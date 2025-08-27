Geely показала седан Galaxy Starshine 6 с дизайном как у Mercedes и запасом хода 2000 км

Компания Geely опубликовала изображения нового седана Galaxy Starshine 6. Пока дата выхода на рынок не названа, но уже известно, что стартовая цена автомобиля будет 80 тыс. юаней (около 895 тыс. рублей)

Внешне Starshine 6 выделяется оригинальной оптикой, трапециевидной решеткой радиатора с вертикальными ламелями и массивным бампером с боковыми воздухозаборниками как у Mercedes-Benz. Длина модели составляет 4806 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1490 мм, а колесная база — 2756 мм. Для сравнения Geely Preface, который доступен в России, имеет длину 4825 мм и колесную базу 2800 мм.

Седан приводится в движение гибридной силовой установкой Thor EM-i на базе 1,5-литрового мотора (112 л.с.) и одного электродвигателя. На выбор будут предложены батареи емкостями от 8,5 до 17 кВт*ч. На электротяге седан сможет проходить от 50 до 125 км, а общий запас хода, по предварительным данным, составит 2000 км.