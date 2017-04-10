Рекламное агентство Adamsky Management опубликовало на своем сайте фотосессию второго концепта суббренда Lynk&Co, принадлежащего китайской Geely. Как и ожидалось, модель с индексом «02» будет иметь кузов седан

Второй моделью молодного суббренда Lynk&Co, принадлежащего китайской компании Geely, станет седан. Это стало известно благодаря публикации на сайте рекламного агентства Adamsky Management фотосессии концепта седана, сделанной в преддверии дебюта на автосалоне в Шанхае.

Седан Lynk&Co 02 получил довольно агрессивную внешность с клинообразным передком, плоским капотом, узкой радиаторной решеткой и массивным бампером. Передние двери открываются вверх в «ламбо-стиле», задние открываются вверх и против движения. У концепт отсутствует центральная стойка, в салоне установлено четыре раздельных кресла. Приборная панель у концепт полностью цифровая.

Никаких технических подробностей о Lynk&Co 02 пока нет. Известно лишь, что как и кроссовер 01 он построен на платформе CMA (Compact Modular Arhictecture), которую разработала Volvo (принадлежит Geely).

Ранее Lynk&Co рассекретила кроссовер 01. Представители суббренда называют его «самым подключенным автомобилем в мире»: кроссовер всегда имеет доступ в Интернет, собственные облачные сервисы, а API его информационно-развлекательной системы имеет открытый код, что позволит сторонним разработчикам максимально быстро создавать приложения для системы. В начале Lynk&Co будет продаваться в Китае, затем суббренд планирует экспансию на рынок Старого Света. Всего в модельный ряд Lynk&Co должно войти пять моделей.