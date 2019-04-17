Представлен Geely Preface

Geely Preface – это концепт, который демонстрирует развитие дизайна марки. Речь, в частности, идёт о том, в каком стиле будут исполнены будущие дорогие седаны с акцентом на «спорт»

Автомобиль спроектирован в дизайнерском центре Geely в Шанхае, его отличают широкая колея, большие колеса и широкие крылья. Крупная решетка радиатора немного утоплена для придания ей дополнительного объема, а двери с безрамочными окнами распахиваются в противоположные стороны. К слову, модель представили вице-президент студии Geely Design в Шанхае Гай Бергойн и вице-президент подразделения Geely Design, которые ранее работали в Volvo.

Технически, в основе концепта лежит "тележка" CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. Если говорить именно о "Джили", то для марки это вторая модель (пусть пока и в статусе шоу-кара), которая получила эту платформу. Напомним, что на CMA также построены Volvo XC40 и автомобили совместного бренда Geely и Volvo – Lynk & Co (01, 02 и 03). О силовой установке новинки информации пока нет.