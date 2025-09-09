Чем может быть интересен переднеприводный электрокроссовер

В 2024 году компания Geely выпустила под суббрендом Galaxy электрокроссовер EX5. Спустя год он, уже под именем Geely EX5, появился в России, а сегодня – на тесте в Motorpage.ru.

Если не считать кроссовер Altas Pro с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, то EX5 – второй электрический автомобиль, созданный Geely, а первым был выпущенный в 2023-м седан Galaxy E8. Но в отличие от E8, который может быть и передне- и полноприводным, EX5 имеет привод только на передние колеса. В Китае выпускается и гибридная версия этого компактного SUV, но к нам она пока не поставляется.

Экстерьер

Впрочем, наш компактный SUV не такой уж компактный: длина автомобиля составляет 4615 мм, ширина 1901 мм, колесная база 2750 мм. Анфас машина может показаться странноватой, у нее гладкая передняя часть из-за отсутствующей решетки радиатора, которая электромобилю не положена. Но при взгляде на автомобиль в профиль, сзади и в 3/4 вопросы к его внешности снимаются: кузов тестового EX5 цвета голубой металлик, – обтекаемый, его линии – плавные и одновременно стремительные, обещают неплохую аэродинамику. И правда, коэффициент сопротивления составляет 0,269, благодаря, в том числе, заднему спойлеру, скрытым дверным ручкам и аэродинамическим колесным дискам. Светотехника диодная и спереди, и сзади, есть панорамная крыша с 93%-й защитой от ультрафиолета.

Интерьер

Салон Geely EX5 – идеал любителя простых и чистых цветов и линий, напоминает дизайн Volvo, что объяснимо: владелец у обеих марок с 2010 года один. Есть два варианта отделки салона, официальные названия – темно-синий и светло-серый, как в тестовой машине, хотя на самом деле он практически белый. Белые сиденья, карты дверей, почти прямоугольный руль тоже обшит белым кожзамом с черным ободком. Потолок тоже белый. Правый подрулевой селектор управляет коробкой передач, левый светом. Верх дверных карт и передней панели темные, на самой панели – два отдельно стоящих экрана: невысокий, грамотно расположенный, не перекрываемый рулем 10,2-дюймовый дисплей с комбинацией приборов и в середине панели 15,4-дюймовый экран мультимедиа. Протоколы Apple CarPlay и Android Auto не поддерживаются.

На центральном тоннеле, отделанным имитацией серого древесного шпона, – шайба мультимедиа и короткий ряд кнопок: обороты вентилятора, автоматический режим климата, режим рециркуляции и обдув переднего стекла. Две площадки под смартфон, одна с индукционной зарядкой. Наружные зеркала регулируются старомодно, расположенным на дверной карте качающимся вправо-влево воротком, а все прочие регулировки, помимо вышеперечисленных, – через центральный экран.

А регулировать есть что, автомобиль оснащен богато: проекционный экран на лобовом стекле, подогрев руля, зоны покоя дворников, форсунок стеклоомывателей. Подогревы, вентиляция и массаж передних сидений с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности, выдвижная оттоманка на переднем пассажирском кресле. Подогревы заднего дивана, которые, по счастью, включаются кнопками – в торце центрального подлокотника. На переднем ряду сидений, помимо беспроводно зарядки – два USB-разъема и розетка. На заднем – тоже два разъема, дефлекторы вентиляции, вместительный выдвижной ящик в задней части центрального подлокотника.

Что еще? Как во всех Geely, работающие наоборот, против обычной логики, рычажки подъема и опускания боковых стекол. Ну и нефиксируемый рычаг включения указателей поворотов, которым при отключении поворотника легко промахнуться мимо нужной позиции и включить его в другую сторону.

Багажник EX5 объемом 461 литра лишен шторки в принципе, конструктивно, так что вся поклажа будет на виду. Зато под фальшполом есть органайзер с очень глубокими емкостями. Может быть, это благодаря тому, что автомобиль не комплектуется запасным колесом.

Силовой агрегат

EX5 оснащается синхронным трехфазным электродвигателем, развивающим максимальную мощность 218 л. с. и выдающим крутящий момент 320 Нм. Интегрированная в нижнюю часть кузова машины литий-железо-фосфатная тяговая батарея имеет емкость 60,22 кВт·ч и оснащена системой терморегулирования. Производитель заявляет, что батарея выдерживает от 2000 до 7000 циклов зарядки и дает на нее восьмилетнюю гарантию. Для зарядки переменным током мощностью до 11 кВт в EX5 предусмотрен разъем стандарта Type 2, для зарядки постоянным мощностью до 100 кВт – разъем CCS Combo. Время быстрой зарядки от 30% до 80% – примерно 20 минут. Обещанный расход энергии составляет 11,9 кВт·ч на 100 км, запас хода при полностью заряженной батарее достигает 430 км. Силовая установка разгоняет автомобиль снаряженной массой 1840 кг до максимальной скорости 175 км/ч, разгон до 100 км/ч, по паспортным данным, занимает 6,9 сек.

В движении

Ехать летом по летней городской улице на электромобиле очень приятно: быстрый разгон, устойчивость в поворотах, бесшумное движение. Хотя не совсем бесшумное – когда EX5 снимается с места, в его недрах начинает играть специальная электронная музычка, которая звучит, пока автомобиль едет со скоростью до 30 км/ч. Вообще-то она призвана обеспечивать безопасность пешеходов, чтобы бесшумный электромобиль не подкрался к ним неожиданно и не напугал, – но в салон это звуковое сопровождение тоже проникает и владельцу EX5 с некрепкими нервами может помешать. А отключение его не предусмотрено.

У EX5 отличная подвеска плотная, мощная, совершенно не гремит, проезжаешь бесшумно и мягко практически любые неровности на практически любых городских скоростях. На бездорожье с учетом переднего привода и клиренса в 173 мм, который под нагрузкой уменьшается до 145 мм, выезжать на EX5 вряд ли стоит. На трассе – тоже все прекрасно, как и в городе, разве что начиная со 100-110 км/ч поднимается шум в районе передних стоек и зеркал, несмотря на обещанную отличную аэродинамику.

Есть на выбор три режима движения – «эко», «комфорт», «спорт». Можно настроить нужный уровень рекуперации энергии – автоматический, низкий, средний, высокий. Привязать усилие на руле к выбранному режиму движения – хотя в любом случае обратная связь от руля EX5 будет ощущаться как недостаточная, хоть руль и «короткий» – два с половиной оборота от упора до упора. Есть два варианта усилия на педали тормоза, «комфорт» и «спорт», плюс отдельно включается «комфортное замедление» автомобиля.

Но все это приходится делать через центральный экран. Хорошо еще, что когда вызываешь вкладку регулировки режимов на центральном экране, она не прячется потом автоматически, а так и остается на виду. И менять режим в движении все-таки легче.

Нужны ли кнопки

Или вот еще: заезжаешь на мойку-робот, ставишь EX5 на «паркинг», кнопку «старт/стоп» нажать невозможно, ее нет, автомобиль по умолчанию остается в полной боевой готовности, ведь ключ внутри и водитель внутри. И когда робот начинает работу, в темном боксе EX5 автоматически включает фары и опять же автоматически реагирует на льющуюся сверху воду и пену, срабатывает датчик дождя – начинают постоянно работать дворники. И надо, опять же, лезть в экран и искать, как все это выключить.

Интересная информация от сотрудника пресс-парка Geely. Китайцы, по его словам, удивляются нашему недовольству экранами и тяге к физическим кнопкам: зачем вам они? И даже зачем обращаться к экрану? В их реальности прекрасно работают голосовые помощники, поэтому – просто произнесите команду вслух и автомобиль ее выполнит. И правда, не нашел в меню экрана, как открыть солнцезащитную шторку панорамной крыши EX5, дал команду голосовому помощнику – и он ее открыл.

Что с главным для электромобиля вопросом, реальным запасом хода? Как обычно, при спокойной, но не совсем «овощной» манере вождения в городе он как минимум на четверть ниже паспортного – это поздней теплой весной. Коллеги, бравшие этот EX5 на тест до меня, писали о нестыковках с Яндекс-зарядками. Мне повезло еще меньше: зарядная станция «Яндекса» есть прямо во дворе моего многоквартирного дома, но каждый раз, когда я возвращался и хотел поставить EX5 на зарядку, обнаруживал на этом месте чью-то припаркованную машину.

Кому может быть интересен

EX5 – очень приятный автомобиль. Бесшумный, технологичный, интеллигентный, удобный – и при этом динамичный, с хорошей управляемостью. Безопасный – с по-вольвовски заботливыми ассистентами водителя, к тому же с пятью звездами из пяти возможных, которые он заработал в начале этого года за активную и пассивную безопасность в тестах по методике Euro NCAP.

Но, похоже, он предназначен для какой-то другой реальности. Где большую часть года тепло, сухо, чисто. Где зарядные станции в доступе на каждом углу. А главное, где другие цены. В Китае EX5 стоит в пересчете на рубли 1,22–1,62 млн. В Беларуси, где он тоже производится, – 2,002-2,165 млн, тоже в пересчете на российскую валюту, первая цена – за младшую комплектацию Pro, вторая – за Max, в которой наш тестовый EX5. В России же за такой топовый EX5 просят без учета скидок 4,4 млн рублей. Трудно представить, что желающих будет много.

Технические характеристики Geely EX5 ГАБАРИТЫ, ММ 4615x1901x1670 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2750 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 173 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1840 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 218 МАКС. МОМЕНТ, НМ 320 ТИП БАТАРЕИ Литий-железо-фосфатная ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч 60,2 ПРИВОД Передний ЗАПАС ХОДА ПРИ ПОЛНОМ ЗАРЯДЕ, КМ 425 РАСХОД ЭНЕРГИИ В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, КВТ·Ч/100 КМ 7,0 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,9