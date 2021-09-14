Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей
Это продиктовано прежде всего необходимостью выполнять условия СПИК-2, и локализация двигателя дает для этого значительное количество баллов. Крупнейшие иностранные игроки автомобильного рынка, имеющие производство в России, сформировали линейки массовых моделей и уже достигли достаточных объемов их продаж, чтобы локализовать выпуск одного-двух двигателей. В перспективе, когда в странах, откуда сегодня импортируются ДВС для российских заводов, будет сокращаться или вовсе прекращаться производство моторов, которые востребованы на нашем рынке, такая локализация будет еще более оправданной. Я думаю, этот фактор заложен в долгосрочные планы.
Себестоимость дизельных моторов всё же выше, чем бензиновых, и не каждый потребитель у нас готов доплачивать эту разницу, помноженную на все соответствующие издержки, налоги и сборы, маржу. Покупатель дорогого автомобиля готов и делает это, а в массовом сегменте, да тем более в регионах, где к качеству дизтоплива часто относятся с опаской – нет. При этом главным источником дизелей для легковых автомобилей была и остается Европа, а там невыгодно производить в небольших объемах дизельные моторы в российской спецификации, которая отличается от более продвинутой европейской.
В основном за счет изменения настроек в электронных системах управления.
Мне тут трудно что-то посоветовать. Я был и остаюсь сторонником авторизованного автопроизводителем сервиса.
Эта ситуация предопределена двумя факторами: небольшим объемом российского рынка (он, например, на четверть меньше, чем в Южной Корее, которая по численности населения уступает России 2,8 раза; о Китае даже не говорю) и неблагоприятными на нём условиями для импорта. Последнее объяснимо и продиктовано целями государства по развитию производства автомобилей внутри страны. Надеюсь, по мере роста рынка и укрепления рубля автомобильные компании, включая Geely, смогут позволить себе большее разнообразие моделей в России с рентабельными для себя условиями продаж.
Ответ очевиден: автомобили с гибридными силовыми установками дороги в производстве, на них не распространяются таможенные льготы, а для их локализации необходим массовый спрос, чего у нас не наблюдается и не ожидается в перспективе. Так что HV в России, если говорить о последовательных и подзаряжаемых гибридах, еще долго будут оставаться экзотикой, представленной немногочисленными моделями премиальных марок и импортным «секонд-хэндом». Исключение - так называемые системы «мягкого гибрида», которые являются вспомогательными и призваны повышать эффективность основной силовой установки. Так Geely с 15 сентября начинает продажи модели Atlas Pro, первого в массовом сегменте кроссовера с системой «мягкого гибрида» 48V EMS. Он оснащается приводным стартер-генератором, конвертером и 48-вольтовой литий-ионной батареей, что позволяет экономить до 15% топлива и улучшает динамику автомобиля. До сих пор подобные системы предлагались в России только премиальными брендами.
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