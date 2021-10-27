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О Geely Tugella

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Джили Тугелла

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Geely Tugella (2020) вид спередиGeely Tugella (2020) вид сзадиGeely Tugella (2020) салонGeely Tugella (2020) приборная панель
Geely Tugella (2020) монитор
Один из ракурсов системы 3D-обзора позволяет смотреть «сквозь» автомобиль
Geely Tugella (2020) управление климатомGeely Tugella (2020) АКПП
Geely Tugella (2020) шайба выбора режимов
Шайба выбора ездовых режимов эстетична и эргономична
Geely Tugella (2020) задний диванGeely Tugella (2020) панорамная крыша
Geely Tugella (2020) багажное отделение
Полка с продольной шарнирной конструкцией упрощает загрузку вещей в багажник

Непроходной китайский купе-кроссовер показал, как можно жить полной жизнью, не переплачивая за премиум-статус

Стоило мне взять в руки брелок от этого Geely, как характер автомобиля начал проявляться: уже один этот гаджет, стилизованный под машинку с кнопочками, поднимает настроение. И не беда, что похожим ключом-транспондером оснащаются автомобили Porsche. Выкладываешь его на стол в кафе – и подружки заинтригованы. А ты небрежно так бросаешь: «Такой только у этого «китайца» да «бюргера» Cayenne». Впрочем, в Tugella куда больше скандинавского, а не немецкого. Техническая основа здесь – от Volvo XC40, а над дизайном работал Питер Хорбери, в прошлом главный дизайнер шведской марки. Если кто не в курсе, Geely еще 11 лет назад приобрела именитый европейский бренд и владеет также контрольным пакетом акций Lotus, Proton, LYNK & CO и LEVC, лондонской компании, производящей автомобили-такси.

Красивая жизнь

Когда приближаешься к кроссоверу, вооружившись той самой «открывашкой»-машинкой, он приветствует тебя подсветкой и разблокирует двери – галантный кавалер! Пятую дверь можно поднять не только «с кнопки», но и взмахом ступни под бампером – тут вам и удобство, и вау-эффект! Хотя сам отсек вряд ли устроит озабоченных ремонтами и переездами мужиков, всего-то 326 л. Однако мне – женщине – этого хватает, тем более что из внутренних стенок выдвигаются удобные крючки для сумок, жесткая полка складывается пополам, как книга, и загрузить, скажем, детскую коляску не проблема. К тому же под фальшполом имеется целая «гардеробная» с полочками – поместятся и зонт, и обувь, и спортивный инвентарь.

В салоне подкупают такие дизайнерские решения, как элементы передней панели, пущенные внахлест, будто бы лацканы пальто, и такая «фишка», как подогрев и охлаждение подстаканника в центральном тоннеле. Материалы отделки (мягкий пластик, замша и кожа) выше всех похвал, а крупные виртуальные приборы и тачскрин – прямо-таки выставка современной электроники. К примеру, приборка кардинально меняет графический стиль, когда тасуешь режимы движения шайбой на тоннеле, а в недра мультимедиа проваливаешься, будто в пропасть, быстро и глубоко. Интересно, что по алгоритму управления планшет напомнил вольвовскую мультимедиа Sensus, однако ни Android Auto, ни Apple CarPlay не поддерживаются. Можно лишь отзеркалить смартфон через фирменное приложение. 

Функционал кругового обзора – мечта любой барышни. Ткнешь пальцем по периметру анимированной картинки, и активируется соответствующий крупный план. Процесс парковки или проезда через плотные ряды машин заметно облегчается. Еще и датчики имеются как сзади, так и спереди, – такой вот запасной парашют. Немного огорчила лишь заглушка на месте проектора данных на лобовое стекло. Такая функция доступна на китайском рынке, так что ниша, «замурованная» на машинах для России, дразнит вас, как модное платье коллеги по офису.

Еще должна сделать комплимент креслам. Наполнитель здесь помягче, чем у «немцев», поддержка замечательная, клавиши электрорегулировок имеются в том числе в торце спинки переднего пассажирского сиденья (его можно настраи­вать хоть с дивана). Увы, на фоне этого вдвойне обидно, что у всех сидений подогревается лишь нижний сектор – подушки. Да и диапазон настроек руля, как ни крути, маловат.

Больше, чем у других

Китайский купе-кроссовер позаимствовал у Volvo XC40 элементы шасси, 2-литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный с 249 до 238 л.с., 8-диапазонный автомат и подключаемый полный привод. Что эта техника сулит женщинам? Как минимум драйверский кайф! В Tugella вам не нужно загодя готовить обгоны. Нажала на правую педальку – и шведско-китайские скакуны понесли во весь опор. В то же время автомобиль не раздражает перегрузками. В режиме Drive ускорение получается плавным, но если хотите добавить азарта, то к вашим услугам «спортивный» режим и подрулевые «лепестки» коробки передач.

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В целом по комфорту езды этот автомобиль – настоящий дамский угодник. Даже на 20-дюймовых колесах (можно взять машину и с 19-дюймовыми) кроссовер не трясет ни на разбитых загородных дорогах, ни на дачных грунтовках. При этом отличная шумоизоляция уверенно отсекает звуки города и его окрестностей.

Что касается бездорожья, то этот Geely предлагает достойную программу-минимум. Достаточно выбрать поворотным тумблером алгоритмы «Оффроуд» и «Глубокий снег», и на рыхлых и скользких поверхностях «умная» электроника сделает все сама. Клиренс же, составляющий 204 мм, является дополнительной гарантией того, что вы преодолеете сложный участок по «пересеченке».

А вот комплект электронных ассистентов не помешало бы расширить. Мне не хватало, например, системы контроля слепых зон, которая имеется на вооружении многих конкурентов. Связка же адаптивного «круиза» и системы удержания в полосе работает замечательно, что, впрочем, неудивительно: софт и железо тут от Volvo.

Пишу сейчас о ценах и вздыхаю! Пос­ле недавнего пересмотра прайс-листа за кроссовер в начальной комплектации просят 2 699 990 рублей. За эти деньги можно купить две Renault Arkana с похожим кузовом, но с менее мощным двигателем и без премиум-технологий. Тем не менее я часто вижу Tugella на столичных улицах, и этот факт говорит сам за себя. Как, кстати, и то, что девушки за рулем этого «китайца» встречаются нередко.

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