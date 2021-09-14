В чем причины непопулярности электромобилей в России, в общем, понятно. Однако хорошей, пусть и неполноценной альтернативой им могли бы быть машины с гибридной силовой установкой. Почему их продажи находятся в России на низком уровне и при каких условиях эта ситуация поменяется к лучшему?

Ответ очевиден: автомобили с гибридными силовыми установками дороги в производстве, на них не распространяются таможенные льготы, а для их локализации необходим массовый спрос, чего у нас не наблюдается и не ожидается в перспективе. Так что HV в России, если говорить о последовательных и подзаряжаемых гибридах, еще долго будут оставаться экзотикой, представленной немногочисленными моделями премиальных марок и импортным «секонд-хэндом». Исключение - так называемые системы «мягкого гибрида», которые являются вспомогательными и призваны повышать эффективность основной силовой установки. Так Geely с 15 сентября начинает продажи модели Atlas Pro, первого в массовом сегменте кроссовера с системой «мягкого гибрида» 48V EMS. Он оснащается приводным стартер-генератором, конвертером и 48-вольтовой литий-ионной батареей, что позволяет экономить до 15% топлива и улучшает динамику автомобиля. До сих пор подобные системы предлагались в России только премиальными брендами.