бояться того, что двигатели имеют турбину – из строя она выходит редко. Но даже если подобное случилось, нет необходимости менять узел в сборе, так как существует ремкомплект, состоящий из подшипников с крыльчатками. Самая распространенная проблема бензинового мотора дает о себе знать свистом из под капота. Источник звука – маслоотделитель системы вентиляции картера. К пробегу 60–80 тыс. км он начинает зарастать отложениями, и, если упустить момент, повышенное давление выдавит сальники коленвала. В холодном климате неисправность может проявить себя еще раньше. Стоимость нового маслоотделителя около 200 долларов, но можно просто заменить мембрану маслоотделителя, которая стоит копейки.

Дизельный мотор иногда начинает глохнуть и отказывается запускаться. Причина кроется в загрязнении сажей дроссельной заслонки и «закусывании» ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, проблема на время исчезнет. Чистка узла будет стоить на сервисе примерно 50 долларов, новый дроссельный узел обойдется в десять раз дороже.

При пробеге свыше 80 тыс. км многие владельцы дизелей замечают странное жужжание после выключения мотора. Этот звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены клапана (150 долларов за «оригинал» и в два раза меньше за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Основные проблемы владельцам машин с дизельными моторами доставляет фильтр твердых частиц DPF (Diesel Particulate Filter), который примерно раз в 1000 км при движении по шоссе или 500 км в городском цикле активирует режим регенерации. Это выглядит так: появляется едкий запах гари и срабатывает вентилятор системы охлаждения. Длительность процесса составляет около пяти минут. При движении по трассе процесс регенерации почти не ощутим. Но это в теории. Из-за высокого содержания серы в отечественной солярке фильтр быстро забивается и вместо пассивной регенерации начинается активная, иногда по несколько раз в день.

Чтобы продлить жизнь весьма недешевому фильтру (1200 долларов) следует регулярно выезжать за город, где на высокой скорости фильтр довольно быстро самоочищается. Если момент упущен, официально рекомендуется посетить сервис и провести принудительную регенерацию фильтра (100 долларов). Существуют и народные способы – на форумах владельцы Ford Kuga советуют вскрыть корпус фильтра и «прожечь» его газовой горелкой или попросту удалить фильтр с последующей перепрошивкой компьютера и установкой программы-эмулятора сажевого фильтра. В 2010 году инженеры компании Ford проблему решили, установив отдельную форсунку, которая подает топливо непосредственно перед сажевым фильтром, где оно и поджигается.

При покупке подержанной дизельной версии нужно обязательно забрать у предыдущего хозяина специальную пластиковую лейку-переходник для топлива. Дело в том, что на Ford Kuga установлена «умная» горловина бензобака Easy Fuel без заливной крышки (чтобы исключить заливку бензина в дизельную версию и наоборот). Дизельные версии комплектуются специальной пластиковой лейкой в качестве переходника для заправочных пистолетов тех АЗС, где используется старое оборудование (с пистолетами одинакового диаметра).

По регламенту каждые пять лет или 120 тыс. км пробега необходимо менять ремень привода ГРМ вместе с роликами, но специалисты советуют в наших условиях сократить интервал замены до 90 тыс. км. Стоимость работы вместе с запчастями составляет порядка 500 долларов. Кроме того, на бензиновых моторах рекомендуют менять свечи зажигания в два раза чаще, чем предписывает инструкция. При пробеге 150–200 тыс. км двигатели начинают «подъедать» масло вплоть до 1 л на 1000 км пробега. Как правило, виноваты в этом маслосъемные колпачки, за замену которых у «официалов» попросят около 800 долларов, а в обычном сервисе – раз в пять дешевле. Примерно тогда же начинают «сопливиться» сальники распредвала и коленвала. Работа по замене этих копеечных резинок обойдется в сопоставимую сумму, так как тоже требует вскрытия мотора, поэтому лучше все делать одновременно.

Прочая механика

Ко всем видам коробок передач нареканий нет, разве что работники СТО рекомендуют, дабы продлить жизнь АКП, менять масло в ней каждые 60–80 тыс. км, хотя производитель уверяет, что оно рассчитано на весь срок службы агрегата. А вот система полного привода вызывает вопросы. За подключение задней оси отвечает муфта Haldex третьего поколения, которая частенько выходит из строя при пробеге 40 60 тыс. км из-за сломавшегося насоса (700 долларов). Обычно это случается в холодную погоду – насос не может прокачать загустевшее масло, и щетки его электродвигателя начинают подгорать. Возникает короткое замыкание, штатный предохранитель 7,5А не успевает сработать, в итоге и сгорает блок управления муфтой DEM (3000 долларов). Чаще всего выгорают дорожки на управляющей плате, и некоторые электрики берутся их пропаять, что обойдется гораздо дешевле покупки нового блока.

Исключить подобную ситуацию поможет небольшой лайф-хак – вместо штатного надо поставить предохранитель номиналом 5А. Но вывести из строя насос Haldex способно и старое масло в муфте вкупе с забитым масляным фильтром. Во избежание сложного ремонта необходимо менять масло в муфте вместе с фильтром не реже, чем через каждые 30 тыс. км. В случае окончательной поломки насоса можно сэкономить, установив аналогичную деталь от Volvo, которая, что удивительно, стоит дешевле (500 долларов).

После 2010 года на Ford Kuga стали устанавливать муфту Haldex четвертого поколения, которая имеет более надежную конструкцию. Кстати, загоревшийся на приборной панели индикатор «неисправность AWD» не всегда означает, что вышла из строя муфта. Нередко причина кроется в низком напряжении бортовой сети, и после зарядки аккумулятора или его замены проблема исчезает.