В Россию привезли пикап Geely Farizon FX

Модельный ряд китайской компании Geely неофициально пополнился пикапом Farizon FX. Автомобиль на российском рынке оценили в 2 800 000 рублей

Geely Farizon FX дебютировал на китайском рынке в 2020 году. Автомобиль сконструирован на базе кроссовера Geely Atlas и интересен тем, что получил не рамную конструкцию, как многие пикапы, а несущий кузов. Габариты пикапа составляют: 4905/1831/1713 мм., при колесной базе в 2670 мм. Грузовая площадка в длину 1125 мм., а в ширину - 1230 мм.

Автомобиль приводит в движение бензиновый турбомотор объемом 1,8 л. Мощность - 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 200 км/ч. Мотор комплектуется 7-ступенчатым “роботом” с двойным мокрым сцеплением. Привод - передний.