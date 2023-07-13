В России начались продажи Geely Galaxy L7

Несколько российских автодилеров начали продавать новый гибридный кроссовер Geely Galaxy L7, за который просят от 3 000 000 рублей

Продажи Galaxy L7 в Китае стартовали в начале июня этого года, а стоимость на родном рынке варьировалась от 1 570 000 до 1 970 000 рублей. Данная модель по габаритам максимально близка к кроссоверу Skoda Qadiac. Длина - 4700 мм., ширина - 1905 мм., высота - 1785 мм., а колесная база - 2785 мм.

Geely Galaxy L7 оснащается гибридной установкой NordThor Hybrid 8848, в составе которой находится 1,5-литровый бензиновый турбо двигатель и электромотор. Совокупная отдача - 390 л.с. и 535 Нм. В зависимости от комплектации емкость батареи составит от 9,1 до 18,7 кВт/ч. Максимальный запас хода достигает отметки в 1370 км.