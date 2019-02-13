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Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин
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О Ford EcoSport

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Форд ЭкоСпорт

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5 (все тесты)
Двигателей
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Комлектаций
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Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 983 000
до 1 423 000
Ford EcoSport 2018 вид спередиFord EcoSport 2018 вид сбокуFord EcoSport 2018 салонFord EcoSport 2018 приборная панель
Ford EcoSport 2018 USB
К слоту USB у салонного зеркала удобно подключать видеорегистратор
Ford EcoSport 2018 передние кресла
Передние сиденья имеют развитую поддержку
Ford EcoSport 2018 блокировка дверей
Детская» блокировка дверей осуществляется штатным ключом
Ford EcoSport 2018 задний диван
Ford EcoSport 2018 багажное отделение
Подъемная полка в багажнике легко вынимается, позволяя использовать всю высоту отсека
Ford EcoSport 2018 вид сзади

Набор качеств, которыми обладает топовая переднеприводная версия американского SUV, вписались в представление нашего тест-пилота о почти идеальном женском автомобиле

Строго говоря, Ford EcoSport не является классическим женским автомобилем – его компактные габариты и плавные обводы кузова компенсируются брутальными элементами внедорожной стилистики. Несмотря на это, американская модель горячо любима прекрасной половиной человечества, а переднеприводная модификация с 1,5-литровым 122-сильным бензиновым мотором, надежным 6-диапазонным гидромеханическим «автоматом» и передним приводом – для дам, как говорится, именно то, что доктор прописал. И, разумеется, какая женщина откажется от щедро укомплектованного компакта – с «умной» мультимедийной системой SYNC, парящим центральным дисплеем на 8 дюймов, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками и системой бесключевого доступа? Именно такой автомобиль мы привезли на тест нашей тест-пилотессе Еве Моторной.

Бравый молодец

Думаю, для любой женщины важно, чтобы ее машина выглядела привлекательно. Ford EcoSport дает мне это ощущение стильной и добротной вещи. Во внешности все – начиная от ультрамаринового цвета и заканчивая фронтальной частью в стиле Aston Martin, «кормой», напоминающей большие внедорожники, и мускулами колесных арок – кажется мне интересным и небанальным. Таким же малышом-крепышом выглядит разве что микровнедорожник Suzuki Jimny. Однако EcoSport гламурнее и спортивнее. Как говорится, мой формат.

Интерьер после рестайлинга сильно прибавил в презентабельности, и главная его «фишка», конечно же, – большой центральный дисплей с сочными и яркими красками и быстрым софтом. «Умная» мультимедиа с Bluetooth позволяет не только говорить по телефону в режиме Hands Free, но также воспроизводит текстовые сообщения. Камера заднего вида имеет внятные траекторные подсказки, к тому же дополнена передними и задними датчиками парковки. Поэтому в тесных дворах чувствуешь себя защищенной, и это ощущение, понятно, греет душу девушки. Придерусь же к дизайнерскому решению «приборки» – она выглядит простоватой, и, хотя читается в целом хорошо, цифровые индикаторы скорости, которые можно вывести на борткомпьютер, мелковаты.

Салон при этом очень просторный, что я считаю одним из важнейших преимуществ. Передние сиденья даром что регулируются вручную, достаточно комфортные, и в них не устаешь в дальних поездках. Усесться впятером не проблема, притом что габаритная длина составляет лишь 4325 мм с учетом массивного кожуха запаски, водруженного на пятой двери. К слову, это колесо мешает при парковке и утяжеляет багажную створку. Хочется переложить «гирю» в багажник, но, поскольку последний здесь не рекордных размеров (354 л), на такой радикальный шаг вряд ли пойдешь.

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В остальном практичность кроссовера высока. Здесь мощная климатическая установка, быстро прогревающая и охлаждающая салон, отличный «зимний пакет» (подогрев передних сидений, зеркал, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей), множество отделений для мелочевки и сразу несколько розеток и USB-слотов. Особенно понравились розетки у торца правого заднего сиденья и разъем USB в районе салонного зеркала заднего вида – сюда так и просятся видеорегистратор или радар-детектор.

Спортивная закалка

Что касается динамических возможностей, то их полностью хватает для умеренно активной езды. Машина живо ускоряется со средних и высоких скоростей, мешкая лишь при резких стартах со светофора: в большинстве дорожных ситуаций EcoSport оказывается быстрым и приемистым. На мой взгляд, такие настройки привода призваны помочь женщинам жить в темпе мегаполиса. А большой дорожный просвет, мощная пластиковая защита нижней части кузова, короткие кузовные свесы – отличное подспорье и при парковке, и при поездках на дачу.

От управляемости же я вообще в полном восторге. У машины легкий, но информативный руль, с которым несложно управиться на парковке. Автомобиль отлично держит траекторию на высокой скорости, а заходить в повороты – одно удовольствие. Правда, нужно держать в уме, что у этого SUV высокая крыша, а боковые крены, как ни крути, присутствуют. Так что амбиции гонщицы мне пришлось умерить.

В плане комфорта EcoSport, на мой взгляд, твердый середнячок. Подвеска жестковата на неровностях, а шумоизоляция хорошо отфильтровывает шум от дороги и несколько хуже – моторный гул. Зато любая женщина оценит, что этот автомобиль печется о ее безопасности. Тестовый кроссовер, представленный в топовой комплектации, оснащен сразу семью подушками безопасности, а ABS и отключаемая ESP входят в штатное оснащение.

Пожалуй, порекомендую девушкам именно «старшую» переднеприводную комплектацию Titanium Plus за 1 307 000 рублей. А полноприводные модификации и версии с 2-литровым 148-сильным мотором оставим мужчинам.

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