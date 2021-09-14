Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей
У каждого автопроизводителя есть свои причины для локализации производства, как правило, связанные с логистическими вопросами или потребностями конкретного рынка, в том числе и с перестройкой европейских моторных заводов под производство электродвигателей.
Если говорить про нас, то наша компания идет несколько иным путем. Не так давно Volvo Cars и холдинг Geely заключили соглашение о создании совместного предприятия Aurobay, деятельность которого будет полностью связана с силовыми агрегатами. Оно станет глобальным поставщиком полноценных решений в области силовых агрегатов, включая двигатели внутреннего сгорания, трансмиссии и гибридные силовые установки нового поколения. При этом собственный отдел разработок Volvo Cars сконцентрируется на разработке новой линейки электрических премиальных автомобилей, доля которых с каждым годом растет.
Если говорить про ДВС в перспективе, то их планируют использовать как энергетические установки для выработки электричества на борту транспорта и/или в основе зарядных мобильных и стационарных станций зарядки.
Современный дизельный двигатель для легкового автомобиля сложнее и дороже в производстве и эксплуатации, чем бензиновый. Для нейтрализации сажи и окислов азота также требуется устанавливать сложное и очень дорогое оборудование. Соответственно, производителю становится не выгодно развивать такие модели. Сейчас более эффективными и для производителя, и в конечном счете для покупателя, становятся гибридные версии – бензиновый двигатель, работающий в паре с электродвигателем.
Это решается за счет изменений в программном обеспечении алгоритмов управления двигателей. Современные автопроизводители предлагают версии одной модели с разной мощностью на базе одного и того же двигателя.
Мы рекомендуем решать вопросы серьезных поломок в официальных сервисных центрах Volvo или у проверенных поставщиков.
Механики авторизованных дилерских центров Volvo Car Russia проходят на регулярной основе специализированное обучение и получают актуальную информацию, связанную с обновлениями. Важно понимать, что современный автомобиль сложнее не только конструктивнее, но и с точки зрения электроники. Не зная всех нюансов и не обладая достаточными знаниями, можно превратить починку двигателя в очень долгий и бесконечный процесс.
Контрактный мотор – во многом лотерея, к которой нужно быть готовым и понимать, что гарантий никаких нет.
Производители выводят на рынок автомобили с определенным двигателем и трансмиссией, учитывая реальный спрос потребителей, особенности климата, а также логистику агрегатов для сборочного завода.
Разница в стоимости автомобилей с одним и тем же ДВС, но разными мощностями может оказаться очень существенной, соответственно не каждый готов за это переплачивать.
Версии с гибридными силовыми установками за счет более продвинутых сложных технологий стоят дороже версий с ДВС. Многие клиенты зачастую оцениваю покупку автомобиля не в перспективе, а в «голой» стоимости. Мало кто рассматривает весь жизненный цикл эксплуатации автомобиля – его последующее обслуживание, ремонт, заправку, парковку и т.д. Поэтому не всегда видят очевидные для себя преимущества на старте и не хотят переплачивать. Соответственно круг людей, которые решаются на приобретение гибридов, пока достаточно узкий.
Как следствие на дорогах России мы видим их не так много, и они воспринимаются, как что-то новое, хотя технологии существуют уже много лет. Пока гибриды не станут нормой и постепенно не увеличится их объем, будет существовать некая осторожность и предубеждения, касающиеся пользовательского опыта и вопросов зарядки. Хотя, как мы неоднократно говорили, гибридные версии как раз являются комфортным компромиссом между классическими автомобилями и электрокарами – можно не беспокоится, что сядет электробатарея (есть ДВС), но при этом оценить ее эффективность.
Полагаем, что это вопрос ближайших нескольких лет, который решится с развитием необходимой инфраструктуры и у наших клиентов появится больше знаний.
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