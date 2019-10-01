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1 окт 2019

Geely запустит в производство летающие автомобили

Geely запустит в производство летающие автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Geely, который владеет марками Volvo, Polestar и Lotus, решил построить завод по производству летающих автомобилей от американского стартапа Terrafugia

Казалось бы, а что общего между китайским производителем автомобилей и американским воздушным стартапом. Дело в том, что компанией стартап Terrafugia был куплен еще в 2017 году. Сейчас объявлен тендер по поиску подрядчика, которому предстоит построить завод в городе Ухань китайской провинции Хубэй на общей площади в 182 504 квадратных метра. Строительство предприятия должно начаться 30 октября 2019 года и завершиться за 12 месяцев.

Что касается самого транспорта, то он оснащён гибридной установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя и электромотора. В воздухе развивает 185 км/ч (105 км/ч на земле) и может пролететь более 644 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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