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Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Логотип Geely

Geely Coolray 2020 вид спереди
Кроссовер отличается стильным и агрессивным дизайном
Geely Coolray 2020 вид сбоку
Для модели предлагается как однотонная, так и двухцветная окраска
Geely Coolray 2020 вид сзадиGeely Coolray 2020 салон
Geely Coolray 2020 монитор
Камера кругового обзора есть во всех комплектациях, кроме начальной
Geely Coolray 2020 салон
Внутренние дверные ручки имеют оригинальный дизайн
Geely Coolray 2020 кресло
Обивка сидений сделает честь и автомобилю премиум-сегмента
Geely Coolray 2020 7АМКП
Селектор коробки передач электронный – по последней моде
Geely Coolray 2020 задний диван
Второй ряд – один из самых просторных в классе
Geely Coolray 2020 багажное отделение
Объем багажника легко увеличить, сложив задний диван в пропорции 3:2
Geely Coolray 2020 бесключевой доступ
Ключ можно не доставать из кармана благодаря функции бесключевого доступа
Geely Coolray 2020 решетка радиатора
Решетка радиатора выглядит динамично и агрессивно
Geely Coolray 2020 задний фонарь
Светодиоды для задних фонарей предлагаются даже в стартовой версии
Geely Coolray 2020 моторный отек
Трехцилиндровый турбомотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов
Geely Coolray 2020 отделка
Логотип бренда встречается в кроссовере повсюду
Geely Coolray 2020 вид спереди
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Geely Coolray 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Geely Coolray 2020

Новинка от китайского производителя стремится «сквозь пространство и время», получается ли?

Видите в одном из элементов дизайна Geely Coolray хвостовую часть шлема велосипедиста? А она есть! Но где находится, пока промолчу, как не скажу и о том, причем здесь дайвинг и огни ночного города – всему свое время. Желающие могут изучить фото машины и попытаться обнаружить эту часть шлема. Я же сначала поведаю о том, как тест-драйв новинки оказался под угрозой срыва.

Пролог

Первоначально Geely позвала меня на испытание своего нового кроссовера в Берлин, но тут разразилась пандемия. Покатушки в Германии, ясное дело, отменили и быстро организовали тест под Санкт-Петербургом. Там все прошло нормально, но на обратном пути по поезду «Сапсан» стали ходить люди в масках с прибором, похожим на фотокамеру с огромным объективом, – мерили температуру. И вот навели его на меня: что то долго смотрит немигающее черное око. Уже и пот прошиб…

Первенец

Geely Coolray стал первым кроссовером на российском рынке, построенным на новой модульной платформе ВМА, которая создавалась в научно-исследовательском центре бренда в Ханчжоу на протяжении четырех лет. Она отличается большой гибкостью и снижает время разработки новых моделей с трех до полутора лет. Особенность платформы – уменьшенное расстояние от педального узла до передней оси, что повышает коэффициент использования колесной базы и позволяет увеличить объем салона. Кстати, она же будет взята для самого компактного кроссовера от Volvo – ХС20. Ведь именно Geely является владельцем шведской марки и, конечно, вовсю пользуется ее технологиями.

Силовой агрегат тоже уже встречался – у Volvo XC40. Речь о 1,5-литровом 3-цилиндровом бензиновом турбомоторе, развивающем у нас 150 л.с. Интересно, что в Белоруссии, где локализована сборка автомобиля, он выдает все 177 «лошадок», но для России его дефорсировали ради снижения налоговой ставки. Привод только передний. Коробка передач – роботизированная 7-ступенчатая с двумя сцеплениями – опять же разработана совместно с Volvo. Время ее переключения составляет всего 0,2 с.

Новинка оснащается шестью подушками и рядом систем активной безопасности, включающим функцию мониторинга слепых зон, камеру кругового обзора, систему автоматической парковки с определением препятствий и многое другое. Что касается безопасности пассивной, то кроссовер получил 5 звезд по китайской методике C-NCAP, максимально приближенной к EuroNCAP.

Рост имеет значение

Салон приятно удивил качеством материалов. Я бы даже сказал, что оно (качество) – одно из лучших в классе компактных SUV. Тут и мягкий пластик, и металлизированные поверхности, и минимальные зазоры между панелями, и даже отделка верхней части передней панели экокожей, никак на вид не отличающейся от натуральной! Глядишь, скоро мы станем приводить китайские бренды в пример по отделке интерьера. И здесь нет полимерного запаха, который частенько встречается в автомобилях из Поднебесной. Эргономика, правда, как нередко бывает у «китайцев», со странностями. К примеру, клавиш подогрева сидений не найдете, хотя эта функция здесь есть. Просто подогрев «зашит» в меню интерфейса, сенсорный экран которого, к слову, имеет отличную графику и неплохое быстродействие. Подогревы рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей тоже включаются через меню. Климатическая система не умеет нормально работать в автоматическом режиме, да и при ручных настройках в дождливую питерскую погоду ее эффективности не хватало – стекла потели.

Удобство посадки за рулем напрямую зависит от роста водителя. Так, если до 175 см, проблем никаких, и сиденье нравится. Но если рост, например, 180 см, как у меня, и выше, то руль получается далеко от рук даже в самом выдвинутом положении, а левому зеркалу не хватает диапазона регулировок – половину обзора закрывает вид боковины кузова. К тому же коротковата подушка кресла. Впрочем, представители компании обещали в ближайшее время увеличить диапазон регулировки водительского зеркала, так как, по их словам, я не первый, кто жалуется на это. А вот с короткой подушкой придется смириться.

Второй ряд по меркам класса очень просторный, места достаточно и перед коленями, и над головой, да и для ступней. При желании здесь могут вполне сносно разместиться даже трое взрослых, так как центральный тоннель отсутствует. Правда, седокам второго ряда не предлагается вентиляционных дефлекторов, зато есть подогрев дивана и USB-вход. Диван низковат, но достаточно удобен.
Багажник не рекордный по объему, однако спланирован неплохо и обшит мягким ворсом. Под полом органайзер, где можно разместить мелкие вещи, чтобы они не летали по отсеку, еще ниже – «докатка».

А вместо сердца…

Правильно – пламенный мотор. Дефорсировали его со 177 до 150 л.с., говорите? Ну-ну… Что-то мне в это не верится. Есть ощущение, что мощность понизили только на бумаге, потому что тянет двигатель отлично, причем с самых «низов», не показывая никакой турбопаузы. Реакции на подачу топлива незамедлительные. Трехцилиндровость, которая, по идее, должна проявляться повышенными вибрациями, на деле остается незаметной. Пожалуй, это лучший силовой агрегат, который я встречал на «китайцах»! Да и коробка передач ему под стать.

Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которую, напомню, в Geely проектировали вместе с Volvo, своевременно реагирует при быстром старте и не дергает в пробках. И это заслуживает комплимента, ведь подобный тип трансмиссии не любит таких режимов движения. Единственное отличие от хорошо настроенного «автомата» заключается в чуть резковатых откликах при трогании с места. А вот «спортивный» режим при спокойной медленной езде противопоказан, так как отклики на «газ» становятся нервными. Но стоит набрать ход, и «спорт» становится очень даже актуальным.

Шасси настроено неазартно, зато надежно. Кроссовер имеет легковые повадки, хорошо стоит на прямой и не упирается при входе в повороты. Четко прописывать виражи мешает рулевое управление с электроусилителем, обратная связь которого оставляет желать лучшего. Баранка имеет три режима тяжести, но в любом из них об информативности речь не идет. Эх, бодрому мотору бы спортивное шасси… Впрочем, я уже придираюсь.

Подвеска жестковата. Автомобиль не любит городские неровности типа люков, заплаток и стыков на мостах и питерские трамвайные пути не жалует. Зато на откровенно разбитой дороге шасси обеспечивает достойную энергоемкость и успешно глотает даже крупные рытвины, главное – разогнаться побыстрее. Еще бы шины гудели потише, ведь двигатель даже на высоких оборотах практически не слышен.

Что ж, Geely Coolray – автомобиль неидеальный, но положительных качеств у него гораздо больше, чем отрицательных. Да и вообще, пусть тот, у кого нет недостатков, первый бросит в него камень. Более того, сейчас машины покупают за дизайн, и в этом плане у новинки все прекрасно. Кто-нибудь нашел, кстати, на кузове кроссовера элемент, напоминающий хвостовую часть шлема велосипедиста? Не буду больше томить – это антикрыло на крыше.

Осталось разобраться, причем здесь дайвинг и огни ночного города. Оказывается, поясная линия от переднего до заднего бампера, цитирую дословно, «имитирует плавный вход дайвера в воду, демонстрируя силу жизни». А огни ночного города должны напомнить полностью светодиодные фары, «полные жизненной силы и динамики». Так вот. Кто этого не видит, я не виноват (хотя и сам я не вижу).
Зато здесь самые настоящие выхлопные патрубки – все четыре! Притом что ныне даже у немецкого «премиума» сплошная бутафория. Дизайн у «китайца» стильный, в меру агрессивный и оригинальный. На мой взгляд, его концепция, озвученная как «Стремление сквозь пространство и время», себя оправдывает. Кое кто, правда, утверждает, что Coolray похож на Volvo, но я думаю, это злые языки, завистники.

Эпилог

Люди в масках меня не забрали. Просто они так долго делали замер моей температуры, что я успел испугаться. «Повязали» двух испанцев – к счастью, они ехали в другом вагоне. Так что пока все хорошо. В любом случае, как бы ни развивался сценарий с коронавирусом, ясно одно – китайцы точно выживут. А вместе с ними и китайские автомобили. Ведь у них не только качество теперь высокое, но и цены конкурентоспособные. Так, Geely Coolray стоит 1 289 999 руб­лей за комплектацию Luxury и 1 449 999 рублей за «упакованные» Flagship и Flagship Sport. А к лету появится еще более доступный вариант, цену которого сообщат позднее.

    

Технические характеристики Geely Coolray

Габариты, мм

4330х1800х1609

Колесная база, мм

2600

Диаметр разворота, м

нет данных

Дорожный просвет, мм

196

Объем багажника, л

330

Снаряженная масса, кг

1340

Тип двигателя

L3 бензиновый, турбо

Рабочий объем, см3

1477

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

255/1500–4000

Привод

передний

Трансмиссия

7-ступенчатая роботизированная

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

нет данных

Расход топлива (средний), л/100 км

6,6

Объем бака, л

45

     

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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