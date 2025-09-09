Автомобильный портал Motorpage
Geely EX5 (2025) вид спереди
Geely EX5 (2025) вид спереди
У светодиодных фар есть функция автоматического переключения между ближним и дальним светом. В режиме дальнего света фары освещают дорогу на 177 метров
Geely EX5 (2025) вид сбоку
Автомобиль использует модульную платформу Geely Electric Architecture третьего поколения, литий-ионная батарея интегрирована в кузов
Geely EX5 (2025) вид сзади
Для медленной зарядки переменным током мощностью до 11 кВт есть порт Type 2, для быстрой постоянным током мощностью до 100 кВт – порт CCS Combo 2
Geely EX5 (2025) вид сзади
Световой рисунок задних фонарей обеспечивают 274 светодиода
Geely EX5 (2025) салон
Пороги прикрываются нижними частями дверей, не пачкают одежду
Geely EX5 (2025) передние кресла
Передние сиденья – с подогревом, вентиляцией, массажем, горизонтальным раскладыванием для отдыха. У пассажирского есть поддержка для ног
Geely EX5 (2025) передние кресла
У сиденья водителя есть электрорегулировки в 6 направлениях
Geely EX5 (2025) панорамная крыша
В комплектации Max доступна панорамная крыша с люком
Geely EX5 (2025) салон
Интерьер отделан экокожей и мягким пластиком, возможны два варианта, темно-синий и светло-серый
Geely EX5 (2025) руль
Руль «короткий»: 2,5 оборота от упора до упора. Колонка регулируется по наклону и по вылету
Geely EX5 (2025) подрулевой рычаг
Селектор КПП – правый подрулевой рычаг
Geely EX5 (2025) приборная панель
Цифровая приборная панель с диагональю 10,2 дюйма
Geely EX5 (2025) приборная панель
Есть минималистический режим
Geely EX5 (2025) приборная панель
У водителя есть вся необходимая информация о скорости, статусе вспомогательных систем и статистике поездки
Geely EX5 (2025) монитор
Мультимедийная система с дисплеем диагональю 15,4 дюйма использует операционную систему Flyme Auto
Geely EX5 (2025) монитор
Смартфон подключается через интерфейс Carbit Link – и можно выводить на экран приложения, включая Яндекс Навигатор
Geely EX5 (2025) монитор
Выбор одного из трех режимов движения – тоже через экран
Geely EX5 (2025) монитор
У бортовой акустики широкий выбор настроек звучания
Geely EX5 (2025) монитор
Можно настроить высоту открывания багажной двери
Geely EX5 (2025) монитор
Управление подогревами, вентиляцией, массажем, подпоркой для ног – тоже через экран
Geely EX5 (2025) монитор
Можно выбрать не только режимы движения, но и режимы отдыха
Geely EX5 (2025) монитор
В режиме «Кемпинг» автомобиль превратится во внешний источник питания, например, для электрогриля
Geely EX5 (2025) монитор
У камер кругового обзора есть функция, делающая кузов прозрачным
Geely EX5 (2025) монитор
Режим энергосбережения увеличивает пробег на одной зарядке
Geely EX5 (2025) монитор
Можно анализировать свой стиль вождения и делать его экономичнее
Geely EX5 (2025) монитор
Управление люком и панорамной шторкой – тоже чете экран
Geely EX5 (2025) монитор
Водителю доступны шесть режимов массажа
Geely EX5 (2025) селектор мультимедиа
Круглый селектор мультимедиа – и четыре кнопки, остальные регулировки – через экран
Geely EX5 (2025) бокс подлокотника
Внутри бокса подлокотника – панель индукционной подзарядки брелока
Geely EX5 (2025) подстаканники
Необычной формы подстаканники прикрыты подпружиненной крышкой
Geely EX5 (2025) USB-разъемы и розетка
Под «парящей» панелью – USB-разъемы и розетка
Geely EX5 (2025) акустика Flyme Sound
Акустика Flyme Sound, созданная совместно с Meizu, дебютировала в автомобилях Geely в 2024 году
Geely EX5 (2025) второй ряд
Дверной проем в нижней части заметно уже
Geely EX5 (2025) задний диван
Задний диван и пол плоские, среднему пассажиру будет удобно
Geely EX5 (2025) задний диван
В откидном подлокотнике есть два подстаканника
Geely EX5 (2025) второй ряд
Колесная база – 2,75 метра, при посадке «сам за собой» места для ног хватает
Geely EX5 (2025) второй ряд
Раздельные подогревы заднего дивана включаются кнопками
Geely EX5 (2025) багажное отделение
Минимальный объём багажника — 461 литр
Geely EX5 (2025) багажное отделение
В органайзере под фальшполом есть место для зарядного кабеля
Geely EX5 (2025) багажное отделение
Максимальный объем багажника со сложенной спинкой заднего дивана – 1877 литров
Geely EX5 (2025) колесо
Тестовый автомобиль обут в шины Goodyear EfficientGrip Performance SUV размерности 235/50 R19
Geely EX5 (2025) моторный отсек
Разработанная Geely электрическая силовая установка имеет наименьший вес в своем классе – менее 80 кг
Geely EX5 (2025) шильдик на кресле

Чем может быть интересен переднеприводный электрокроссовер

В 2024 году компания Geely выпустила под суббрендом Galaxy электрокроссовер EX5. Спустя год он, уже под именем Geely EX5, появился в России, а сегодня – на тесте в Motorpage.ru.

Если не считать кроссовер Altas Pro с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, то EX5 – второй электрический автомобиль, созданный Geely, а первым был выпущенный в 2023-м седан Galaxy E8. Но в отличие от E8, который может быть и передне- и полноприводным, EX5 имеет привод только на передние колеса. В Китае выпускается и гибридная версия этого компактного SUV, но к нам она пока не поставляется.

Экстерьер

Впрочем, наш компактный SUV не такой уж компактный: длина автомобиля составляет 4615 мм, ширина 1901 мм, колесная база 2750 мм. Анфас машина может показаться странноватой, у нее гладкая передняя часть из-за отсутствующей решетки радиатора, которая электромобилю не положена. Но при взгляде на автомобиль в профиль, сзади и в 3/4 вопросы к его внешности снимаются: кузов тестового EX5 цвета голубой металлик, – обтекаемый, его линии – плавные и одновременно стремительные, обещают неплохую аэродинамику. И правда, коэффициент сопротивления составляет 0,269, благодаря, в том числе, заднему спойлеру, скрытым дверным ручкам и аэродинамическим колесным дискам. Светотехника диодная и спереди, и сзади, есть панорамная крыша с 93%-й защитой от ультрафиолета.

Интерьер

Салон Geely EX5 – идеал любителя простых и чистых цветов и линий, напоминает дизайн Volvo, что объяснимо: владелец у обеих марок с 2010 года один. Есть два варианта отделки салона, официальные названия – темно-синий и светло-серый, как в тестовой машине, хотя на самом деле он практически белый. Белые сиденья, карты дверей, почти прямоугольный руль тоже обшит белым кожзамом с черным ободком. Потолок тоже белый. Правый подрулевой селектор управляет коробкой передач, левый светом. Верх дверных карт и передней панели темные, на самой панели – два отдельно стоящих экрана: невысокий, грамотно расположенный, не перекрываемый рулем 10,2-дюймовый дисплей с комбинацией приборов и в середине панели 15,4-дюймовый экран мультимедиа. Протоколы Apple CarPlay и Android Auto не поддерживаются.

На центральном тоннеле, отделанным имитацией серого древесного шпона, – шайба мультимедиа и короткий ряд кнопок: обороты вентилятора, автоматический режим климата, режим рециркуляции и обдув переднего стекла. Две площадки под смартфон, одна с индукционной зарядкой. Наружные зеркала регулируются старомодно, расположенным на дверной карте качающимся вправо-влево воротком, а все прочие регулировки, помимо вышеперечисленных, – через центральный экран.

А регулировать есть что, автомобиль оснащен богато: проекционный экран на лобовом стекле, подогрев руля, зоны покоя дворников, форсунок стеклоомывателей. Подогревы, вентиляция и массаж передних сидений с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности, выдвижная оттоманка на переднем пассажирском кресле. Подогревы заднего дивана, которые, по счастью, включаются кнопками – в торце центрального подлокотника.  На переднем ряду сидений, помимо беспроводно  зарядки – два USB-разъема и розетка. На заднем –  тоже два разъема, дефлекторы вентиляции, вместительный выдвижной ящик в задней части центрального подлокотника.

Что еще? Как во всех Geely, работающие наоборот, против обычной логики, рычажки подъема и опускания боковых стекол. Ну и нефиксируемый рычаг включения указателей поворотов, которым при отключении поворотника легко промахнуться мимо нужной позиции и включить его в другую сторону.

Багажник EX5 объемом 461 литра лишен шторки в принципе, конструктивно, так что вся поклажа будет на виду. Зато под фальшполом есть органайзер с очень глубокими емкостями. Может быть, это благодаря тому, что автомобиль не комплектуется запасным колесом.

Силовой агрегат

EX5 оснащается синхронным трехфазным электродвигателем, развивающим максимальную мощность 218 л. с. и выдающим крутящий момент 320 Нм. Интегрированная в нижнюю часть кузова машины литий-железо-фосфатная тяговая батарея имеет емкость 60,22 кВт·ч и оснащена системой терморегулирования. Производитель заявляет, что батарея выдерживает от 2000 до 7000 циклов зарядки и дает на нее восьмилетнюю гарантию. Для зарядки переменным током мощностью до 11 кВт в EX5 предусмотрен разъем стандарта Type 2, для зарядки постоянным мощностью до 100 кВт – разъем CCS Combo. Время быстрой зарядки от 30% до 80% – примерно 20 минут. Обещанный расход энергии составляет 11,9 кВт·ч на 100 км, запас хода при полностью заряженной батарее достигает 430 км. Силовая установка разгоняет автомобиль снаряженной массой 1840 кг до максимальной скорости 175 км/ч, разгон до 100 км/ч, по паспортным данным, занимает 6,9 сек.

В движении

Ехать летом по летней городской улице на электромобиле очень приятно: быстрый разгон, устойчивость в поворотах, бесшумное движение. Хотя не совсем бесшумное – когда EX5 снимается с места, в его недрах начинает играть специальная электронная музычка, которая звучит, пока автомобиль едет со скоростью до 30 км/ч. Вообще-то она призвана обеспечивать безопасность пешеходов, чтобы бесшумный электромобиль не подкрался к ним неожиданно и не напугал, –  но в салон это звуковое сопровождение тоже проникает и владельцу EX5 с некрепкими нервами может помешать. А отключение его не предусмотрено.

У EX5 отличная подвеска плотная, мощная, совершенно не гремит, проезжаешь бесшумно и мягко практически любые неровности на практически любых городских скоростях. На бездорожье с учетом переднего привода и клиренса в 173 мм, который под нагрузкой уменьшается до 145 мм, выезжать на EX5 вряд ли стоит. На трассе – тоже все прекрасно, как и в городе, разве что начиная со 100-110 км/ч поднимается шум в районе передних стоек и зеркал, несмотря на обещанную отличную аэродинамику.

Есть на выбор три режима движения – «эко», «комфорт», «спорт». Можно настроить нужный уровень рекуперации энергии – автоматический, низкий, средний, высокий. Привязать усилие на руле к выбранному режиму движения – хотя в любом случае обратная связь от руля EX5 будет ощущаться как недостаточная, хоть руль и «короткий» – два с половиной оборота от упора до упора. Есть два варианта усилия на педали тормоза, «комфорт» и «спорт», плюс отдельно включается «комфортное замедление» автомобиля.

Но все это приходится  делать через центральный экран. Хорошо еще, что когда вызываешь вкладку регулировки режимов на центральном экране, она не прячется потом автоматически, а так и остается на виду. И менять режим в движении все-таки легче.

Нужны ли кнопки

Или вот еще: заезжаешь на мойку-робот, ставишь EX5 на «паркинг», кнопку «старт/стоп» нажать невозможно, ее нет, автомобиль по умолчанию остается в полной боевой готовности, ведь ключ внутри и водитель внутри. И когда робот начинает работу, в темном боксе EX5 автоматически включает фары и опять же автоматически реагирует на льющуюся сверху воду и пену, срабатывает датчик дождя – начинают постоянно работать дворники. И надо, опять же, лезть в экран и искать, как все это выключить.

Интересная информация от сотрудника пресс-парка Geely. Китайцы, по его словам, удивляются нашему недовольству экранами и тяге к физическим кнопкам: зачем вам они? И даже зачем обращаться к экрану? В их реальности прекрасно работают голосовые помощники, поэтому – просто произнесите команду вслух и автомобиль ее выполнит. И правда, не нашел в меню экрана, как открыть солнцезащитную шторку панорамной крыши EX5, дал команду голосовому помощнику – и он ее открыл.

Что с главным для электромобиля вопросом, реальным запасом хода? Как обычно, при спокойной, но не совсем «овощной» манере вождения в городе он как минимум на четверть ниже паспортного – это поздней теплой весной. Коллеги, бравшие этот EX5 на тест до меня, писали о нестыковках с Яндекс-зарядками. Мне повезло еще меньше: зарядная станция «Яндекса» есть прямо во дворе моего многоквартирного дома, но каждый раз, когда я возвращался и хотел поставить EX5 на зарядку, обнаруживал на этом месте чью-то припаркованную машину.

Кому может быть интересен

EX5 – очень приятный автомобиль. Бесшумный, технологичный, интеллигентный, удобный – и при этом динамичный, с хорошей управляемостью. Безопасный – с по-вольвовски заботливыми ассистентами водителя, к тому же с пятью звездами из пяти возможных, которые он заработал в начале этого года за активную и пассивную безопасность в тестах по методике Euro NCAP.

Но, похоже, он предназначен для какой-то другой реальности. Где большую часть года тепло, сухо, чисто. Где зарядные станции в доступе на каждом углу. А главное, где другие цены. В Китае EX5 стоит в пересчете на рубли 1,22–1,62 млн. В Беларуси, где он тоже производится, –  2,002-2,165 млн, тоже в пересчете на российскую валюту, первая цена – за младшую комплектацию Pro, вторая – за Max, в которой наш тестовый EX5. В России же за такой топовый EX5 просят без учета скидок 4,4 млн рублей. Трудно представить, что желающих будет много.

     

Технические характеристики Geely EX5

ГАБАРИТЫ, ММ

4615x1901x1670

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2750

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

173

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1840

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

218

МАКС. МОМЕНТ, НМ

320

ТИП БАТАРЕИ

Литий-железо-фосфатная

ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч

60,2

ПРИВОД

Передний

ЗАПАС ХОДА ПРИ ПОЛНОМ ЗАРЯДЕ, КМ

425

РАСХОД ЭНЕРГИИ В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, КВТ·Ч/100 КМ

7,0

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

175

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

6,9

Сделано тест-драйвов:

3 1 3 0