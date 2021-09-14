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Будущее ДВС не столь уж туманно

Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей

Ирина Зеленцова
Suzuki
14 сентября 2021

Ирина Зеленцова

Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность»

Продолжается локализация производства двигателей в России. В прошлом году было начато строительство еще одного завода крупного иностранного производителя. С чем связана такая активность компаний: оптимизм относительно будущего российского авторынка, подготовка к запрету автомобилей с ДВС в Европейских странах...? 

Полагаю, что основные факторы – это необходимость увеличения степени локализации для получения преференций от правительства и снижение логистических издержек путем размещения производства поближе к основному рынку сбыта (так как Европа ведет активную работу по переходу на альтернативные источники).

За последнее время качество дизельного топлива в России улучшилось, однако многие автопроизводители не торопятся включать модели с дизельными двигателями в свои российские линейки. С чем это связано?

Цена подобных агрегатов заметно выше, чем у бензиновых, популярность в сегменте небольших автомобилей невысока, так как выгода от владения при не очень больших пробегах для автовладельцев неочевидна. Также для холодных регионов играет роль большая легкость запуска бензинового двигателя зимой и его лучшая теплоотдача по сравнению с дизелем.

За счет чего технически снижается мощность двигателя, чтобы он «проходил» по более выгодной ставке налогообложения?

Программное обеспечение блока управления двигателем.

Если возникает какая-либо серьезная поломка двигателя и требуется дорогостоящий ремонт, то у многих российских автовладельцев возникает интерес к покупке, так называемого, «контрактного» мотора. Какие риски с этим связаны и что вы можете посоветовать автовладельцам в такой ситуации?

Как и при покупке любой бывшей в употреблении вещи, все риски возможных поломок и скрытых дефектов берет на себя покупатель. Исключение составляют только продукты, качество которых гарантировано производителем, как, например, сертифицированные автомобили с пробегом по программе Suzuki DRIVE+. В данном случае производитель гарантирует качество автомобиля, а также дает гарантию на основные узлы и агрегаты сроком на 1 год или 20 000 км.

Каждая автомобильная марка в России имеет в своей линейке двигателей 1-2 базовых агрегата. На автомобили с ними приходится основной спрос. Однако часто для российских покупателей остаются недоступными моторы, которые предлагаются на аналогичных моделях в других странах. То же относится и к сочетаниям двигателя и определенного типа коробки передач. Как решить данную проблему? 

При выводе на рынок новых моделей автомобилей производитель просчитывает экономическую целесообразность по целому ряду параметров, в том числе в зависимости от двигателя и КПП. В основе любого решения лежит спрос покупателей на конкретное сочетание двигателя и КПП. Основными препятствиями для вывода новых агрегатов являются: возможная высокая цена конкретного агрегата, связанная, например, с необходимостью доработок под рынок РФ или с высокими таможенными платежами, либо низкий спрос со стороны покупателей.

В чем причины непопулярности электромобилей в России, в общем, понятно. Однако хорошей, пусть и неполноценной альтернативой им могли бы быть машины с гибридной силовой установкой. Почему их продажи находятся в России на низком уровне и при каких условиях эта ситуация поменяется к лучшему?

Как всегда, ответ очевиден – цена вопроса. Довесок даже в виде «мягкого гибрида» - это значительная сумма по меркам сегмента массовых автомобилей. Учитывая предпочтения наших покупателей, а также стоимость топлива, налоговую нагрузку и т.д, что определяет популярность гибридов в некоторых других странах, российский потребитель в абсолютном большинстве случаев предпочтет более дорогую комплектацию, чем «гибридность». Но ничто не стоит на месте, поэтому поживем увидим.  

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