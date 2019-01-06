Когда Китай захватывает Швецию

Совсем недавно концерн Geely опубликовал очередную порцию тизерных изображений своего нового кроссовера, который во многом похож на компактный Volvo XC40. Причиной тому является общая платформа

Собственно, это платформа носит название CMA, она, в свою очередь, является общей разработкой китайского и шведского концернов. Отметим, что FY11, именно так называется новая разработка, является первым кроссовером марки, который получил данную платформу. Интересно, что автомобиль схож с XC40 не только ходовой частью, но и некоторыми элементами дизайна. Дело в том, что команду дизайнеров Geely возглавляет Питер Хорбери, ранее трудившийся в Volvo, в свою очередь он является автором нынешнего фирменного стиля «поднебесной» марки.

Кстати, экстерьер FY1давно не является секретом: еще осенью прошлого года в базу министерства промышленности Китая внесли достаточно подробные фотографии модели, тогда же появились и ее характеристики. Ожидается, что на домашнем рынке кроссовер FY11 предложат с бензиновым трехцилиндровым мотором 1.5 л. мощностью 177 л.с. Скорее всего этот двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. К сожалению, на данный момент неизвестно, будет ли у Geely FY11 полный привод, однако, точно известно, что кросс-купе может быть оснащен гибридной силовой установкой.