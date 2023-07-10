К испытаниям Geely Tugella я готовился с огромным интересом – слишком большая волна хайпа поднялась вокруг этой машины, мол, перед нами Volvo в китайской обертке – общая платформа и моторы. В некоторых материалах люди вообще, не стесняясь, писали, что Tugella спроектирована шведами… Покопавшись в родословной, я понял, что реальность несколько отличается от громких заявлений, причем разительно. В общем, полученные данные меня удивили, впрочем, как и сама машина, но обо всем по порядку…

Дизайнер всегда рискует

На мой взгляд, когда дизайнеры создают купеобразный кроссовер, они играют в очень опасную игру. Ведь им необходимо сделать такую машину, которая не будет похожа на раздутую жабу. К сожалению, даже у европейских компаний это не всегда получается – взгляните на BMW X6 или Mercedes GLC Coupe – они выглядят так, будто художники взяли обычные кроссоверы и лишили их какой-либо брутальности, превратив их в гладенькие непропорциональные «обмылки». Как еще один яркий пример можно вспомнить SsangYoung Action первого поколения, который не был принят публикой именно из-за своего форм-фактора. Согласен, звучит крайне субъективно, но вкус – дело сугубо личное, так что купе-кроссоверы мне не слишком нравятся, как класс. В то же время Geely Tugella можно считать исключением из правил – автомобиль выглядит не обрюзгшим, а, наоборот, поджарым и динамичным. Приятное впечатление бы усилилось, если бы Geely добавили в цветовую палитру побольше ярких оттенков, а то текущий набор скромный – черный, белый, да пятьдесят оттенков серого. К слову, когда на нашем рынке продавался дорестайленговый вариант, его красили в красный цвет, например, почему с обновлением его убрали – загадка.

Выкрутасы класса

Что сказать об интерьере. Начнем с материалов отделки – набор здесь состоит из кожи, мягкого пластика и металла – причем речь идет не о хроме, который часто выглядит дешево, а о металле матового оттенка. В итоге все выглядит дорого, но не вычурно. При длине в 4.6 метра колесная база здесь составляет 2.7 метра – столько же, например, у Nissan X-Trail (который сам по себе крупнее). В итоге я, при росте в 1.86 метра сажусь сам за собой без проблем. Единственный момент – давящая крыша, но это особенности купеобразных кроссоверов. Забавно наблюдать дублирующие кнопки регулировок на спинке переднего пассажирского кресла – вещь, которую привык видеть в седанах бизнес-класса, здесь выглядит несколько чужеродно. Неужели кто-то будет использовать Tugella в статусе Personal Luxury Car и ездить на ней с водителем…

Ладно, будем считать это риторическим вопросом и перейдем к эргономике. Здесь все сделано по последним трендам – цифровая приборная панель, огромный экран мультимедийной системы, на который, к тому же, выведено управление некоторыми бортовыми системами – до тех же Volvo или Tesla инженерам Geely далеко – там вообще все контроллеры «зашиты» в центральный планшет, но и в Tugella забавных моментов хватает. Скажем, климат-контроль регулируется физическими кнопками, но за подогревом кресел уже необходимо лезть в экран, а подогрев руля и вовсе находится в !отдельном! меню – зачем так усложнять? Забавно, но по большому счету на этом мои претензии к эргономике исчерпываются. Да, можно упомянуть про отсутствие протоколов Android Auto и Apple CarPlay, но телефон неплохо соединяется с «мультимедийкой» через китайский аналог Carbitlink. Музыкальное сопровождение радует – звук от Bose, ни много ни мало, флагманский. Приятно, что создатели Geely Tugella подумали и о мелочах. Например – проекционный дисплей можно настраивать – и по высоте расположения проецируемой картинки, и по той информации, которая выводится на стекло. Есть и специальный режим «Снег», который изменяет цвет выводимого показателя скорости и делает его синим, хорошо видимым на белом фоне. Или взять тот же багажник (он средний – объем составляет 446 литров) - крышкой на сервоприводах уже никого не удивишь, но регулировки высоты подъема уже есть не у всех.

Китай и Швеция – а кто главный?

Как машина ведет себя на дорогое? Я проехал более тысячи километров (благо кресла здесь очень удобные) и мне есть чем поделиться, но прежде, чем говорить об этом, давайте раз и навсегда разберемся со «шведским» следом. Смотрите китайский концерн Geely выкупил компанию Volvo в начале 2010 годов, сохранив право марки на самостоятельную деятельность. В это же время китайцы создают в Швеции свой собственный проектный центр CEVT, в команду которого входят высококлассные специалисты Geely,Volvo и нескольких других сторонних компаний (например, из бывшего Saab). Именно совместными усилиями была разработана модульная платформа CMA, которая легла в основу и современных Volvo и Geely, включая дочерние бренда Lynk&Co, а также Polestar. Так что говорить о Tugella, как о «шведской машине в китайской обертке» неправильно – это продукт глобального инжениринга – как специалисты Volvo участвуют в создании китайских машин, так и профессионалы из КНР трудятся над шведским транспортом. Интересный факт - именно CEVT разработал новое поколение легендарных лондонских кэбов.

Тело одно – характеры разные

Кстати, я неслучайно заговорил про платформу CMA, она получилась настолько удачной, что степень унификации машин, построенных на ней, очень высока. Пример – под капотом нашей Geely Tugella располагается двухлитровый турбомотор JLH-4G20TDB, мощностью в 238 лошадиных сил. Такой же двигатель находится и под капотом Volvo XC40 или S60, где мощность уже меньше, а также Polestar, где с двигателя снимают уже под 300 «коней». Вот в этих деталях и кроется дьявол – инженеры CEVT сделали ставку на тонкую доводку и электронные настройки мотора, подвески и рулевого управления. Те же двигатели, могут быть идентичны друг другу «по железу», но, например, прошивки уже будут абсолютно разные.

Вот так и формируется характер определенной модели. Я хорошо помню свой тест Volvo XC40 - та машина была заточена на комфорт и спокойную езду. «Тугелла» же совсем другая – более агрессивная, хотя и не провоцирующая. Вроде бы и до сотни машина может разогнаться за семь секунд (даже чуть меньше), но сам разгон ощущается «степенным» - не резким. Да, запас мощности под педалью ощущается в любых дорожных ситуациях, но при разгоне тебя не вдавливает в кресло. Кстати, переключение передач (здесь 8-ступенчатый автомат Aisin) происходит плавно и практически незаметно. Не порадовал лишь высоковатый расход - в городе меньше тринадцати литров достичь не удалось, а на трассе он был в районе десяти литров. Хотелось бы на литр-другой поменьше, хотя быть может я и слегка придираюсь… В целом двигатель считается ресурсным и без проблем проходит более 300 тысяч километров, что свидетельствует о важном факте – машина не одноразовая, как принято думать о большинстве современных машин.

Я хочу рулить

Сравнивая «Сороковку» Volvo и Geely Tugella, я упомянул, что китаец воспринимается более агрессивным и больше всего это чувствуется в рулевом управлении и настройках подвески – «Тугеллой» приятно рулить – машина живо откликается на поворот «баранки» и с готовностью входит в вираж, но при этом сам рулевой усилитель настроен, как по мне, едва ли не идеально – он дает ровно столько сопротивления, сколько нужно – даже на скорости у меня не было никакого страха потерять машину – она четко стояла на траектории, когда я совершал тот или иной маневр. Интересно, что коллеги, во время собственных испытаний, даже отключали страхующую электронику, чтобы создавать небольшие заносы на виражах, но даже в таких ситуациях машина оставалась полностью контролируемой.

Что касается подвески, то здесь спереди установлен Mакферсон, а сзади многорычажка. Машина ощущается крепкой и сбитой, но при этом комфорт никто не отменял - неровности разного калибра приходят в салон изрядно сглаженными — ты их больше слышишь, чем чувствуешь. Вдвойне приятно понимать это, вспоминая, что на машину установлены 20-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной.

Для активного отдыха

А может ли что-то Tugella вне асфальта? Удивительно, но да – во-первых, никто не отменял высокий дорожный просвет в 200 миллиметров. Во-вторых, свесы бамперов оказались невелики – по грунтовкам машина двигается уверенно и даже пытается справляться с «диагоналкой», правда за счет страховочной электроники, где существуют электронные блокировки. Впрочем, в раллийный болид превращать машину не стоит – да, полный привод здесь и есть, но реализован он через муфту, да и ходы подвески выдающимся тоже не назовешь. Идеальный сценарий поехать по трассе на речку, а в самом конце свернуть на грунтовку, чтобы добраться до бережка.

Что в итоге?

Geely Tugella – идеальный пример ситуации, когда создатели стараются применить в конструкции все самое лучшее – технологии, инженерию, концепцию в конце концов. В итоге мы получаем машину, которую за исключением пары нюансов можно только похвалить. Самое главное – Tugella демонстрирует нам, что автомобили из Китая уже перестают быть «поделками под нормальную машину».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEELY TUGELLA 2.0T 8АТ 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4605 х 1643 х 1878 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 204 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 446 / 1077 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1815 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 238 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 350 / 1800 — 4500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 8,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 54