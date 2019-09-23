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23 сен 2019

Geely представили икону

Geely представили икону
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely показала первое изображение кроссовера Icon, который скоро должен пойти в серийное производство

Главная особенность автомобиля - практически полная идентичность к одноименному концепту, который был представлен в прошлом году. Если говорить о технике, то Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз¬работала совместно с Volvo. Согласно сертифика-ционным данным мини¬стерства промыш¬ленности Китая, длина кроссовера равна 4350 милли-метрам — на 169 милли¬метров меньше, чем у модели Atlas. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.

Что касается силовых установок, то в моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая «турбо¬тройка» мощностью 177 л.с., которая ещё устанавли¬вается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семи¬ступенчатым «роботом» с двумя сцепле¬ниями и передним приводом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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