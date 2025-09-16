Geely Emgrand нового поколения получил турбомотор

Компания Geely представила седан Emgrand пятого поколения. Модель прибавила почти 20 сантиметров в длину и более 10 сантиметров в колесной базе

Новый Emgrand сохранил узнаваемый дизайн, но получил более крупную решетку радиатора с хромированными планками, переработанную светодиодную оптику и дополнительные хромированные вставки на кузове. Фотографии интерьера пока не опубликованы, но, судя по габаритам, салон станет просторнее. Новинка должна занять нишу между актуальным Emgrand и более дорогим седаном Preface, предлагая сочетание динамики и комфорта в доступном формате.

Главное изменение произошло под капотом. Автомобиль получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Заявленный разгон до «сотни» — 7,9 с. Привод — передний.