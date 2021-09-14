В чем причины непопулярности электромобилей в России, в общем, понятно. Однако хорошей, пусть и неполноценной альтернативой им могли бы быть машины с гибридной силовой установкой. Почему их продажи находятся в России на низком уровне, и при каких условиях эта ситуация поменяется к лучшему?

Версии с гибридными силовыми установками за счет более продвинутых сложных технологий стоят дороже версий с ДВС. Многие клиенты зачастую оцениваю покупку автомобиля не в перспективе, а в «голой» стоимости. Мало кто рассматривает весь жизненный цикл эксплуатации автомобиля – его последующее обслуживание, ремонт, заправку, парковку и т.д. Поэтому не всегда видят очевидные для себя преимущества на старте и не хотят переплачивать. Соответственно круг людей, которые решаются на приобретение гибридов, пока достаточно узкий.

Как следствие на дорогах России мы видим их не так много, и они воспринимаются, как что-то новое, хотя технологии существуют уже много лет. Пока гибриды не станут нормой и постепенно не увеличится их объем, будет существовать некая осторожность и предубеждения, касающиеся пользовательского опыта и вопросов зарядки. Хотя, как мы неоднократно говорили, гибридные версии как раз являются комфортным компромиссом между классическими автомобилями и электрокарами – можно не беспокоится, что сядет электробатарея (есть ДВС), но при этом оценить ее эффективность.

Полагаем, что это вопрос ближайших нескольких лет, который решится с развитием необходимой инфраструктуры и у наших клиентов появится больше знаний.