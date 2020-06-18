Да, выглядит Geely Coolray как нельзя более в духе времени. Собрал в своем облике наиболее яркие черты наиболее актуальных моделей современности. Но как перевести его название – холодный луч? Или крутой луч? А может быть, это англоязычное словосочетание близко по звучанию какому-нибудь китайскому?

Эффектный во всех комплектациях

Вот Geely Atlas — просто отличное наименование модели. Кому не напоминает о древних гигантах атлантах, которые держат на плечах небо, тех отсылает к картографии и путешествиям. Правда, массивный и маститый кроссовер предлагает для этого на удивление маленький багажник. А у сравнительно небольшого Coolray «трюм» вполне оптимальный, особенно по высоте.

Но дизайн... Зрители на улицах так и таращатся на этот кроссовер, и он, безусловно, того заслуживает, даже в рядовом белом цвете с черными элементами. Ведь в его чертах есть «отсылки» к «Мазде», «Ниссану», даже «Лексусу». В то же время копией его не назовешь. Аляповатым, безвкусным «сооружением» — тоже. Дизайнеры сумели не переборщить. Но в то же время и «выстрелили»: столь модерновых моделей на рынке мало, а уж на дорогах тем более. Покупатель относится к подобным «изыскам» с закономерным подозрениям: чем более вычурен дизайн, тем быстрее он устареет. Опасаясь того же, производители автомобилей осторожничают при их обновлении. Привносят то авиационные, то космические «нотки», но на выпуск откровенных «звездолётов» не решаются. А вдруг завтра мода на звездные войны сменится модой на всё пасторально-патриархальное, в стиле Джейн Остин? И это не такой уж абсурд: женщины тоже выбирают автомобили, и их вкусы нельзя не учитывать.

Итак, китайский компактный кроссовер Geely Coolray при всей своей «звездолётности» остался автомобилем, причем, вполне соответствующим своему классу по большинству параметров — кроме цены. Вернее, соотношения цены и оснащения. Производитель из Поднебесной вернулся к принципу, с которого китайцы когда-то начали «пришествие» на российский рынок: больше автомобиля за меньшие деньги. Диапазон цен на Coolray в общем-то характерен для моделей данного класса: от 1,1 до 1,5 млн рублей. Однако оснащен он на зависть многим, и, что самое главное, хорошая «начинка» присутствует уже в «младшей» комплектации «Комфорт».

Она и внешне не сильно отличается от «старших». Фары имеют те же очертания, только не полностью, а лишь частично светодиодные. Прямоугольнички противотуманных фар — такие же, задние фонари тоже. И четыре выхлопных патрубка не являются свидетельством о наличии какого-то особого агрегата под капотом. Он у всех четырех комплектаций кроссовера единственный: полуторалитровый трехцилиндровый 150-сильный бензиновый турбомотор в сочетании с семиступенчатым «роботом».

Не спешите махнуть рукой и прекратить чтение: мол, чего ждать от «трехгоршкового» движка? Во-первых, подобные агрегаты есть и у именитых европейских производителей, в частности, у BMW, и Active Tourer с таким мотором грех назвать нединамичным. До разрешенных на наших дорогах максимальных скоростей он весьма «активен», а если и «скисает», то лишь на немецких безлимитных автобанах при скоростях, об официальной доступности и неподсудности которых мы можем только мечтать. Вы скажете, что Geely ни разу не BMW, и сравнивать тут нечего. Хорошо, вспомним о родстве китайской марки с Volvo и о том, что шведы тоже умеют делать быстрые машины и очень «живые» даунсайзинговые моторы. Так что в этом плане о Coolray есть что рассказать.

На самом деле, у моторов его начальной и старших версий есть небольшая разница. У дорогих кроссоверов декоративно-шумоизолирующая крышка двигателя снабжена пухлым подбоем из «пены», а в базе она просто пластмассовая. У нас на тесте побывал автомобиль в «топе», эта версия называется «Флагшип Спорт». На ней была крышка двигателя с «пеной», причем, она просто лежала на двигателе, без фиксации. Недостаток сборки? Думаю, что нет: просто кто-то снял ее, а защелкнуть на место поленился. А для этого надо приложить некоторые усилия, но приложить их обязательно. Болтающаяся под капотом крышка двигателя, неровен час, может повредить лопасти вентилятора системы охлаждения, а то и других бед натворить.

Злорадные критики китайского автопрома тут же потрут руки. Вот, мол, началось… Что еще подкинет эта изящная на вид «шкатулка», да еще белорусской сборки? Мне случайно удалось посмотреть именно на китайское исполнение автомобиля, и отличия от белорусского нашлись. На заднем бампере чистокровный «китаец» имел металлическую накладку, а на переднем — не имел дополнительной «губы»-спойлера. На продающихся в России автомобилях эти места выглядят наоборот: накладки сзади нет, «губа» спереди есть. Ну, и еще у «китайца» из Китая возможны кресла со светлой обивкой. У комплектаций для России они отделаны только черными материалами — тканью, либо «кожзамом», в спортивной версии — с красными элементами.

А огрехи сборки? Что говорят о них первые покупатели? Кто-то из них обнаружил недостаток крепежных пистонов под капотом, я специально посмотрел на тестовой версии — не хватало одного. Еще кто-то заметил неравномерные зазоры между кузовными деталями. Возможно, разницу и можно подтвердить линейкой, но просто так в глаза она, честно скажу, не бросается. Наконец, один владелец пожаловался на аэродинамический шум, исходивший от угла правой передней двери, в том месте, где к ней прикреплено зеркало заднего вида. Во время теста я специально прислушивался к этим уголкам и справа, и слева — нет, шума не было. Но «лишний» звук возникал, как мне показалось, либо от наружных зеркал, либо от довольно-таки ровного стыка передней и задней боковых дверей в их верхних частях.

Две кнопки — три режима

У экстравагантного с виду автомобиля и салон не прост. Опять же, общий «абрис» его одинаков у всех версий, и дорогих, и дешевых. Только в тестовой комплектации накладки на торпедо и двери имели вишневый цвет, а в «базе» они черные. Но тоже мягкие, из «кожзама».

Передние кресла с первого взгляда впечатляют выраженными валиками боковой поддержки как на подушке, так и на спинке. При посадке эти валики ощущаются и телом — хорошо. Но минус водительского кресла — отсутствие поясничного подпора. В дальней дороге это отчетливо ощущается: спина устает. Попытка разместить в районе поясницы какое-то подобие валика имеет отрицательный эффект: усиливается наклон головы вперед, диктуемый подголовником. Изменить наклон подголовника нельзя.

Так что дизайн дизайном, но жертвовать ради него эргономикой не стоит. Равно как и функциональностью. В салоне Coolray вы, конечно, сразу отметите удачное расположение 10-дюймового дисплея мультимедиасистемы, а после пуска мотора отметите еще и очень высокое качество его картинки. Всё это плюсы. Дисплей размещен точно по центру торпедо и выглядит здесь гораздо более к месту, чем, например, громоздкие «сооружения» в Toyota Corolla и CH-R. Но в последних над позиционированием дисплеев подумали эргономисты, и в результате эти большие «наросты» не только не перекрывают обзор водителю, но даже не возвышаются над торпедо. В Coolray изящный дисплей-планшет, который так и хочется снять и унести домой, тоже не возвышается и не мешает — это вы мешаете ему. Кисть правой руки водителя, находясь на рулевом колесе, закрывает часть картинки — посмотрите на фото. Может быть, это не так уж важно, но впечатление все-таки немного портит.

А качество картинки радует, даже просто восхищает. Оно сопоставимо с возможностями премиальных моделей, и это не преувеличение. Символы, правда, мелковаты, и поверхность экрана пачкается от прикосновений. Но на это можно не обращать внимания.

Цифровая приборная панель доступна только в дорогих версиях, в «базе» она стрелочная, с бортовым компьютером посередине. В зависимости от выбора режима движения — ECO или Sport – цифровая панель может быть синей или красной. Но также и золотистой — в режиме Normal. Только как в него попасть, если кнопок выбора только две? Нажмите на любую из них повторно, и у вас все получится. Это понятно интуитивно, без инструкции.

Кнопка парковочного режима расположена прямо на селекторе роботизированной коробки. Я, было, подумал, что в ней вообще нет необходимости, ведь этот режим включается автоматически… Да? Нет, это происходит только при остановке и выключении двигателя, когда селектор находится в режиме D.

Управлять бортовым компьютером можно с помощью клавиш на рулевом колесе, а также кнопкой в торце левого подрулевого рычажка. Второй способ удобнее. Но в любом случае вас может озадачить процесс обнуления показаний, в частности, среднего расхода топлива. Раз мне удалось это сделать, но потом я не смог вспомнить, как. Поэтому достигнутые мной показатели могут быть не корректными, но в целом, как мне кажется, они близки к истине. В Geely Atlas борткомпьютер был еще более «своевольным».

Смартфон подключился к мультимедиасистеме через Bluetooth без проблем, но музыку из своей памяти передавать на устройство отказался. Впрочем, здесь есть и иной вариант подключения, позволяющий объединять смартфон и ММС в плане навигации, но этого я не испытал. Путешествовал по знакомым маршрутам, а музыку принес в машину на флэшке. Звук на твердую «четверку», спасибо хорошей шумоизоляции салона, действенной даже на высоких скоростях. Басы у динамиков есть, но детализация слабовата, даже при наличии в дорогой версии твиттеров. «Музыкальные» разъемы USB расположены так же, как и в «Атласе» – под «парящей» верхней панелью центрального туннеля. Там же расположена и 12-вольтовая розетка.

Динамика в цифрах и ощущениях

Такая розетка есть и в багажнике исполнения «Флагшип Спорт», а в «Комфорте» ее нет. Но, что интересно, в обеих версиях двигатель пускается кнопкой — да-да, за 1,1 млн рублей вы получите такое передовое устройство. Правда, для пуска надо как следует продавить педаль тормоза, иначе ничего не выйдет. И в «Комфорте» не будет бесключевого доступа в салон, а во «Флагшипе» он есть.

При продавливании педали «газа» до пола в режиме ECO двигатель начинает «раскрутку» с 1500 об/мин, а «робот» сбрасывает две передачи. В режимах Normal и Sport «минусуются» три передачи, кроме того, в «Спорте» обороты не опускаются ниже отметки «2000», то есть, мотор как бы постоянно находится на взводе. При резком ускорении ощущается недолгая задержка, более заметная в эко-режиме. С места до 100 км/ч китайский кроссовер ускоряется за 8,4 с, отыгрывая у аналогичной по мощности атмосферной двухлитровой «Креты» с передним приводом, как минимум, две секунды.

Двигатель изрядно шумный, однако в салоне его практически не слышно даже при разгоне. И не надо скептически хмыкать при слове «разгон». Coolray действительно динамичен, в городских условиях — даже в эко-режиме. Тяга турбо-мотора обещана технической характеристикой в диапазоне 1500 — 4000 об/мин, но по личным ощущениям могу сказать, что выше 2500 об/мин она все же лучше, чем совсем «внизу».

Для обгонов на трассе эко-режим, конечно, не подходит. Здесь предпочтительнее хотя бы Normal, а лучше Sport, в котором время ускорения с 80 до 120 км/ч улучшается с семи до практически шести секунд. Отличные показатели. Более того, правая нога водителя против его воли, как бы сама собой доводит значение скорости до 130 км/ч, а может и на этом не остановиться. Нельзя сказать, что «робот» трудится исключительно плавно, «ступени» при переключениях ощущаются. Причем, что интересно, в режиме Normal они более заметны, чем в режиме Sport. Или мне достался автомобиль с такой особенностью?

Впечатления первых покупателей схожи с моими. На работу «робота» нареканий немного, большинству нравится и динамика. Где вы, критики медлительной 1,6-литровой «Креты», рискнете попробовать китайский «соус с перчинкой»? Два автомобиля очень схожи по размерам, весовой категории и цене.

Интересно в процессе движения понаблюдать за спидометром. Так, предупреждение о превышении 120 км/ч начинает звучать при показаниях прибора от 121 до 125 км/ч. В некоторых случаях бортовой компьютер способен вывести сразу три значения скорости: текущее, среднее, а также зафиксированное при включении «круиза». Выбрав 110 км/ч, после пробега около 30 км отмечаю, что текущая скорость может колебаться в пределах от 106 до 112 км/ч, а средняя составляет 105 км/ч. Правда, при «круизной» скорости 110 км/ч на трассе кажется, что автомобиль попросту стоит на месте.

Примечательно, что Coolray не только динамичен, но и экономичен. Так, после пробега на «круизе» расход составил 6,9 л на 100 км, при движении с допустимыми скоростями на автомагистрали он увеличился до 8,6 л, ну а максимальный так и не превысил 10 л на сотню, сколько я ни старался. Показатель максимального мгновенного расхода — 19,9 л.

Насчет октанового числа бензина мнения разделились. Сотрудники дилерского центра Geely рекомендуют 95-й бензин, в то же время на лючке горловины бака указано значение «не ниже 91», а в фирменном проспекте — «не ниже 92». Можно сделать вывод, что российский 92-й бензин не нанесет мотору большого ущерба, и при случае использовать его можно.

Шасси в целом соответствует зажигательному мотору с поправкой, что подлинного удовольствия от вождения стоит все-таки желать от седанов и хэтчбеков, а не от кроссоверов. Скоростную прямую Coolray держит надежно. Пожалуй, держал бы и кривую, в том числе, с крутыми поворотами, но такую в наших ровных и плоских «широтах» еще поискать, нужны горы или хотя бы предгорья. Совсем уж резких маневров кроссовер не любит, отвечает кренами и запаздываниями при поворотах руля, совершающего примерно 2,7 оборота от упора до упора.

Подвеска поначалу разочаровывает тем, что шумно «дробит» на мелких неровностях, намекая на какую-то недотянутость при сборке и даже на преждевременный износ. Второй вряд ли возможен, пробег тестового автомобиля приближался всего лишь к 6000 км. Что поделать, значит, у амортизаторов такой характер. Он встречается и на других моделях, в том числе известных, и прощается им. Можно его простить и китайскому кроссоверу, потому что асфальтовые прогоны с тысячами разнородных и разновысоких заплаток ему даются на ура. Как и более крупные ухабы и ямки на грунтовках. По характеру эта подвеска стремится к эталонным устройствам «Дастера» и «Арканы», но пока не догоняет и близкую к ним «Крету». Эти автомобили ухитряются амортизировать удары, которые «китаец» принимает слишком жёстко. Но потенциал для развития у него точно есть, возможно, кто-то из владельцев добьется лучшего самостоятельным тюнингом, подбирая амортизаторы и пружины, наверняка имеющие аналоги на рынке запчастей.

Порадовали характером шины марки Linglong. Рисунок протектора у них явно рассчитан на применение не только на дорогах с твердым покрытием. Так что, поддерживая курсовую устойчивость и безразличие к колейности на асфальте, они цепко хватаются и за ровные участки грунтовок, и за траву. Важное преимущество их еще и в том, что они не шумные, хотя, судя по значкам на боковинах, относятся к «зеленым», то есть, помогающим экономить топливо — а это часто бывает сопряжено с излишним шумом. Создателям модели удалось этого избежать.

Дополнительная накладка на «губу» переднего бампера, по идее, должна уменьшать просвет, однако расстояние от нее до земли — неплохие 265 мм. Бордюров можно не опасаться. Просвет под пластмассовым брызговиком моторного отсека заметно меньше — около 200 мм. Со стороны днища автомобиль выглядит сравнительно ровным, без сильно выступающих элементов. Большой глушитель, расположенный поперечно в заднем свесе, расположен на высоте 225 мм от дороги.

На победы на бездорожье рассчитывать не стоит. Автомобиль имеет безальтернативный передний привод и короткие ходы подвесок. Таковыми грешит и старший Atlas, он и при полном приводе и независимой подвеске способен вывесить одно из задних колес на пустячном бугре. Что говорить о неразрезной задней балке на Coolray. С водительского места я отчетливо почувствовал, как автомобиль качнулся по диагонали, когда в ровном поле нам встретилось понижение грунта, и я вознамерился преодолеть его.

Стоило ли соваться, скажете вы, ведь угол въезда у модели всего-то 18 градусов, а дорожный просвет хоть и неплох — 196 мм, — но даже Lada Vesta и Xray в «кроссовых» исполнениях предлагают больше — 203 мм. Нет, моей целью было вовсе не «посадить» Coolray, а затем позлорадствовать насчет его возможностей. Меня интересовала работа камер кругового обзора — и вот качеству их картинки позавидуют не только бюджетные одноклассники, тут можно отважиться на сравнение и с представителями премиум-класса. Причем, картинок на экран можно вызвать много, с каждой из шести камер, да еще скомбинировать «мультик», выбрав режим 3D. К сожалению, он не способен отрисовать собственно препятствие, мы не можем увидеть, что оказалось перед бампером кроссовера, но красные символы на экране и непрерывный звуковой сигнал — свидетельства того, что есть упор и контакт, и движение надо прекратить, чтобы не повредить бампер.

Конечно, шестью камерами балуют нас только флагманские версии Geely Coolray, а в базовой она всего одна, к тому же на ней нет и переднего парктроника. Но все равно, для цены в 1,1 млн рублей — это просто подарок. Остается гадать, чем порадует Coolray после рестайлинга. Неужели опцией «прозрачный капот», как на Range Rover Evoque?

Это не будет удивительно, с современностью у китайской модели всё в порядке. А вот с историей — не всё. Популярные модели более известных брендов далеко не лишены недостатков, но по их эксплуатации накоплена статистика, и потребитель с большой долей вероятности знает, на каком пробеге следует готовиться к той или иной неприятности и как с ней затем бороться. Покупка же китайского автомобиля по-прежнему сродни шагу в неизвестность. Осложняемому еще и тем, что модельные ряды меняются: не успевает потребитель присмотреться и привыкнуть к одной модели, как по истечении двух-трех лет вместо рестайлинга и улучшения ему предлагают нечто совершенно иное под другим названием.

На руку Coolray может сыграть определенная статистика, накопленная при эксплуатации модели Atlas. Эти среднеразмерные кроссоверы, кстати, лидируют по продажам среди десятка наиболее популярных китайских моделей по итогам начала 2020-го года. Так вот, известны случаи, что даже после 300-тысячных пробегов «Атласы» способны и сохранять приличный внешний вид, и не так уж сильно разорять владельцев вложениями в ремонт.

Лично я больше симпатизирую «Атласу», мне нравятся его солидность, основательность, спокойная цветовая гамма — при том, что по ходовым качествам, динамике, управляемости, эргономике и даже объему и удобству багажника он проигрывает яркому, молодежному Coolray. Поэтому я очень надеюсь, что компания Geely, планируя расширение модельного ряда, а у нее есть, что к нему добавить, сохранит эти две модели, планомерно модернизируя и совершенствуя их. Создавая, так сказать, историю, а не следуя трендам быстрой моды, которая не только катастрофически быстро «стареет», но и как тенденция теряет актуальность.

Технические характеристики Geely Coolray 1.5T DCT 7 ГАБАРИТЫ, ММ 4330 х 1800 х 1609 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 330 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1415 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р3, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1477 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 255 / 1500 — 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 45