Автомобильный портал Motorpage
4 май 2026

Обновленному Geely Coolray сертифицировали два мотора для российского рынка

Обновленному Geely Coolray сертифицировали два мотора для российского рынка
Автор фото: gost.ru

Компания Geely получила одобрение типа транспортного средства на обновленный кроссовер Geely Coolray для российского рынка. Оказалось, что модель сертифицирована с двумя версиями 1,5-литрового мотора

Стандартная модификация Coolray получит 1,5-литровый агрегат на 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Старшую версию оснастят двигателем того же объема, но уже мощностью 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В обоих случаях двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний.

В документах также указано, что производиться автомобиль будет в Китае. В базовое оснащение входят системы ABS и ESP, контроль давления и температуры в шинах, а также медиасистема. Для модели предусмотрены колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов с шинами 215 на 60 R17 96 или 215 на 55 R18. Сроки начала продаж и стоимость обновленного кроссовера пока не сообщаются.

При написании новости использовалась информация:
gost.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray (2025)

Geely Coolray получил новую внешность и большой экран в салоне

21 октября 2024
Geely Binyue Super Power Edition

Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей

17 июня 2024
Geely Coolray

Geely Coolray - самый популярный автомобиль в России

10 октября 2023
Geely Coolray (2024)

Обновленный Geely Coolray уже привезли в Москву

09 октября 2023
Geely Coolray (2024)

Обновленный Geely Coolray готов к запуску продаж в России

03 октября 2023
Geely Coolray

Geely анонсировала обновленный Coolray для России

14 сентября 2023

 Новости Geely Coolray

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 0 9