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15 мар 2023

Geely официально запускает продажи кроссовера Monjaro

Geely официально запускает продажи кроссовера Monjaro
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely открыла в России приём заказов на большой кроссовер Monjaro. Флагманский вседорожник доступен в трёх вариантах исполнения

Сразу поговорим о силовой установке. Итак, «Монджаро» оснащен 238-литровым двухлитровым мотором с турбонаддувом, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод здесь также присутствует.  Отметим, что в Китае этот же автомобиль может быть оснащен 245-сильной гибридом.

Что касается уровня оснащения, то в базовую комплектацию Luxary входят 19-дюймовые литые диски, шесть подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль с сенсорной панелью управления для задних пассажиров, подогревы всех кресел и вентиляция сиденья водителя, а также камеры кругового обзора и набор водительских ассистентов. Медиасистема получит два 12,3-дюймовых экрана и 8 динамиков.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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