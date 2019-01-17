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17 янв 2019

Geely показали новейшее кросс-купе

Geely показали новейшее кросс-купе
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн выпустит купеообразный кроссовер, который будет построен на платформе от Volvo XC40. Двигатели кроссовер также унаследует от шведского «компактника»

Собственного имени у новинки пока нет, и на данный момент автомобиль обозначают лишь внутренним индексом - FY11. В основу модели легла модульная платформа CMA, совместно разработанная шведскими и китайскими специалистами. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, а размер колесной базы равен 2700 миллиметрам.

Что касается двигателей, то  китайская новинка, как уже было сказано ранее, позаимствует его у Volvo XC40 - это 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбо-мотор, который развивает 156 лошадиных сил мощности и 265 Нм крутящего момента. Кстати, одним двигателем дело не ограничится. В линейку моторов также войдет и двухлитровый турбо-мотор на 238 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль получит гибридную силовую установку. Предполагается , что все двигатели будут сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Колеса

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