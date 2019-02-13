Набор качеств, которыми обладает топовая переднеприводная версия американского SUV, вписались в представление нашего тест-пилота о почти идеальном женском автомобиле

Строго говоря, Ford EcoSport не является классическим женским автомобилем – его компактные габариты и плавные обводы кузова компенсируются брутальными элементами внедорожной стилистики. Несмотря на это, американская модель горячо любима прекрасной половиной человечества, а переднеприводная модификация с 1,5-литровым 122-сильным бензиновым мотором, надежным 6-диапазонным гидромеханическим «автоматом» и передним приводом – для дам, как говорится, именно то, что доктор прописал. И, разумеется, какая женщина откажется от щедро укомплектованного компакта – с «умной» мультимедийной системой SYNC, парящим центральным дисплеем на 8 дюймов, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками и системой бесключевого доступа? Именно такой автомобиль мы привезли на тест нашей тест-пилотессе Еве Моторной.

Бравый молодец

Думаю, для любой женщины важно, чтобы ее машина выглядела привлекательно. Ford EcoSport дает мне это ощущение стильной и добротной вещи. Во внешности все – начиная от ультрамаринового цвета и заканчивая фронтальной частью в стиле Aston Martin, «кормой», напоминающей большие внедорожники, и мускулами колесных арок – кажется мне интересным и небанальным. Таким же малышом-крепышом выглядит разве что микровнедорожник Suzuki Jimny. Однако EcoSport гламурнее и спортивнее. Как говорится, мой формат.

Интерьер после рестайлинга сильно прибавил в презентабельности, и главная его «фишка», конечно же, – большой центральный дисплей с сочными и яркими красками и быстрым софтом. «Умная» мультимедиа с Bluetooth позволяет не только говорить по телефону в режиме Hands Free, но также воспроизводит текстовые сообщения. Камера заднего вида имеет внятные траекторные подсказки, к тому же дополнена передними и задними датчиками парковки. Поэтому в тесных дворах чувствуешь себя защищенной, и это ощущение, понятно, греет душу девушки. Придерусь же к дизайнерскому решению «приборки» – она выглядит простоватой, и, хотя читается в целом хорошо, цифровые индикаторы скорости, которые можно вывести на борткомпьютер, мелковаты.

Салон при этом очень просторный, что я считаю одним из важнейших преимуществ. Передние сиденья даром что регулируются вручную, достаточно комфортные, и в них не устаешь в дальних поездках. Усесться впятером не проблема, притом что габаритная длина составляет лишь 4325 мм с учетом массивного кожуха запаски, водруженного на пятой двери. К слову, это колесо мешает при парковке и утяжеляет багажную створку. Хочется переложить «гирю» в багажник, но, поскольку последний здесь не рекордных размеров (354 л), на такой радикальный шаг вряд ли пойдешь.

В остальном практичность кроссовера высока. Здесь мощная климатическая установка, быстро прогревающая и охлаждающая салон, отличный «зимний пакет» (подогрев передних сидений, зеркал, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей), множество отделений для мелочевки и сразу несколько розеток и USB-слотов. Особенно понравились розетки у торца правого заднего сиденья и разъем USB в районе салонного зеркала заднего вида – сюда так и просятся видеорегистратор или радар-детектор.

Спортивная закалка

Что касается динамических возможностей, то их полностью хватает для умеренно активной езды. Машина живо ускоряется со средних и высоких скоростей, мешкая лишь при резких стартах со светофора: в большинстве дорожных ситуаций EcoSport оказывается быстрым и приемистым. На мой взгляд, такие настройки привода призваны помочь женщинам жить в темпе мегаполиса. А большой дорожный просвет, мощная пластиковая защита нижней части кузова, короткие кузовные свесы – отличное подспорье и при парковке, и при поездках на дачу.

От управляемости же я вообще в полном восторге. У машины легкий, но информативный руль, с которым несложно управиться на парковке. Автомобиль отлично держит траекторию на высокой скорости, а заходить в повороты – одно удовольствие. Правда, нужно держать в уме, что у этого SUV высокая крыша, а боковые крены, как ни крути, присутствуют. Так что амбиции гонщицы мне пришлось умерить.

В плане комфорта EcoSport, на мой взгляд, твердый середнячок. Подвеска жестковата на неровностях, а шумоизоляция хорошо отфильтровывает шум от дороги и несколько хуже – моторный гул. Зато любая женщина оценит, что этот автомобиль печется о ее безопасности. Тестовый кроссовер, представленный в топовой комплектации, оснащен сразу семью подушками безопасности, а ABS и отключаемая ESP входят в штатное оснащение.

Пожалуй, порекомендую девушкам именно «старшую» переднеприводную комплектацию Titanium Plus за 1 307 000 рублей. А полноприводные модификации и версии с 2-литровым 148-сильным мотором оставим мужчинам.