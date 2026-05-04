Обновленному Geely Coolray сертифицировали два мотора для российского рынка

Компания Geely получила одобрение типа транспортного средства на обновленный кроссовер Geely Coolray для российского рынка. Оказалось, что модель сертифицирована с двумя версиями 1,5-литрового мотора

Стандартная модификация Coolray получит 1,5-литровый агрегат на 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Старшую версию оснастят двигателем того же объема, но уже мощностью 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В обоих случаях двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний.

В документах также указано, что производиться автомобиль будет в Китае. В базовое оснащение входят системы ABS и ESP, контроль давления и температуры в шинах, а также медиасистема. Для модели предусмотрены колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов с шинами 215 на 60 R17 96 или 215 на 55 R18. Сроки начала продаж и стоимость обновленного кроссовера пока не сообщаются.