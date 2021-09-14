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Будущее ДВС не столь уж туманно

Россия имеет неплохой шанс стать одним из центров двигателестроения. Вытесняемые строгими экологическими нормами из Европы, производства моторов перемещаются на нашу территорию. Локально произведенными двигателями комплектуются выпускаемые в нашей стране машины, которые по цене еще долго будут более выгодной покупкой, чем любой электромобиль. Говорим о перспективах ДВС, гибридов и электромобилей

Пресс-служба
Volvo
14 сентября 2021

Пресс-служба

Volvo Car Russia

Версии с гибридными силовыми установками за счет более продвинутых сложных технологий стоят дороже версий с ДВС. Многие клиенты зачастую оцениваю покупку автомобиля не в перспективе, а в «голой» стоимости. Мало кто рассматривает весь жизненный цикл эксплуатации автомобиля – его последующее обслуживание, ремонт, заправку, парковку и т.д.

Продолжается локализация производства двигателей в России. В прошлом году было начато строительство еще одного завода крупного иностранного производителя. С чем связана такая активность компаний: оптимизм относительно будущего российского авторынка, подготовка к запрету автомобилей с ДВС в Европейских странах...?

У каждого автопроизводителя есть свои причины для локализации производства, как правило, связанные с логистическими вопросами или потребностями конкретного рынка, в том числе и с перестройкой европейских моторных заводов под производство электродвигателей.
Если говорить про нас, то наша компания идет несколько иным путем. Не так давно Volvo Cars и холдинг Geely заключили соглашение о создании совместного предприятия Aurobay, деятельность которого будет полностью связана с силовыми агрегатами. Оно станет глобальным поставщиком полноценных решений в области силовых агрегатов, включая двигатели внутреннего сгорания, трансмиссии и гибридные силовые установки нового поколения. При этом собственный отдел разработок Volvo Cars сконцентрируется на разработке новой линейки электрических премиальных автомобилей, доля которых с каждым годом растет.
Если говорить про ДВС в перспективе, то их планируют использовать как энергетические установки для выработки электричества на борту транспорта и/или в основе зарядных мобильных и стационарных станций зарядки.

За последнее время качество дизельного топлива в России улучшилось, однако многие автопроизводители не торопятся включать модели с дизельными двигателями в свои российские линейки. С чем это связано?

Современный дизельный двигатель для легкового автомобиля сложнее и дороже в производстве и эксплуатации, чем бензиновый. Для нейтрализации сажи и окислов азота также требуется устанавливать сложное и очень дорогое оборудование. Соответственно, производителю становится не выгодно развивать такие модели. Сейчас более эффективными и для производителя, и в конечном счете для покупателя, становятся гибридные версии – бензиновый двигатель, работающий в паре с электродвигателем. 

За счет чего технически снижается мощность двигателя, чтобы он «проходил» по более выгодной ставке налогообложения?

Это решается за счет изменений в программном обеспечении алгоритмов управления двигателей. Современные автопроизводители предлагают версии одной модели с разной мощностью на базе одного и того же двигателя. 

Если возникает какая-либо серьезная поломка двигателя и требуется дорогостоящий ремонт, то у многих российских автовладельцев возникает интерес к покупке, так называемого, «контрактного» мотора. Какие риски с этим связаны и что вы можете посоветовать автовладельцам в такой ситуации?

Мы рекомендуем решать вопросы серьезных поломок в официальных сервисных центрах Volvo или у проверенных поставщиков.
Механики авторизованных дилерских центров Volvo Car Russia проходят на регулярной основе специализированное обучение и получают актуальную информацию, связанную с обновлениями. Важно понимать, что современный автомобиль сложнее не только конструктивнее, но и с точки зрения электроники. Не зная всех нюансов и не обладая достаточными знаниями, можно превратить починку двигателя в очень долгий и бесконечный процесс.
Контрактный мотор – во многом лотерея, к которой нужно быть готовым и понимать, что гарантий никаких нет.

Каждая автомобильная марка в России имеет в своей линейке двигателей 1–2 базовых агрегата. На автомобили с ними приходится основной спрос. Однако часто для российских покупателей остаются недоступными моторы, которые предлагаются на аналогичных моделях в других странах. То же относится и к сочетаниям двигателя и определенного типа коробки передач. Как решить данную проблему? 

Производители выводят на рынок автомобили с определенным двигателем и трансмиссией, учитывая реальный спрос потребителей, особенности климата, а также логистику агрегатов для сборочного завода.
Разница в стоимости автомобилей с одним и тем же ДВС, но разными мощностями может оказаться очень существенной, соответственно не каждый готов за это переплачивать.

В чем причины непопулярности электромобилей в России, в общем, понятно. Однако хорошей, пусть и неполноценной альтернативой им могли бы быть машины с гибридной силовой установкой. Почему их продажи находятся в России на низком уровне, и при каких условиях эта ситуация поменяется к лучшему?

Версии с гибридными силовыми установками за счет более продвинутых сложных технологий стоят дороже версий с ДВС. Многие клиенты зачастую оцениваю покупку автомобиля не в перспективе, а в «голой» стоимости. Мало кто рассматривает весь жизненный цикл эксплуатации автомобиля – его последующее обслуживание, ремонт, заправку, парковку и т.д. Поэтому не всегда видят очевидные для себя преимущества на старте и не хотят переплачивать. Соответственно круг людей, которые решаются на приобретение гибридов, пока достаточно узкий.
Как следствие на дорогах России мы видим их не так много, и они воспринимаются, как что-то новое, хотя технологии существуют уже много лет. Пока гибриды не станут нормой и постепенно не увеличится их объем, будет существовать некая осторожность и предубеждения, касающиеся пользовательского опыта и вопросов зарядки. Хотя, как мы неоднократно говорили, гибридные версии как раз являются комфортным компромиссом между классическими автомобилями и электрокарами – можно не беспокоится, что сядет электробатарея (есть ДВС), но при этом оценить ее эффективность.
Полагаем, что это вопрос ближайших нескольких лет, который решится с развитием необходимой инфраструктуры и у наших клиентов появится больше знаний.

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