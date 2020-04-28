Geely поставит автомобильную навигацию с ног на голову

Китайский производитель запустит собственные спутники для сверхточной навигации. Она будет работать на базе низкоорбитальной спутниковой группировки

Фирма GeeSpace, дочернее предприятие Geely Technology Group, входящей в состав холдинга Geely, объявила о постройке первых двух низкообритальных спутников для ИИ-платформы OmniCloud. Они станут частью группировки, которая обеспечит работу высокоскоростной сети передачи данных и системы позиционирования для беспилотников.

К 2025 году на заводе в Тайчжоу будут производить по 500 спутников ежегодно, но пока готовы только два тестовых образца. После финальной проверки, предусматривающей симуляцию запуска и испытания в термовакуумных камерах, их запустят на околоземную орбиту с космодрома Цзюцюань. Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud. Последняя представляет собой облачную систему, контролирующую работу всевозможных онлайн-сервисов — от управления парком каршеринга до коммуникации автомобилей с объектами инфраструктуры.