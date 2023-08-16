Geely и Baidu запустили собственный автомобильный бренд

Китайский концерн Geely и IT-корпорация Baidu создали новый автомобильный бренд - JI YUE. Есть изображения первой модели

JI YUE займется выпуском электрических автомобилей премиум-класса. Именно таким и будет первая модель нового бренда - JI YUE 01. Автомобиль выглядит современно и стильно. Привлекает внимание форма передней оптики в виде трехконечной звезды. Над дверью багажника возвышается двойной спойлер. Дополняют образ колесные диски, дизайн которых вдохновлен пятилистником.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Известно, что электромобиль будет сконструирован на модульной платформе SEA. Она также лежит в основе электрического хетчбэка Zeekr 001. Автомобиль оснащается двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси) суммарной мощностью 544 л.с. и 768 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 100 кВт*ч, позволит преодолеть до 606 км на одном полном заряде. Трансмиссия - «автомат». Привод - полный.