Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность»

Будущее ДВС не столь уж туманно Высказался в рамках следующего круглого стола: Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей Ирина Зеленцова Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность»

Продолжается локализация производства двигателей в России. В прошлом году было начато строительство еще одного завода крупного иностранного производителя. С чем связана такая активность компаний: оптимизм относительно будущего российского авторынка, подготовка к запрету автомобилей с ДВС в Европейских странах...? Полагаю, что основные факторы – это необходимость увеличения степени локализации для получения преференций от правительства и снижение логистических издержек путем размещения производства поближе к основному рынку сбыта (так как Европа ведет активную работу по переходу на альтернативные источники).

За последнее время качество дизельного топлива в России улучшилось, однако многие автопроизводители не торопятся включать модели с дизельными двигателями в свои российские линейки. С чем это связано? Цена подобных агрегатов заметно выше, чем у бензиновых, популярность в сегменте небольших автомобилей невысока, так как выгода от владения при не очень больших пробегах для автовладельцев неочевидна. Также для холодных регионов играет роль большая легкость запуска бензинового двигателя зимой и его лучшая теплоотдача по сравнению с дизелем.

За счет чего технически снижается мощность двигателя, чтобы он «проходил» по более выгодной ставке налогообложения? Программное обеспечение блока управления двигателем.

Если возникает какая-либо серьезная поломка двигателя и требуется дорогостоящий ремонт, то у многих российских автовладельцев возникает интерес к покупке, так называемого, «контрактного» мотора. Какие риски с этим связаны и что вы можете посоветовать автовладельцам в такой ситуации? Как и при покупке любой бывшей в употреблении вещи, все риски возможных поломок и скрытых дефектов берет на себя покупатель. Исключение составляют только продукты, качество которых гарантировано производителем, как, например, сертифицированные автомобили с пробегом по программе Suzuki DRIVE+. В данном случае производитель гарантирует качество автомобиля, а также дает гарантию на основные узлы и агрегаты сроком на 1 год или 20 000 км.

Каждая автомобильная марка в России имеет в своей линейке двигателей 1-2 базовых агрегата. На автомобили с ними приходится основной спрос. Однако часто для российских покупателей остаются недоступными моторы, которые предлагаются на аналогичных моделях в других странах. То же относится и к сочетаниям двигателя и определенного типа коробки передач. Как решить данную проблему? При выводе на рынок новых моделей автомобилей производитель просчитывает экономическую целесообразность по целому ряду параметров, в том числе в зависимости от двигателя и КПП. В основе любого решения лежит спрос покупателей на конкретное сочетание двигателя и КПП. Основными препятствиями для вывода новых агрегатов являются: возможная высокая цена конкретного агрегата, связанная, например, с необходимостью доработок под рынок РФ или с высокими таможенными платежами, либо низкий спрос со стороны покупателей.

В чем причины непопулярности электромобилей в России, в общем, понятно. Однако хорошей, пусть и неполноценной альтернативой им могли бы быть машины с гибридной силовой установкой. Почему их продажи находятся в России на низком уровне и при каких условиях эта ситуация поменяется к лучшему? Как всегда, ответ очевиден – цена вопроса. Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность». Но ничто не стоит на месте, поэтому поживем увидим.