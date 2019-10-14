Представлен Geely Icon

Компания Geely представила серийную версию компактного кроссовера Icon, который построен на одном шасси с Volvo XC40. Продажи новинки стартуют до конца 2019 года

В основе Geely Icon лежит масштабируемая архитектура CMA, разработанная совместными усилиями инженеров Volvo и Geely. Шасси создавалось с учетом его совместимости как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Что касается внешности, то Icon, по словам создателей имеет так называемый «8-битный дизайн, где простые линии сочетаются с острыми углами».

На момент запуска на китайском рынке Geely Icon будет доступен с единственным бензиновым трехцилиндровым турбомотором рабочим объемом 1,5 л, развивающим 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Учитывая глобальный статус новинки, можно предположить, что автомобиль обзаведется и другими агрегатами.