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16 фев 2023

Совсем скоро Geely Monjaro появится и в России

Совсем скоро Geely Monjaro появится и в России
Автор фото: фирма-производитель

Российские СМИ сообщают о том, что новый китайский кроссовер выйдет на российский рынок уже в апреле. При этом официальных заявлений от автопроизводителя пока не поступает

В то же время автомобиль уже сертифицирован и имеет ОТТС. Согласно документам в Россию привезут кроссовер, который получит двухлитровый турбомотор, мощность которого составляет 238 лошадиных сил.  В качестве коробки передач здесь будет 8-ступенчатый автомат. Также автомобиль оснастят и полным приводом.

К слову в Китае, модель располагает рядом других силовых установок, включая вышеупомянутый турбомотор (правда, он дефорсирован до 218 лошадиных сил) и гибрид на базе полуторалитровой «четвёрки», способный развивать 245 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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