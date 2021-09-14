Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей
Полагаю, что основные факторы – это необходимость увеличения степени локализации для получения преференций от правительства и снижение логистических издержек путем размещения производства поближе к основному рынку сбыта (так как Европа ведет активную работу по переходу на альтернативные источники).
Цена подобных агрегатов заметно выше, чем у бензиновых, популярность в сегменте небольших автомобилей невысока, так как выгода от владения при не очень больших пробегах для автовладельцев неочевидна. Также для холодных регионов играет роль большая легкость запуска бензинового двигателя зимой и его лучшая теплоотдача по сравнению с дизелем.
Программное обеспечение блока управления двигателем.
Как и при покупке любой бывшей в употреблении вещи, все риски возможных поломок и скрытых дефектов берет на себя покупатель. Исключение составляют только продукты, качество которых гарантировано производителем, как, например, сертифицированные автомобили с пробегом по программе Suzuki DRIVE+. В данном случае производитель гарантирует качество автомобиля, а также дает гарантию на основные узлы и агрегаты сроком на 1 год или 20 000 км.
При выводе на рынок новых моделей автомобилей производитель просчитывает экономическую целесообразность по целому ряду параметров, в том числе в зависимости от двигателя и КПП. В основе любого решения лежит спрос покупателей на конкретное сочетание двигателя и КПП. Основными препятствиями для вывода новых агрегатов являются: возможная высокая цена конкретного агрегата, связанная, например, с необходимостью доработок под рынок РФ или с высокими таможенными платежами, либо низкий спрос со стороны покупателей.
Как всегда, ответ очевиден – цена вопроса. Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность». Но ничто не стоит на месте, поэтому поживем увидим.
Несмотря на растущие продажи электромобилей, становится все более очевидным, что пока слишком рано прощаться с двигателями внутреннего сгорания. У нас уж точно. Неспроста, ох неспроста в последнее время новости о производстве автомобильных двигателей в России, стали появляться буквально ежемесячно. В чем причина? Выясним это в рамках круглого стола! Читать далее
Автомобили с гибридными силовыми установками дороги в производстве, на них не распространяются таможенные льготы, а для их локализации необходим массовый спрос, чего у нас не наблюдается и не ожидается в перспективе. Так что HV в России, если говорить о последовательных и подзаряжаемых гибридах, еще долго будут оставаться экзотикой Читать далее
Версии с гибридными силовыми установками за счет более продвинутых сложных технологий стоят дороже версий с ДВС. Многие клиенты зачастую оцениваю покупку автомобиля не в перспективе, а в «голой» стоимости. Мало кто рассматривает весь жизненный цикл эксплуатации автомобиля – его последующее обслуживание, ремонт, заправку, парковку и т.д. Читать далее