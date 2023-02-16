Совсем скоро Geely Monjaro появится и в России

Российские СМИ сообщают о том, что новый китайский кроссовер выйдет на российский рынок уже в апреле. При этом официальных заявлений от автопроизводителя пока не поступает

В то же время автомобиль уже сертифицирован и имеет ОТТС. Согласно документам в Россию привезут кроссовер, который получит двухлитровый турбомотор, мощность которого составляет 238 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь будет 8-ступенчатый автомат. Также автомобиль оснастят и полным приводом.

К слову в Китае, модель располагает рядом других силовых установок, включая вышеупомянутый турбомотор (правда, он дефорсирован до 218 лошадиных сил) и гибрид на базе полуторалитровой «четвёрки», способный развивать 245 лошадиных сил.