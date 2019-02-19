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19 фев 2019

Китайское трио

Китайское трио
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн Geely планирует вывести на российский рынок в течение этого года три новых автомобиля. Все они ранее были представлены на прошлогоднем Московском международном автосалоне

Речь идет о следующих моделях:  Geely GS, Geely SX-11 и Geely GE. Первый представляет собой хэтчбек с увеличенным дорожным просветом. Автомобиль будет предлагаться с безнаддувным бензиновым мотором объемом 1,8 л и мощностью 133 л.с. Он первым выйдет на рынок этой весной.

Следом за ним, уже летом, появится кроссовер SX-11. Он, в свою очередь, построен на новой универсальной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая в дальнейшем станет использоваться при создании других моделей компании. Кроссовер оснастят 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого составит 177 л.с. Вкупе с ним будет трудиться  7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Завершать дебют будет большой седан GE. Интересно, что автомобиль является гибридным. Его силовая установка будет состоять из бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 литра и электромотора (мощность его пока не уточняется). Интересно, что  на чистой электротяге седан сможет проезжать до 60 км, а заявленный средний расход бензина кажется каким-то фантастическим - лишь 1,6 литра на 100 км пути.

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