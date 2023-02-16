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16 фев 2023

Geely запускает новый суббренд

Geely запускает новый суббренд
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн решил создать новый автомобильный бренд – «Milky Way». Ассоциации с космосом здесь неслучайны -  под новым наименованием будут продаваться гибриды и электрокары бизнес и премиум сегмента

Любопытно, но под новинки будет создана и новая платформа, то есть инженеры не будут использовать уже имеющиеся решения, вроде архитектуры SEA, на которой построено большинство электрокаров Geely и Polestar, а создадут что-то уникальное.

Первенцем Milky Way станет электрический седан, который пока показали лишь на тизерах.  Пока об этой модели известно лишь то, что она будет достигать в длину 4,9 метра, соответственно, это будет седан С-класса. Премьера модели состоится в конце февраля.

При написании новости использовалась информация:
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