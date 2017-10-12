Компания Geely один из самых быстро развивающихся игроков на мировом автомобильном рынке. По итогам первого полугодия она реализовала в Китае 531 тысяч автомобилей, что почти на 90% больше, чем годом ранее.

Около 45% всех продаж пришлось на кроссоверы. Vision SUV, Emgrand GS, и Boyue (в России будет продаваться под именем Atlas).

К 2020 году Geely Auto Group планирует выйти по продажам на уровень двух миллионов автомобилей в год, из них 900 000 придется на кроссоверы, 850 000 — на легковые автомобили и 250 000 — на минивэны.

Компания хочет продавать 170 000 автомобилей в год за границами Китая, причем около 80 тысяч должно придтись на Россию. К 2020 году Geely Auto Group также предполагает представить более 30 новых моделей от компактов до машин D-класса.

В исследовательские центры, а их четыре, Geely планирует вложить около 100 миллионов долларов. При этом, компания хочет через иметь в своем ряду 40 гибридных моделей.

У Geely уже есть первый электромобиль — Emgrand EV. По итогам 2016 года объем продаж Emgrand EVпревысил 17 000 автомобилей. В 2017г. Geely начал производство и продажи новой модели Emgrand EV - Emgrand EV300. Его пробег достигает 360км, на разгон до 100 км уходит 9,9 секунд, потребление энергии на 100 км — всего 13 кВт⋅ч, на сегодняшний день это одни из лучших показателей в сегменте. За период с января по сентябрь 2017 года продажи Emgrand EV300 превысили 14 000 автомобилей.

В перспективе Geely делает ставку на интеллектуальные технологии, экологичность, безопасность и альтернативные источники энергии.