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20 янв 2021

Ford возрождает имя Thunderbird

Ford возрождает имя Thunderbird

Легендарная «Громовая птица» может возродиться словно Феникс, правда, пока неясно в каком именно виде

Немного ретроспективы для читателей Motorpage. Впервые имя Thunderbird стало звучать в 1954 году, когда в Ford представили своего конкурента легендарному Chevrolet Corvette.

С переменным успехом под этим наименованием автомобили выпускались до 2005 года. Причем, в линейке были и родстеры, и купе, и большие седаны. После этого «Птица гроз» улетела в небытие. А прошлой весной Ford и вовсе лишался патента на эту марку.

Однако, буквально на днях стало известно, что в Ford решили снова зарегистрировать название, правда, где оно будет использоваться - неясно. Некоторые СМИ предполагают, что его может получить некий электрокар.

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