Этот китайский В-SUV – нетипичный «китаец», скрывающий за пижонской внешностью достижения шведской инженерии. Как следствие, он может доставлять, оберегать и развлекать лучше, чем многие прямые конкуренты

Помните у Маяковского: «Мы говорим партия, подразумеваем – Ленин». Это я к тому, что во время теста я переиначила известную цитату в «Мы говорим Geely, подразумеваем Volvo». Китайцы ведь, как известно, приобрели убыточный шведский бренд десять лет назад, получив вместе с долгами доступ к передовым технологиям. В итоге Сoolray начинен скандинавскими ноу-хау по самую крышу, но по духу он никакой не Volvo, и это здорово! «Тачки» из Гетеборга при всех их достоинствах для меня холодноваты по дизайну, «китаец» же просто огненный. Не зря первая часть его названия (cool) переводится с английского как «крутой», а вторая (ray) – как «луч».

Перевод со шведского

Сoolray выглядит эдаким забиякой и пижоном, так что в графе «модный антураж» ставим жирный плюс. На машину с парящей крышей и агрессивным обвесом из псевдокарбона засматривают­ся, а внимание к себе я люблю! Но не переборщили ли китайцы с молодежным дизайном? Монстрообразный спойлер и две пары огромных, «нефейковых» патрубков выхлопа – прямо как у спорткаров! Или, скажем, меня смутила огромная «губа» переднего бампера: думала, буду «целовать» бордюры. Но нет, клиренс здесь 196 мм, так что проблем нет ни в городе, ни на «пересеченке», – проверила!

Открываю дверь, не доставая ключа (на передних дверях предусмотрены датчики), сажусь за руль и сразу выношу вердикт – салон машины массового сегмента так выглядеть не может! Удобное кресло с электрорегулировками, экокожа небанальных оттенков, мягкий пластик, вставки, мастерски стилизованные под алюминий, отлично читающаяся виртуальная «приборка» и тачскрин аж на 10,25 дюйма с графикой уровня планшетов – такое убранство привычнее видеть в премиуме.

Но не могу и не покапризничать. Чтобы добраться до иконки подогрева руля, приходится сто раз тыкать тачскрин; печка дует либо холодным, либо горячим (третьего не дано); задних дефлекторов вентиляции не предусмотрено. А самое обидное – у передних кресел подогревает­ся только подушка. Еще и багажник невелик, всего на 330 л. Нет, это все же не Volvo! С другой стороны, загляните в прайс – сколько стоит базовый XC40? Как минимум на миллион дороже, чем мой подопечный. Правда, «швед» и крупнее этого «китайца». Платформу BMA, на которой сделали Сoolray, разрабатывали с прицелом в том числе и на грядущий шведский baby-SUV Volvo XC20.

В любом случае довеском к китайско скандинавской инженерии идут опять же ассоциирующиеся с Volvo элементы безопаснос­ти. На просторном диване обнаруживаю крепления Isofix, в зеркалах прописались индикаторы системы контроля слепых зон (у XC40 эта опция тянет примерно на 50 тыс. руб­лей), эйрбегов – аж шесть штук (в двух «старших» версиях), ABS и система стабилизации работают безупречно.

Парковщика вызывали?

Честно говоря, автопарковщиками я не пользуюсь. Но из женского любопытства попробовала. Дело в том, что в отличие от большинства моделей здесь ассистент просит жать не на тормоз, а на клавишу на центральном тоннеле. Ткнула в кнопку – машина сама начала парковаться, отпустила ее – и Сoolray замер, ожидая дальнейших команд. Необычно и... очень удобно. Еще больше понравилась визуализация системы кругового обзора. Тасуешь ракурсы, и все, что вокруг машины, как на ладони. Соответственно, протискиваешься даже в узкие бреши без страха. Девушкам (особенно начинающим водителям) такое точно понравится!

На скорости же буквально отвисает челюсть от того, насколько бодрый здесь турбомотор – вольвовский Т3. Он имеет лишь три цилиндра, которые тем не менее выдают 150 л.с., снятых с 1,5-лит­рового объема, и запросто потребляет бензин Аи-92. Но как же этот «китаец» отжигает! Нет даже нужды задействовать спортрежим. Робот с двумя сцеплениями тоже скорострельный, но огорчает его задумчивость при переходе из режима «Реверс» в «Драйв». Управляемость наверняка оценят девушки «с бензином в крови». Переднеприводный кроссовер хорошо слушается руля, почти не кренится в виражах и цепко держит траекторию. Чувствуется, что «тележку» и руль тут калибровали спецы. Сoolray жестковат лишь на варварски разбитой дороге, с «мелочью» же справляется отлично. Дисковые тормоза тоже настроены грамотно, я бы сказала, по-спортивному. Ну и отдельный бонус – шумоизоляция. На ходу можно разговаривать вполголоса и наслаждаться звуком весьма неплохой магнитолы.

И, кстати, в моем распоряжении был кроссовер топовой комплектации за 1 594 990 рублей. Начальный вариант обойдется на 375 000 рублей дешевле, но вы не найдете в нем таких вещей, как штатный видеорегистратор, люк с электро­приводом и помощник при парковке. Электронных «телохранителей» тоже будет меньше, а подушек безопасности лишь две. Однако в сравнении с конкурентами даже базовый Сoolray, считай, вооружен до зубов – зайдите на сайт Geely, убедитесь.

Самое же главное, что, управляя такой машиной, получаешь кайф. Каких-то пять лет назад сказать такое о китайском автомобиле я вряд ли бы решилась. Да и подружки, как я знаю, обходили эти машины стороной не только из снобизма: их волновали вопросы безопасности. В Сoolray же, как вы сами видите, эта задача решена, за что стоит сказать спасибо в том числе и зацикленным на безопасности занудам-шведам.

