Автомобильный портал Motorpage
3 окт 2023

В Россию привезли пикап Geely Farizon FX

В Россию привезли пикап Geely Farizon FX
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской компании Geely неофициально пополнился пикапом Farizon FX. Автомобиль на российском рынке оценили в 2 800 000 рублей

Geely Farizon FX дебютировал на китайском рынке в 2020 году. Автомобиль сконструирован на базе кроссовера Geely Atlas и интересен тем, что получил не рамную конструкцию, как многие пикапы, а несущий кузов. Габариты пикапа составляют: 4905/1831/1713 мм., при колесной базе в 2670 мм. Грузовая площадка в длину 1125 мм., а в ширину - 1230 мм.

Автомобиль приводит в движение бензиновый турбомотор объемом 1,8 л. Мощность - 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 200 км/ч. Мотор комплектуется 7-ступенчатым “роботом” с двойным мокрым сцеплением. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray (2024)

Обновленный Geely Coolray готов к запуску продаж в России

03 октября 2023
Geely Preface

Представлен обновленный Geely Preface

28 сентября 2023
Geely Monjaro

Обновлённый Geely Monjaro оценили в 2 100 000 рублей

25 сентября 2023
Geely Galaxy L6

Geely начала продажи Galaxy L6

18 сентября 2023
Geely Emgrand

Geely Emgrand выдадут «автомат»

18 сентября 2023
Geely Coolray

Geely анонсировала обновленный Coolray для России

14 сентября 2023

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 7 0