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28 сен 2023

Представлен обновленный Geely Preface

Представлен обновленный Geely Preface
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely опубликовала изображения обновленного седана Preface (на родине Xingrui), который получил приставку L к названию. В Китае автомобиль будет позиционироваться как совершенно новая модель

Geely Preface L получил оригинальный дизайн с новой решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами, иными бамперами и светодиодными фарами. В салоне устанавливается широкий вертикальный экран мультимедийной системы. «Приборка» выполнена в виде узкого цифрового дисплея. Физические кнопки практически полностью отсутствуют. Управление всеми системами автомобиля осуществляется через центральный сенсорный экран. Размеры нового Preface составляют: 4825/1880/1469 мм., а колесная база - 2800 мм.

Известно, что автомобиль получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 163 л.с. и один электромотор. Более подробные технические характеристики будут озвучены на официальной презентации в следующем месяце.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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