Противостояние этих двух «китайцев» способно нанести серьезные рыночные раны конкурентам прочих уважаемых брендов

Нам непонятно, как два этих автомобиля столкнулись на рынке лицом к лицу. Их общие черты очевидны: происхождение, 150-сильные бензиновые турбомоторы, готовые потреблять бензин Аи-92, и 7-ступенчатые преселективные роботы в качестве трансмиссии. Но если Haval в максимальной комплектации щеголяет полным приводом, то Geely безальтернативно переднеприводный. К тому же у него легкая «цилиндровая недостаточность» – свой 150-сильный норматив он выполняет всего на трех «горшках». Хотя важнее другое: для класса B-SUV, где их разместили на соседних полках, разница 100 мм в колесной базе – пропасть. Иначе говоря, 2700 мм колесной базы Jolion должны были разметать их с Coolray (2600 мм) по разным сегментам. И почему этого не произошло – загадка.

Наверное, благодарить за «уравниловку» отчасти можно цены. Некогда, в начале продаж, роботизированные версии обоих кроссоверов стоили почти одинаково – чуть менее 1,4 млн рублей. И разница между ними была примерно тысяч в двадцать. Сегодня же, если обратиться к ресурсу авто­агрегаторов, разница в стоимости топовых версий оказывается уже более значительной. По их данным, цены подскочили почти на миллион. На момент подготовки номера к печати новый Coolray с роботом оценивался дилерами от 2,2 до 3,6 млн в зависимости от комплектации. Тогда как Jolion с преселективом, козырем которого остается не только больший размер, но и наличие полного привода в топовых версиях, торгуют в диапазоне 1,8–3,2 млн рублей.

Ресурс узнаваемости

Первое впечатление – оба хороши! Haval визуально корпулентнее Geely. Статный автомобиль. Захватывающая форма передней оптики, грозные выштамповки капота, отнюдь не вялая боковая линия и собранная, где-то даже оригинальная «корма», что для любого кроссовера успех, не говоря уж об изделии из Поднебесной. И если бы не драматическое засилье хрома в отделке и едва уловимая «водянистость» облика, экстерьер можно было бы признать образцовым. Свежо, оригинально, ноль вторичности.

Завидный ресурс узнаваемости заложен и в Geely. Внешне он, пожалуй, еще более цельный автомобиль с мощной атлетичной архитектурой, которая отлично читается, несмотря на более компактные габариты. По идее, здесь бы самое время разрыдаться дизайнерам новой Creta. Кстати, по сложению Coolray слегка напомнил мне генерацию Ford Kuga, что махнула платочком российскому рынку в 2019-м. Та же выверенная геометрия ребер жесткости, острых граней и углов. Только Geely заметно приземистее, резче и выглядит не в пример напористее, чем отчаливший неудачник Ford. Да и в сравнении с нашим нынешним конкурентом Coolray смотрится более «подсушенным», чем Jolion. В бойцовском смысле этого слова.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Haval легко «подцепил» смартфон по протоколу Android Auto. Geely делает то же самое через фирменное приложение QDLink, которое целиком транслирует на штатный экран рабочий стол телефона. Но в моем случае Coolray напрочь отверг Samsung как «смартфон не той системы».

Нашла коса на камень

В салоне Haval настоящий хай-тек. Очень свежо. Радуют материалы отделки, которые по новизне и неор­динарности на шаг впереди тех, что у конкурента. Кнопок минимум, в основном на руле, и лишь несколько сенсоров на передней панели. Центральная консоль практически пуста, здесь только кнопка ручника и круглая шайба селектора коробки передач. А-ля Jaguar Land Rover – такая же массивная и ребрис­тая, только без ограничителей, что отчасти дезориентирует при переключениях. Если пользоваться ею, не глядя, режим D часто пролетаешь, оказываясь в M. И уж тогда не жалуйтесь – мотор ревет на «первой», а машина не ускоряется. Тут же индукционная «полянка» для беспроводной зарядки (соперник такой роскоши лишен).

Geely отвечает соразмерно. Интерьер отлично придуман и ловко скроен из разнородных, но местами тоже богатых материалов. В отделке на фоне пластика «под алюминий» выгодно выделяется бордовая экокожа мягкой обивки панели. Контраст необычный и оттого выигрышный. Салон не только дерзко выглядит – он практичен и неплохо продуман эргономически. А небольшой качественно обтянутый и по-спортивному усеченный снизу руль так и просится в руки. Кстати, рулевое колесо Coolray получило регулировки в двух плоскостях, тогда как руль Jolion «ходит» лишь вверх-вниз. Посадку за рулем Haval язык не поворачивается назвать вялой, но в сравнении с анатомией сидений Geely она менее актуальна. Передние кресла Coolray – идеальной формы с монолитной поясничной поддержкой.

Единственным нюансом в эргономике этого «китайца» мы бы назвали расположение розетки на 12 В и двух портов USB. Они спрятаны в «подвале» под центральной консолью (подсмотрели идею у Volvo). Так что пользовать USB-слот придется почти вслепую, выворачивая правую руку, – неудобно. Впрочем, в Jolion история с USB решена схожим образом. Разве что в Haval водитель может дотянуться до обоих портов USB, тогда как в Geely второй порт однозначно доступен лишь для пассажира.

ПОЛОСА РАЗГОНА

По паспорту 150-сильный Coolray быстрее равносильного Jolion почти на полторы секунды: 8,4 против 9,8 до сотни. В параллельном старте Geely легко опережает конкурента. Он же с большим энтузиазмом следует за рулем и меньше кренится.

Преимущество неочевидно

Электроника в основе управления обоих конкурентов – большинство функций возложено именно на центральные сенсорные дисплеи. Причем никаких тачпадов и контроллеров – только пальчиками по стеклу. Да, не всегда удобно на ходу, но что поделать. Лидером по «начинке» оказался Haval Jolion. Взять хотя бы его дисплей, который на два дюйма больше, чем у конкурента: 12,3 против 10,25. Но при этом картинка с четырех камер, включая продвинутую 3D-проекцию, в обоих случаях отличного качества.

Обе приборные панели полностью цифровые с тремя не сильно различающимися вариантами развертки. Тут не знаешь, кому отдать первенство. Зато активный круиз-контроль и проецируе­мый на лобовое стекло дисплей достался только Jolion, в то время как Coolray довольствуется обычным темпоматом.

Видимо, благодаря фронтальному радару Haval удалось плотно оснастить и электронными ассистентами. Против одинокой системы мониторинга слепых зон Geely его оппонент зажигает пиктограммы систем контроля дистанции, удержания в полосе, читает дорожные знаки. Мертвые зоны, разумеется, тоже под контролем. И это еще не полный список. Неплохо для данного сегмента!

Еще одно преимущество Haval – двухзонный климат-контроль против однозонного у Geely. И на втором ряду лишь Jolion может похвастать наличием дефлекторов обдува. Кстати, места на втором ряду Haval в избытке – спасибо колесной базе. Те, кто посубтильнее, смогут сидеть здесь нога на ногу, используя, случись нужда, сразу два USB-порта (против единственного у конкурента). Однако не стоит думать, что Geely не готов обеспечить комфорт задним седокам. Готов, и еще как, в этой дисциплине он тоже далеко не дилетант.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Случись выбирать, не уверен, чей второй ряд я предпочел бы, отправляясь в дальнюю поездку. Ну, быть может, кармашки в дверях Geely крошечные и нет регулировки спинки дивана. Хотя Jolion на этот счет тоже не балует. Так что его преимущество тут не очевидно.

Появляется «движуха»

Чаша весов качнулась в сторону Haval? Действительно, если фиксировать паритет по эстетическим и эргономическим дисциплинам, то преимущество в размерах, приводе 4х4 и, главное, в оснащении дает Jolion неплохие шансы. Однако не спешите с выводами.

В ходовых испытаниях Haval ничем особенным удивить не смог. Кроссовер вальяжно разгоняется, иногда взбрыкивая не самой расторопной трансмиссией: порой казалось, что он едет на вариаторе. Бензиновая «турбочетверка» идеально шелестит на холостых, но, как только ее начинаешь тормошить, теряется – «просыпается» неохотно и грозным напором не радует. Виной чему, как подумалось, не самые удачные настройки трансмиссии. Ситуацию отчасти поправит спортрежим. Имеется такая опция в настройках планшета. Однако, чтобы ее выбрать, нужно отвлечься от дороги, сделав несколько снайперских росчерков пальчиком по стек­лу. В «Спорте» коробка уже не спит, появляется «движуха», хотя есть опасение, что расход топлива при этом зашкаливает. Мотор выкручивается практически максимально, мученически подвывая.

Система полного привода «живет в автомате». Водителю все в том же планшете доверено только выбрать режим «Снег». Никаких блокировок. Подвеска вроде бы работает без грубости. Однако от массивного кроссовера с не самым острым рулем ожидаешь большего комфорта. Не слишком ловкий в маневре Jolion на неровностях порой изрядно нервничает, в поворотах кренится.

Другое дело Geely Coolray, который явно бодрее, хотя его подвеска еще более зубодробительная. Он не нервничает, а «жестит» по полной (в хорошем смысле слова), демонстрируя при этом блестящую управляемость, отчего его поведение кажется приемлемым и отчасти органичным. Машина отлично заточена под столичный асфальт. Понятный и острый руль с хорошо читаемой обратной связью. В его реакциях никакой синтетики. Взаимо­понимание 3-цилиндрового двигателя и робота идеально. Динамика такова, что кнопку «спортивного» режима, которая нашлась на центральной консоли, я игнорировал – прыти и так хватало. С клиренсом 180 мм Geely не пасует и на грунтовке, хотя скорость нужно придержать, иначе получишь пробой стойки. С таким шасси полный привод сочетался бы точно не идеально. Его и нет.

В итоге у нас два кроссовера, чьи рыночные перспективы становятся все более актуальными. Выбрать подходящий несложно. Если в приоритете размеры, полный привод и максимальный пакет вспомогательной электроники, ваш выбор – Haval Jolion. А коль скоро больше по душе чистые ощущения от управления легким и быстрым автомобилем, тоже, кстати, неплохо укомплектованным, то вам в салон дилера Geely…

Технические характеристики Haval Jolion Габариты, мм 4472×1841×1574 Колесная база, мм 2700 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л нет данных – 1113 Снаряженная масса, кг 1625 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1499 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 230/1500–4400 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 Расход топлива (средний), л/100 км 8,2 Объем бака, л 55

Технические характеристики Geely Coolray Габариты, мм 4330×1800×1609 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 330 Снаряженная масса, кг 1415 Тип двигателя бензиновый турбо L3 Рабочий объем, см³ 1477 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 255/1500–4000 Привод передний Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 Расход топлива (средний), л/100 км 6,4 Объем бака, л 45