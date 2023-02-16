Geely запускает новый суббренд

Китайский концерн решил создать новый автомобильный бренд – «Milky Way». Ассоциации с космосом здесь неслучайны - под новым наименованием будут продаваться гибриды и электрокары бизнес и премиум сегмента

Любопытно, но под новинки будет создана и новая платформа, то есть инженеры не будут использовать уже имеющиеся решения, вроде архитектуры SEA, на которой построено большинство электрокаров Geely и Polestar, а создадут что-то уникальное.

Первенцем Milky Way станет электрический седан, который пока показали лишь на тизерах. Пока об этой модели известно лишь то, что она будет достигать в длину 4,9 метра, соответственно, это будет седан С-класса. Премьера модели состоится в конце февраля.