Новинка от китайского производителя стремится «сквозь пространство и время», получается ли?

Видите в одном из элементов дизайна Geely Coolray хвостовую часть шлема велосипедиста? А она есть! Но где находится, пока промолчу, как не скажу и о том, причем здесь дайвинг и огни ночного города – всему свое время. Желающие могут изучить фото машины и попытаться обнаружить эту часть шлема. Я же сначала поведаю о том, как тест-драйв новинки оказался под угрозой срыва.

Пролог

Первоначально Geely позвала меня на испытание своего нового кроссовера в Берлин, но тут разразилась пандемия. Покатушки в Германии, ясное дело, отменили и быстро организовали тест под Санкт-Петербургом. Там все прошло нормально, но на обратном пути по поезду «Сапсан» стали ходить люди в масках с прибором, похожим на фотокамеру с огромным объективом, – мерили температуру. И вот навели его на меня: что то долго смотрит немигающее черное око. Уже и пот прошиб…

Первенец

Geely Coolray стал первым кроссовером на российском рынке, построенным на новой модульной платформе ВМА, которая создавалась в научно-исследовательском центре бренда в Ханчжоу на протяжении четырех лет. Она отличается большой гибкостью и снижает время разработки новых моделей с трех до полутора лет. Особенность платформы – уменьшенное расстояние от педального узла до передней оси, что повышает коэффициент использования колесной базы и позволяет увеличить объем салона. Кстати, она же будет взята для самого компактного кроссовера от Volvo – ХС20. Ведь именно Geely является владельцем шведской марки и, конечно, вовсю пользуется ее технологиями.

Силовой агрегат тоже уже встречался – у Volvo XC40. Речь о 1,5-литровом 3-цилиндровом бензиновом турбомоторе, развивающем у нас 150 л.с. Интересно, что в Белоруссии, где локализована сборка автомобиля, он выдает все 177 «лошадок», но для России его дефорсировали ради снижения налоговой ставки. Привод только передний. Коробка передач – роботизированная 7-ступенчатая с двумя сцеплениями – опять же разработана совместно с Volvo. Время ее переключения составляет всего 0,2 с.

Новинка оснащается шестью подушками и рядом систем активной безопасности, включающим функцию мониторинга слепых зон, камеру кругового обзора, систему автоматической парковки с определением препятствий и многое другое. Что касается безопасности пассивной, то кроссовер получил 5 звезд по китайской методике C-NCAP, максимально приближенной к EuroNCAP.

Рост имеет значение

Салон приятно удивил качеством материалов. Я бы даже сказал, что оно (качество) – одно из лучших в классе компактных SUV. Тут и мягкий пластик, и металлизированные поверхности, и минимальные зазоры между панелями, и даже отделка верхней части передней панели экокожей, никак на вид не отличающейся от натуральной! Глядишь, скоро мы станем приводить китайские бренды в пример по отделке интерьера. И здесь нет полимерного запаха, который частенько встречается в автомобилях из Поднебесной. Эргономика, правда, как нередко бывает у «китайцев», со странностями. К примеру, клавиш подогрева сидений не найдете, хотя эта функция здесь есть. Просто подогрев «зашит» в меню интерфейса, сенсорный экран которого, к слову, имеет отличную графику и неплохое быстродействие. Подогревы рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей тоже включаются через меню. Климатическая система не умеет нормально работать в автоматическом режиме, да и при ручных настройках в дождливую питерскую погоду ее эффективности не хватало – стекла потели.

Удобство посадки за рулем напрямую зависит от роста водителя. Так, если до 175 см, проблем никаких, и сиденье нравится. Но если рост, например, 180 см, как у меня, и выше, то руль получается далеко от рук даже в самом выдвинутом положении, а левому зеркалу не хватает диапазона регулировок – половину обзора закрывает вид боковины кузова. К тому же коротковата подушка кресла. Впрочем, представители компании обещали в ближайшее время увеличить диапазон регулировки водительского зеркала, так как, по их словам, я не первый, кто жалуется на это. А вот с короткой подушкой придется смириться.

Второй ряд по меркам класса очень просторный, места достаточно и перед коленями, и над головой, да и для ступней. При желании здесь могут вполне сносно разместиться даже трое взрослых, так как центральный тоннель отсутствует. Правда, седокам второго ряда не предлагается вентиляционных дефлекторов, зато есть подогрев дивана и USB-вход. Диван низковат, но достаточно удобен.

Багажник не рекордный по объему, однако спланирован неплохо и обшит мягким ворсом. Под полом органайзер, где можно разместить мелкие вещи, чтобы они не летали по отсеку, еще ниже – «докатка».

А вместо сердца…

Правильно – пламенный мотор. Дефорсировали его со 177 до 150 л.с., говорите? Ну-ну… Что-то мне в это не верится. Есть ощущение, что мощность понизили только на бумаге, потому что тянет двигатель отлично, причем с самых «низов», не показывая никакой турбопаузы. Реакции на подачу топлива незамедлительные. Трехцилиндровость, которая, по идее, должна проявляться повышенными вибрациями, на деле остается незаметной. Пожалуй, это лучший силовой агрегат, который я встречал на «китайцах»! Да и коробка передач ему под стать.

Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которую, напомню, в Geely проектировали вместе с Volvo, своевременно реагирует при быстром старте и не дергает в пробках. И это заслуживает комплимента, ведь подобный тип трансмиссии не любит таких режимов движения. Единственное отличие от хорошо настроенного «автомата» заключается в чуть резковатых откликах при трогании с места. А вот «спортивный» режим при спокойной медленной езде противопоказан, так как отклики на «газ» становятся нервными. Но стоит набрать ход, и «спорт» становится очень даже актуальным.

Шасси настроено неазартно, зато надежно. Кроссовер имеет легковые повадки, хорошо стоит на прямой и не упирается при входе в повороты. Четко прописывать виражи мешает рулевое управление с электроусилителем, обратная связь которого оставляет желать лучшего. Баранка имеет три режима тяжести, но в любом из них об информативности речь не идет. Эх, бодрому мотору бы спортивное шасси… Впрочем, я уже придираюсь.

Подвеска жестковата. Автомобиль не любит городские неровности типа люков, заплаток и стыков на мостах и питерские трамвайные пути не жалует. Зато на откровенно разбитой дороге шасси обеспечивает достойную энергоемкость и успешно глотает даже крупные рытвины, главное – разогнаться побыстрее. Еще бы шины гудели потише, ведь двигатель даже на высоких оборотах практически не слышен.

Что ж, Geely Coolray – автомобиль неидеальный, но положительных качеств у него гораздо больше, чем отрицательных. Да и вообще, пусть тот, у кого нет недостатков, первый бросит в него камень. Более того, сейчас машины покупают за дизайн, и в этом плане у новинки все прекрасно. Кто-нибудь нашел, кстати, на кузове кроссовера элемент, напоминающий хвостовую часть шлема велосипедиста? Не буду больше томить – это антикрыло на крыше.

Осталось разобраться, причем здесь дайвинг и огни ночного города. Оказывается, поясная линия от переднего до заднего бампера, цитирую дословно, «имитирует плавный вход дайвера в воду, демонстрируя силу жизни». А огни ночного города должны напомнить полностью светодиодные фары, «полные жизненной силы и динамики». Так вот. Кто этого не видит, я не виноват (хотя и сам я не вижу).

Зато здесь самые настоящие выхлопные патрубки – все четыре! Притом что ныне даже у немецкого «премиума» сплошная бутафория. Дизайн у «китайца» стильный, в меру агрессивный и оригинальный. На мой взгляд, его концепция, озвученная как «Стремление сквозь пространство и время», себя оправдывает. Кое кто, правда, утверждает, что Coolray похож на Volvo, но я думаю, это злые языки, завистники.

Эпилог

Люди в масках меня не забрали. Просто они так долго делали замер моей температуры, что я успел испугаться. «Повязали» двух испанцев – к счастью, они ехали в другом вагоне. Так что пока все хорошо. В любом случае, как бы ни развивался сценарий с коронавирусом, ясно одно – китайцы точно выживут. А вместе с ними и китайские автомобили. Ведь у них не только качество теперь высокое, но и цены конкурентоспособные. Так, Geely Coolray стоит 1 289 999 руб­лей за комплектацию Luxury и 1 449 999 рублей за «упакованные» Flagship и Flagship Sport. А к лету появится еще более доступный вариант, цену которого сообщат позднее.

Технические характеристики Geely Coolray Габариты, мм 4330х1800х1609 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 196 Объем багажника, л 330 Снаряженная масса, кг 1340 Тип двигателя L3 бензиновый, турбо Рабочий объем, см3 1477 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 255/1500–4000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 45

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.