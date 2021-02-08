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О Geely Coolray

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Джили Кулрэй

Тест-драйвов
2 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 1 289 999
до 1 289 999
Geely Coolray (2020) вид спередиGeely Coolray (2020) салонGeely Coolray (2020) приборная панельGeely Coolray (2020) центральная консольGeely Coolray (2020) АКПП
Geely Coolray (2020) кнопки управления
Кнопки управления на центральном тоннеле разделены перегородками
Geely Coolray (2020) розеткиGeely Coolray (2020) передние кресла
Geely Coolray (2020) задний диван
В откидном подлокотнике дивана предусмотрено два подстаканника
Geely Coolray (2020) панорамная крыша
Geely Coolray (2020) багажное отделение
Багажник на 350 л обшит ворсом, порог прикрыт металлической накладкой
Geely Coolray (2020) вид сзади

Этот китайский В-SUV – нетипичный «китаец», скрывающий за пижонской внешностью достижения шведской инженерии. Как следствие, он может доставлять, оберегать и развлекать лучше, чем многие прямые конкуренты

Помните у Маяковского: «Мы говорим партия, подразумеваем – Ленин». Это я к тому, что во время теста я переиначила известную цитату в «Мы говорим Geely, подразумеваем Volvo». Китайцы ведь, как известно, приобрели убыточный шведский бренд десять лет назад, получив вместе с долгами доступ к передовым технологиям. В итоге Сoolray начинен скандинавскими ноу-хау по самую крышу, но по духу он никакой не Volvo, и это здорово! «Тачки» из Гетеборга при всех их достоинствах для меня холодноваты по дизайну, «китаец» же просто огненный. Не зря первая часть его названия (cool) переводится с английского как «крутой», а вторая (ray) – как «луч».

Перевод со шведского

Сoolray выглядит эдаким забиякой и пижоном, так что в графе «модный антураж» ставим жирный плюс. На машину с парящей крышей и агрессивным обвесом из псевдокарбона засматривают­ся, а внимание к себе я люблю! Но не переборщили ли китайцы с молодежным дизайном? Монстрообразный спойлер и две пары огромных, «нефейковых» патрубков выхлопа – прямо как у спорткаров! Или, скажем, меня смутила огромная «губа» переднего бампера: думала, буду «целовать» бордюры. Но нет, клиренс здесь 196 мм, так что проблем нет ни в городе, ни на «пересеченке», – проверила!

Открываю дверь, не доставая ключа (на передних дверях предусмотрены датчики), сажусь за руль и сразу выношу вердикт – салон машины массового сегмента так выглядеть не может! Удобное кресло с электрорегулировками, экокожа небанальных оттенков, мягкий пластик, вставки, мастерски стилизованные под алюминий, отлично читающаяся виртуальная «приборка» и тачскрин аж на 10,25 дюйма с графикой уровня планшетов – такое убранство привычнее видеть в премиуме.

Но не могу и не покапризничать. Чтобы добраться до иконки подогрева руля, приходится сто раз тыкать тачскрин; печка дует либо холодным, либо горячим (третьего не дано); задних дефлекторов вентиляции не предусмотрено. А самое обидное – у передних кресел подогревает­ся только подушка. Еще и багажник невелик, всего на 330 л. Нет, это все же не Volvo! С другой стороны, загляните в прайс – сколько стоит базовый XC40? Как минимум на миллион дороже, чем мой подопечный. Правда, «швед» и крупнее этого «китайца». Платформу BMA, на которой сделали Сoolray, разрабатывали с прицелом в том числе и на грядущий шведский baby-SUV Volvo XC20.

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В любом случае довеском к китайско скандинавской инженерии идут опять же ассоциирующиеся с Volvo элементы безопаснос­ти. На просторном диване обнаруживаю крепления Isofix, в зеркалах прописались индикаторы системы контроля слепых зон (у XC40 эта опция тянет примерно на 50 тыс. руб­лей), эйрбегов – аж шесть штук (в двух «старших» версиях), ABS и система стабилизации работают безупречно.

Парковщика вызывали?

Честно говоря, автопарковщиками я не пользуюсь. Но из женского любопытства попробовала. Дело в том, что в отличие от большинства моделей здесь ассистент просит жать не на тормоз, а на клавишу на центральном тоннеле. Ткнула в кнопку – машина сама начала парковаться, отпустила ее – и Сoolray замер, ожидая дальнейших команд. Необычно и... очень удобно. Еще больше понравилась визуализация системы кругового обзора. Тасуешь ракурсы, и все, что вокруг машины, как на ладони. Соответственно, протискиваешься даже в узкие бреши без страха. Девушкам (особенно начинающим водителям) такое точно понравится!

На скорости же буквально отвисает челюсть от того, насколько бодрый здесь турбомотор – вольвовский Т3. Он имеет лишь три цилиндра, которые тем не менее выдают 150 л.с., снятых с 1,5-лит­рового объема, и запросто потребляет бензин Аи-92. Но как же этот «китаец» отжигает! Нет даже нужды задействовать спортрежим. Робот с двумя сцеплениями тоже скорострельный, но огорчает его задумчивость при переходе из режима «Реверс» в «Драйв». Управляемость наверняка оценят девушки «с бензином в крови». Переднеприводный кроссовер хорошо слушается руля, почти не кренится в виражах и цепко держит траекторию. Чувствуется, что «тележку» и руль тут калибровали спецы. Сoolray жестковат лишь на варварски разбитой дороге, с «мелочью» же справляется отлично. Дисковые тормоза тоже настроены грамотно, я бы сказала, по-спортивному. Ну и отдельный бонус – шумоизоляция. На ходу можно разговаривать вполголоса и наслаждаться звуком весьма неплохой магнитолы.

И, кстати, в моем распоряжении был кроссовер топовой комплектации за 1 594 990 рублей. Начальный вариант обойдется на 375 000 рублей дешевле, но вы не найдете в нем таких вещей, как штатный видеорегистратор, люк с электро­приводом и помощник при парковке. Электронных «телохранителей» тоже будет меньше, а подушек безопасности лишь две. Однако в сравнении с конкурентами даже базовый Сoolray, считай, вооружен до зубов – зайдите на сайт Geely, убедитесь.

Самое же главное, что, управляя такой машиной, получаешь кайф. Каких-то пять лет назад сказать такое о китайском автомобиле я вряд ли бы решилась. Да и подружки, как я знаю, обходили эти машины стороной не только из снобизма: их волновали вопросы безопасности. В Сoolray же, как вы сами видите, эта задача решена, за что стоит сказать спасибо в том числе и зацикленным на безопасности занудам-шведам.
 

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