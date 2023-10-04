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4 окт 2023

Geely закрыла суббренд Geometry

Geely закрыла суббренд Geometry

Китайская компания Geely приняла решение ликвидировать суббренд Geometry в связи с низкими продажами автомобилей

Марка Geometry была основана в 2019 году и специализировалась на разработке электромобилей. Под брендом Geometry производилось несколько моделей, такие как Geometry A, A Pro и G6, созданные на базе седана Geely Emgrand GL, Geometry C и M6, в основу которых лег компактный кроссовер Geely Emgrand GS, а также оригинальные кроссовер Geometry E и кей-кар Geometry Panda. Электромобили Geometry привозились в Россию только по схеме параллельного импорта.

Решение о ликвидации бренда было принято по причине постоянно падающих объемов продаж за последние два года. За 2023 год предприятие смогло реализовать примерно 40 000 автомобилей. Соответствующий документ о закрытии компании был подписан еще 20 сентября. Ожидается, что некоторые модели Geometry продолжат свое существование, но уже под крылом материнской компании Geely

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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