Geely закрыла суббренд Geometry

Китайская компания Geely приняла решение ликвидировать суббренд Geometry в связи с низкими продажами автомобилей

Марка Geometry была основана в 2019 году и специализировалась на разработке электромобилей. Под брендом Geometry производилось несколько моделей, такие как Geometry A, A Pro и G6, созданные на базе седана Geely Emgrand GL, Geometry C и M6, в основу которых лег компактный кроссовер Geely Emgrand GS, а также оригинальные кроссовер Geometry E и кей-кар Geometry Panda. Электромобили Geometry привозились в Россию только по схеме параллельного импорта.

Решение о ликвидации бренда было принято по причине постоянно падающих объемов продаж за последние два года. За 2023 год предприятие смогло реализовать примерно 40 000 автомобилей. Соответствующий документ о закрытии компании был подписан еще 20 сентября. Ожидается, что некоторые модели Geometry продолжат свое существование, но уже под крылом материнской компании Geely