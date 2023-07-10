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О Geely Tugella

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Джили Тугелла

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Geely Tugella (2022) вид сбоку
Облик Geely Tugella получился динамичным
Geely Tugella (2022) вид сзади
Машина выглядит крупной, хотя на деле это не совсем так
Geely Tugella (2022) вид спереди
Серый цвет – один из самых выигрышных оттенков в палитре
Geely Tugella (2022) салон
Интерьер лаконичен, а материалы отделки на высоте
Geely Tugella (2022) второй ряд
Задний ряд простором не порадует
Geely Tugella (2022) руль
«Скошенный» низ руля – намек на спортивный характер машины?
Geely Tugella (2022) салон
Регулировки на спинке кресла – опция для бизнес-седанов, а не стильных кроссоверов
Geely Tugella (2022) панорамная крыша
Панорамная крыша – признак дорогой комплектации
Geely Tugella (2022) салонGeely Tugella (2022) салон
Geely Tugella (2022) багажное отделение
Багажник большой – 446 литров
Geely Tugella (2022) моторный отсек
Двухлитровый турбомотор развивает 238 лошадиных сил
Geely Tugella (2022) боковое зеркалоGeely Tugella (2022) вид спередиGeely Tugella (2022) вид спереди

К испытаниям Geely Tugella я готовился с огромным интересом – слишком большая волна хайпа поднялась вокруг этой машины, мол, перед нами Volvo в китайской обертке – общая платформа и моторы. В некоторых материалах люди вообще, не стесняясь, писали, что Tugella спроектирована шведами… Покопавшись в родословной, я понял, что реальность несколько отличается от громких заявлений, причем разительно. В общем, полученные данные меня удивили, впрочем, как и сама машина, но обо всем по порядку…

Дизайнер всегда рискует

На мой взгляд, когда дизайнеры создают купеобразный кроссовер, они играют в очень опасную игру. Ведь им необходимо сделать такую машину, которая не будет похожа на раздутую жабу. К сожалению, даже у европейских компаний это не всегда получается – взгляните на BMW X6 или Mercedes GLC Coupe – они выглядят так, будто художники взяли обычные кроссоверы и лишили их какой-либо брутальности, превратив их в гладенькие непропорциональные «обмылки». Как еще один яркий пример можно вспомнить SsangYoung Action первого поколения, который не был принят публикой именно из-за своего форм-фактора. Согласен, звучит крайне субъективно, но вкус – дело сугубо личное, так что купе-кроссоверы мне не слишком нравятся, как класс. В то же время Geely Tugella можно считать исключением из правил – автомобиль выглядит не обрюзгшим, а, наоборот, поджарым и динамичным. Приятное впечатление бы усилилось, если бы Geely добавили в цветовую палитру побольше ярких оттенков, а то текущий набор скромный – черный, белый, да пятьдесят оттенков серого. К слову, когда на нашем рынке продавался дорестайленговый вариант, его красили в красный цвет, например, почему с обновлением его убрали – загадка.

Выкрутасы класса

Что сказать об интерьере. Начнем с материалов отделки – набор здесь состоит из кожи, мягкого пластика и металла – причем речь идет не о хроме, который часто выглядит дешево, а о металле матового оттенка. В итоге все выглядит дорого, но не вычурно. При длине в 4.6 метра колесная база здесь составляет 2.7 метра – столько же, например, у Nissan X-Trail (который сам по себе крупнее). В итоге я, при росте в 1.86 метра сажусь сам за собой без проблем. Единственный момент – давящая крыша, но это особенности купеобразных кроссоверов. Забавно наблюдать дублирующие кнопки регулировок на спинке переднего пассажирского кресла – вещь, которую привык видеть в седанах бизнес-класса, здесь выглядит несколько чужеродно. Неужели кто-то будет использовать Tugella в статусе Personal Luxury Car и ездить на ней с водителем…

Ладно, будем считать это риторическим вопросом и перейдем к эргономике. Здесь все сделано по последним трендам – цифровая приборная панель, огромный экран мультимедийной системы, на который, к тому же, выведено управление некоторыми бортовыми системами – до тех же Volvo или Tesla инженерам Geely далеко – там вообще все контроллеры «зашиты» в центральный планшет, но и в Tugella забавных моментов хватает. Скажем, климат-контроль регулируется физическими кнопками, но за подогревом кресел уже необходимо лезть в экран, а подогрев руля и вовсе находится в !отдельном! меню – зачем так усложнять?  Забавно, но по большому счету на этом мои претензии к эргономике исчерпываются. Да, можно упомянуть про отсутствие протоколов Android Auto и Apple CarPlay, но телефон неплохо соединяется с «мультимедийкой» через китайский аналог Carbitlink. Музыкальное сопровождение радует – звук от Bose, ни много ни мало, флагманский. Приятно, что создатели Geely Tugella подумали и о мелочах. Например – проекционный дисплей можно настраивать – и по высоте расположения проецируемой картинки, и по той информации, которая выводится на стекло. Есть и специальный режим «Снег», который изменяет цвет выводимого показателя скорости и делает его синим, хорошо видимым на белом фоне. Или взять тот же багажник (он средний – объем составляет 446 литров) -  крышкой на сервоприводах уже никого не удивишь, но регулировки высоты подъема уже есть не у всех.

Китай и Швеция – а кто главный?

Как машина ведет себя на дорогое? Я проехал более тысячи километров (благо кресла здесь очень удобные) и мне есть чем поделиться, но прежде, чем говорить об этом, давайте раз и навсегда разберемся со «шведским» следом. Смотрите китайский концерн Geely выкупил компанию Volvo в начале 2010 годов, сохранив право марки на самостоятельную деятельность. В это же время китайцы создают в Швеции свой собственный проектный центр CEVT, в команду которого входят высококлассные специалисты Geely,Volvo и нескольких других сторонних компаний (например, из бывшего Saab). Именно совместными усилиями была разработана модульная платформа CMA, которая легла в основу и современных Volvo и Geely, включая дочерние бренда Lynk&Co, а также Polestar.  Так что говорить о Tugella, как о «шведской машине в китайской обертке» неправильно – это продукт глобального инжениринга – как специалисты Volvo участвуют в создании китайских машин, так и профессионалы  из КНР трудятся над шведским транспортом.  Интересный факт - именно CEVT разработал новое поколение легендарных лондонских кэбов.

Тело одно – характеры разные

Кстати, я неслучайно заговорил про платформу CMA, она получилась настолько удачной, что степень унификации машин, построенных на ней, очень высока. Пример – под капотом нашей Geely Tugella располагается двухлитровый турбомотор JLH-4G20TDB, мощностью в 238 лошадиных сил. Такой же двигатель находится и под капотом Volvo XC40 или S60, где мощность уже меньше, а также Polestar, где с двигателя снимают уже под 300 «коней». Вот в этих деталях и кроется дьявол – инженеры CEVT сделали ставку на тонкую доводку и электронные настройки мотора, подвески и рулевого управления. Те же двигатели, могут быть идентичны друг другу «по железу», но, например, прошивки уже будут абсолютно разные.

Вот так и формируется характер определенной модели. Я хорошо помню свой тест Volvo XC40 -  та машина была заточена на комфорт и спокойную езду. «Тугелла» же совсем другая – более агрессивная, хотя и не провоцирующая. Вроде бы и до сотни машина может разогнаться за семь секунд (даже чуть меньше), но сам разгон ощущается «степенным» -  не резким. Да, запас мощности под педалью ощущается в любых дорожных ситуациях, но при разгоне тебя не вдавливает в кресло. Кстати, переключение передач (здесь 8-ступенчатый автомат Aisin) происходит плавно и практически незаметно. Не порадовал лишь высоковатый расход -  в городе меньше тринадцати литров достичь не удалось, а на трассе он был в районе десяти литров. Хотелось бы на литр-другой поменьше, хотя быть может я и слегка придираюсь…  В целом двигатель считается ресурсным и без проблем проходит более 300 тысяч километров, что свидетельствует о важном факте – машина не одноразовая, как принято думать о большинстве современных машин.

Я хочу рулить

Сравнивая «Сороковку» Volvo и Geely Tugella, я упомянул, что китаец воспринимается более агрессивным и больше всего это чувствуется в рулевом управлении и настройках подвески – «Тугеллой» приятно рулить – машина живо откликается на поворот «баранки» и с готовностью входит в вираж, но при этом сам рулевой усилитель настроен, как по мне, едва ли не идеально – он дает ровно столько сопротивления, сколько нужно – даже на скорости у меня не было никакого страха потерять машину – она четко стояла на траектории, когда я совершал тот или иной маневр. Интересно, что коллеги, во время собственных испытаний, даже отключали страхующую электронику, чтобы создавать небольшие заносы на виражах, но даже в таких ситуациях машина оставалась полностью контролируемой.

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Что касается подвески, то здесь спереди установлен Mакферсон, а сзади многорычажка. Машина ощущается крепкой и сбитой, но при этом комфорт никто не отменял - неровности разного калибра приходят в салон изрядно сглаженными — ты их больше слышишь, чем чувствуешь.  Вдвойне приятно понимать это, вспоминая, что на машину установлены 20-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной.

Для активного отдыха

А может ли что-то Tugella вне асфальта? Удивительно, но да – во-первых, никто не отменял высокий дорожный просвет в 200 миллиметров. Во-вторых, свесы бамперов оказались невелики – по грунтовкам машина двигается уверенно и даже пытается справляться с «диагоналкой», правда за счет страховочной электроники, где существуют электронные блокировки. Впрочем, в раллийный болид превращать машину не стоит – да, полный привод здесь и есть, но реализован он через муфту, да и ходы подвески выдающимся тоже не назовешь. Идеальный сценарий  поехать по трассе на речку, а в самом конце свернуть на грунтовку, чтобы добраться до бережка.

Что в итоге?

Geely Tugella – идеальный пример ситуации, когда создатели стараются применить в конструкции все самое лучшее – технологии, инженерию, концепцию в конце концов. В итоге мы получаем машину, которую за исключением пары нюансов  можно только похвалить.  Самое главное – Tugella демонстрирует нам, что автомобили из Китая уже перестают быть «поделками под нормальную машину».

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEELY TUGELLA 2.0T 8АТ 4X4

ГАБАРИТЫ, ММ

4605 х 1643 х 1878

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2700

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

204

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

446 / 1077

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1815

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

238 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

350 / 1800 — 4500

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 8-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

6,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

8,1

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

54

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