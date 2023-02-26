Китайский купе-кроссовер Geely Tugella доказал, что умеет опекать и развлекать женщин лучше многих конкурентов

Признаюсь, я с детства люблю карнавалы и маскарады. Наверное, из-за этого и клюнула на Geely Tugella. Но, если уж сов­сем честно, во всем виноват муж – взял и рассказал, что под личиной «китайца» здесь скрывается Volvo XC40. Мол, почти вся техника позаимствована у шведов. Правда, разглядеть под маскарадным костюмом того самого «скандинава» я так и не смогла. Раскосые фары, к слову, автоматически переключающие дальний свет на ближний, несдержанный на эмоции салон и силуэт в стиле BMW X4 лишь окончательно меня запутали. Когда же я наконец оказалась за рулем... Впрочем, расскажу обо всем по порядку.

Папа не разрешает

Началось с того, что Tugella сам разблокировал мне двери и зажег светодиодики в ручках – так праздник и наступил. Двери, кстати, здесь захлопываются на удивление породисто, а внутри полно завлекалочек типа зеркала с прозрачным кантиком и точеного рычага автомата (как сказал муж, аж 8-диапазонного). Еще и приборку можно сделать голубенькой, бежевой или красненькой – под цвет одежды или настроения.

Сиденья – просто шик, обнимают тебя прямо-таки по-отечески. Перед­нее пассажирское кресло можно двигать хоть с дивана. А подголовники наклоняются и приближаются, так что шея не затекает. При этом на обоих рядах места в самый раз для семьи с парой детей. Но сказать, что в салоне все эталонно, я не могу. Скажем, джойстик переключений передач отшлифован с торца, точно напильник, – девочки, берегите маникюр! Нарядные цифровые табло сильно бликуют на солнце. А один раз электроника жестко затемнила дисплей, когда я выехала из тоннеля. Или это Tugella мне так подмигивал?

С другой стороны, этот Geely слишком уж опекает тебя в вопросах безопасности. К примеру, он не дает тронуться, если ты не пристегнут. А стоит переборщить со скоростью, начинает журить грозной анимацией на приборке. В общем, мне так и хотелось сказать: «Все, все, папа, больше не хулиганю!»

То, как здесь прорисована система кругового обзора, мне понравилось больше всего. При парковке смотришь на тачскрин, словно в перископ, и знаешь чуть ли не до сантиметра, сколько осталось до препятствия сзади или сбоку.

Что же касается багажника, то он, честно говоря, не особенно впечатлил размерами, зато открывается он и кнопкой с брелока, и пинком ноги под задним бампером — красота! Если же диван сложить, получим длинную антресоль и почти идеально ровный пол. Грузи — не хочу!

Даст прикурить

В движении Tugella не скупится на эмоции. Лично мне было чертовски приятно пришпоривать этого «китайца» на каждом светофоре. 238 шведских «лошадок» не мешкают, даже если выбрать самый «овощной», «экономичный» режим. Если же прокрутить шайбу на тоннеле до положения «Спорт» и ударить по «газам», тебя самым приятным образом вдавит в кресло, такие вот спорткаровские замашки!

Еще и тормоза здесь классные – мощные, но совсем не резкие, и руль крутить легко — для меня это важно. В общем, чувствуется, что машину настраивали в том числе в расчете на представительниц слабого пола.

Скажу даже больше, активную водительницу этот азиат будет провоцировать на подвиги – например, мне постоянно хотелось отжечь на МКАД или скоростном шоссе! Но правда и то, что Tugella умеет охладить горячие головы. Так, в резких поворотах система стабилизации кроссовера недовольно кряхтела тормозными колодками, не давая мне порезвиться от души. А один раз «китаец» даже затормозил за меня, когда решил, что я совсем уж приклеилась к впереди­идущей машине. В общем, поводок отеческой заботы этот автомобиль и не думает ослаблять.

Подвески королевы

Самое удивительное, что лихой нрав вполне себе уживается здесь с комфортом. Скажем, Tugella мастерски расправляется с дорожными неровностями. Загородные ухабы, трамвайные рельсы, стыки мостов – все эти изъяны «китаец» передает в салон в минимальном объеме. Так что ты невольно спрашиваешь себя – а это мы только что яму проехали? Да и шумоизоляция тут очень неплоха. Немного навязчиво гудят разве что шины на высоких скоростях.

Само собой, инженеры выписали Tugella также и пропуск на бездорожье. Знай себе крути тумблер на тоннеле до отметок «Оффроуд» или «Глубокий снег» – и полноприводная машина поможет тебе выглядеть «суперджипершей».

Единственное, прайс на этот модный «экипаж» немного огорчает. Позвонила паре дилеров – просят порядка 4 миллионов рублей. Ну и обещают скинуть пару сотен тысяч, если решу брать машину в кредит или покупать по трейд-ин. С одной стороны, конечно, дороговато. Но с другой – такую резвую и породистую «лошадку» в непремиальном разряде попробуй найди! А еще продавцы признались по секрету, что к ним начинают поступать модернизированные машины с проекционным дисплеем и некоторыми другими «фишками», которые для Tugella у нас раньше не предлагались. Короче говоря, меня эти ребята почти уговорили на покупку. Машинка-то ведь и правда харизматичная!

