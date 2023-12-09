Можно ли улучшить бестселлер

Этот SUV B-сегмента Geely Coolray три года назад пришел в Россию из города Жодино, где его начали выпускать на заводе китайского-белорусского СП. И сразу всем понравился. Бойкий, яркий, юркий, оснащенный системами помощи водителю. С явными генами Volvo – Geely, напомним, владеет этой шведской маркой с 2010 года.

Победа по очкам

Когда в сезоне 2020-2021 года Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто» Geely Coolray вошел в шорт-лист в категории «Компактный кроссовер / Внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», я как член жюри этого конкурса голосовал именно за него.

Знакомство с машиной было недолгим – минут сорок пробега в разных режимах по платной трассе М-11 плюс немного по городу, но тогда Coolray запомнился сразу. Бойкий, юркий, драйверский, пусть и шумноватый. Эх, если бы привод не передний, а полный! И цена примерно в полтора миллиона рублей в 2020 году не казалась чрезмерной – мой знакомый вскоре купил новый Coolray и заплатил именно столько.

В конкурсе «Топ-5 Авто» в тот раз победил Renault Kaptur. Но время расставило все по своим местам. Где он теперь, этот Kaptur, как и Renault в целом? А Coolray уже третий год подряд – самый продаваемый в России автомобиль марки Geely, причем отрыв от номера два, Geely Atlas Pro, – чуть не в три раза, за первые пять месяцев 2023 года – 14132 проданных машины против 5829. Так что автомобиль хорошо знаком российскому автовладельцу вот уже три года.

Но в этом году Geely Coolray обновился, и сегодня он на тесте в Motorpage.ru.

Освежить внешность

Что изменилось в машине? Новый красивый цвет кузова, лиловый перламутр, – его прежде, кажется, не было. По-новому оформлен передок – крылья, решетка радиатора, бампер, вертикальные ДХО, новый капот с воздухозаборниками. Красивые двуцветные диски R18 спортивные красные суппорты. Сзади – новые дверь багажника и бампер с красными и псевдокарбоновыми элементами – они, кстати, встречаются по всему кузову там и сям. Задние фонари соединила сплошная светодиодная полоса. Спойлер на крыше стал более агрессивным. Да и весь экстерьер автомобиля в целом. Размеры почти не изменились, машина прибавила 50 мм в длину 10 мм в ширину, 6 мм в высоту, но это за счет формы бамперов и спойлера. Колесная база осталась прежняя, 2600 мм, как и обе колеи, лишь уменьшился дорожный просвет, со 190 мм до 180 мм.

Новости интерьера

Внутри тоже перемены. Приборная панель – в тестовом автомобиле топовой комплектации она цветная – соединилась с центральным экраном в практически сплошную горизонтальную полосу, которая занимает большую часть ширины передней панели, официально этот тандем называется инструментальный кластер.

Руль стал более пухлым, дверные карты изменили дизайн, материал их обивки стал более мягким. Появилась атмосферная подсветка с 72 вариантами цветов. По-новому оформлен центральный тоннель: был алюминий и кнопки, стало больше черного рояльного лака, а физические контроллеры практически исчезли. В отсеке для мелочей теперь есть сменные вставки-делители – можно выгородить сегмент хоть под вертикально вставленный смартфон, хоть под стакан или бутылку.

Но главное – под капотом: новый двигатель.

Силовые структуры

Двигатель: объем увеличился на 22 «кубика», у прежнего мотора было три цилиндра, у нового четыре. Этот 1.5TD NordThor в оригинальном виде выдаёт мощность в 181 силу, в России задушен до налогоприемлемых 147. И хотя формально это чуть меньше, чем мощность мотора прежнего Coolray, там было 150, но крутящий момент у NordThor выше – 270 Нм против прежних 255 Нм. И до сотни по паспорту этот двигатель разгоняет обновленный Coolray быстрее, чем ехал прежний, – 8,1 секунды вместо 8,4.

Преселективная 7DCT с двумя мокрыми сцеплениями, «входит в World Top 10 Transmission 2018/2019», как отмечает производитель. Тихая, и тоже с хорошим быстродействием: скорость переключения передачи 0,2 секунды. На прежнем Coolray в трансмиссии был ручной режим, очень полезный при обгонах на трассе, у обновленного его нет.

Продолжая движение

На месте водителя сразу подкупает эргономика: любимая посадка, чуть расслабленно, но при этом готовность к немедленной реакции, удается моментально. И даже к длине подушки сиденья обычных претензий нет, что редкость для китайского автомобиля. Сел – и сразу все нужное под руками. Правая точно ложится на джойстик КПП, передачи тут переключаются с двойным ходом, через нейтраль, так что случайно включить заднюю на ходу при тряске можно не опасаться. Под правой рукой, именно там, где он и должен быть, чуть позади кулисы АКПП, рычажок Drive Mode, выбора режимов движения – Eco, Comfort, Sport, Adaptive. Тут без неожиданностей, Sport –самый отзывчивый, но шумный.

Кнопка запуска «старт/стоп» тоже именно в том месте, где ее ищешь, крайняя левая на краю центральной консоли. На ходу Coolray приятно тихий для своего класса, на холостых звук нового двигателя в салоне слышен примерно так же, как работающая в автоматическом режиме климатическая установка автомобиля – трудно решить, кто кого заглушает. На разгоне голос этого мотора более породистый, чем у прежнего – эдакое приятное порыкивание. А крутящий момент у него такой, что, немного переборщив с газом на старте, можно легко сорвать передние ведущие колеса в букс.

Разгон радует, но дело даже не в нем, а в ощущении общей собранности, ладности машины – ощущение, возникшее при посадке на место водителя, продолжается на ходу. Это качество прежнего Coolray унаследовал и обновленный. Управляя кроссовером, ощущаешь единство с ним, почти кожей чувствуешь, как он точно рулится, вписывается в заданную траекторию, так что хочется закладывать автомобиль в повороты, прибавляя и прибавляя газ. Кстати, в режиме Adaptive машина в конце каждой поездки выставляет водителю отметки за intelligent Driving и сообщает, сколько раз возникал Risk Averse, риск опрокидывания. Хотя кренов, ожидаемых от SUV, не возникает. Разве что в порожнем, не нагруженном пассажирами и поклажей Coolray, чувствуется, что развесовка в пользу передней оси, центр масс ощущается «на морде», где двигатель.

Подвеска словно досталась Coolray от какой-то другой машины, более тяжелой и дорогой. Стыки на эстакадах Третьего кольца на разрешенных 80 км/ч проходятся мягко, с глухим звуком, толчки почти не ощущаются. Но при этом подвеска, конечно, «асфальтовая», легковая, короткоходная. Убаюканный ее возможностями водитель, словив на дороге нештатную яму, ощутит неприятный пробой.

Мелочи жизни

Android Auto и Apple CarPlay позволяют «зеркалить» смартфон на центральный экран, но мой iPhone с Coolray по проводу почему-то отказался соединяться. Позже прочитал, что коллега на тестовой машине столкнулся с той же проблемой и решил ее, поменяв кабель. Мелочь, конечно. Еще одна мелочь, не помню, были ли они в прежнем, но в багажнике тестового Coolray остро ощущалось отсутствие лямок, органайзеров и прочего крепежа – две пятилитровых бутылки «незамерзайки», положенных заботливыми сотрудниками пресс-парка, на ходу так катались и бились о стенки, так что пришлось переставить их на пол на задний ряд.

Радость жизни

Говорить ли, что у Geely Coolray есть системы Hold On, старт/стоп, и что на активном круиз-контроле автомобиль не только тормозит в пробке, но и сам трогается, когда поток начинает двигаться? Очень ценное качество в городских пробках, можно задать разрешённые 60 км/ч и просто рулить. Причем, совсем недавно, каких-то 3-4 года назад это не умели делать некоторые модели «большой тройки». Вообще по уровню оснащённости и системами безопасности и ассистентами водителя Coolray явно задает некую планку новой нормы.

И еще приятно, когда рестайлинг – это не только обновление дизайна и замена экранов в салоне новыми, с еще большим разрешением и быстродействием, но и новый силовой агрегат, настройки подвески, руления, тормозов. Это значит, что производитель понимает: управление автомобилем должно радовать. Выходишь утром из дома и предвкушаешь: впереди удовольствие от поездки на этой машине. Coolray ощущается как перчатка на руке. Он даже вызывает воспоминания о некоторых ушедших от нас европейских марках автомобилей.

Кажется, в психологии это называется стадией принятия?

Технические характеристики Geely Coolray ГАБАРИТЫ, ММ 4380x1810x1615 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 330 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 1432 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, R4,с турбонаддувом и непосредственным впрыском РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 147 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 270 при 2000-3500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,1