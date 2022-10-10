Geely Tugella встречается на наших дорогах относительно редко, хотя, судя по тестовым поездкам, привлекает взгляды и вызывает интерес. Почему же модель остаётся «призраком шоссе»? И можно ли изменить эту ситуацию?

В произведении Астрид Линдгрен стокгольмское привидение по фамилии Карлсон обитало на одной из крыш района Вазастан и тоже редко попадалось на глаза прохожим. Хотя, на мой взгляд, летающего человека с моторчиком на спине пропустить мимо глаз трудно. Тем не менее, у других шведских авторов того или какого-то другого времени мы упоминания о Карлсоне не находим, а все совпадения фамилии случайны. Так, например, в 70-е годы прошлого века в сборной Швеции по хоккею играли разом аж три Карлсона, но ни один из них не жил на крыше. Думаю, и не летал тем более.

Полностью светодиодная «оптика» — настоящее украшение китайской модели со спортивным характеромGeely Tugella не заметить трудно. Истинно спортивный силуэт купе-кроссовера всегда привлекает внимание. Но давайте признаемся себе честно: мы хотим, чтобы этот силуэт принадлежал BMW X4. Постепенно китайская модель выдаёт себя деталями, а передок у неё вообще совсем другой — скорее, «маздовский». Разочарование?

Проблема в том, что мы любим всё, так сказать, по максимуму. Красть — так миллион, любить — так королеву. BMW создала великолепно управляемые автомобили и стала у нас иконой. BMW выкатила кроссовер Х5 — и его признали эталоном. Хотя следом появилось «кроссовое» купе Х6, и лидер сменился. А затем последовала целая линейка «иксов»: X1, X3, X2, X4, наконец X7 — и все они тоже оказались хороши, только каждый по-своему.

Естественно, успешные эталоны не могли избежать зависти и подражаний. Особенно среди «китайцев». Вспомним Brilliance V5, появившийся в 2011-м: в плане кузова это была практически копия BMW X1 первого поколения. Ехал автомобиль совершенно иначе, был адресован другой аудитории, однако внешность, что называется, поставила на нём крест. Ну, не любят у нас копии, эрзацы и подражания, подавай подлинники, пусть подержанные, даже «убитые». Нет денег на Adidas или Panasonic — сиди дома босой и слушай магнитофон «Электроника», только не покупай Abibas или Panasonik, потому что это очень дурной тон.

Добавьте хрома!

Мне кажется, в отношении Geely Tugella многие наши сограждане думают так же. Ну, нельзя быть на свете похожей такой… А такой ли уж похожей? На самом-то деле, китайцам удалось просто, что называется, попасть в стиль, в самое «яблочко», сделать автомобиль-конфетку, сопоставимую с немецким эталоном также своей эталонностью, пропорциональностью, складностью. Если к внешности купеобразного Haval F7X нужно привыкать, присматриваться, издали и вблизи, анфас и в профиль, то «Тугелла» этого не требует. Она хороша со всех ракурсов, в чём и видится какой-то подвох…

Да, компания пока ищет свой стиль. Ведь именно следование ему, что называется, «выдержка» фирменных элементов постепенно приводит к привыканию и уважению покупателей. К сожалению, на это уходят годы. Темп времени увеличился, однако не настолько, чтобы автомобильные бренды стали раскручиваться за пять, да даже десять лет. А когда Tugella появилась на нашем рынке? Да всего пару лет назад мы брали её на тест Motorpage.

На нашем рынке Geely предлагает ещё два кроссовера: Atlas и Coolray. Посмотришь на них — оригинальные, яркие, Coolray вполне в молодёжном стиле. Но в сравнении с «Тугеллой» они не представляют собой ничего особенного. Или пока не представляют. В какие-либо имеющиеся, распространённые стили не попали, нового не создали. Отдельные черты фирменного дизайна — да, «играют», но только отдельные. Это эмблема в виде «кубиков» на прессе атлета, а также решётка радиатора из концентрических элементов — ну, здорово же получилось! Ан, вот неплохо было бы, чтобы эти элементы ещё и светились, тогда дизайн был бы вовсе космическим.

Беда в том, что излишнее увлечение яркостью и оригинальностью обычно к хорошему не ведёт. То есть, ведёт, но мода быстро проходит. Опасаясь этого, на «Тугелле» дизайнеры сделали фирменную «концентрическую» решётку однотонно чёрной — и, на мой взгляд, проиграли. Получилось как-то слишком уж сдержанно, скуповато, «чёрно-бело». Добавить бы чуть-чуть хрома, может быть, матового — и было бы самое то. Искушённые в автомобильном дизайне люди не терпят сверкающей мишуры и китча, но отдельных «фишечек» не отрицают. Недавно видел, как владелец весьма пожилой иномарки полирует специальным составом именно эти детали, весьма потускневшие с возрастом машины. Под продажу? Или, может быть, без этого блеска «железный конь» выглядит совсем уж тоскливо?

Нет, металлизированные детали у тестовой белой «Тугеллы» есть. Это «уголки» фар, накладки на переднем и заднем бампере, на пятой двери, к слову, оснащённой электроприводом, рейлинги на крыше. Всё в тему. Фары и задние фонари — светодиодные, тоже своего рода украшения. А подойдёшь к автомобилю в темноте — у каждой из дверных ручек вспыхнут огоньки подсветки. Красиво, стильно, благородно. Но бесконтактно отпереть и запереть можно только передние двери. Кстати, отмечу, что делается это наконец-то беззвучно. А то некоторые «китайцы» всё ещё недовольно гудят, да по несколько раз подряд, если ты, например, вышел из салона с ключом-брелоком в кармане, а двигатель не заглушил. Ну ладно где-то на даче или на природе, где нет никого — а в городском дворе среди ночи? И неловко перед соседями, и звучат эти сигналы как-то… по старинке, что ли.

Вообще молотить двигателем на стоянке в городе не положено и без дополнительных сигналов. Пять минут максимум даётся законом на прогрев, а дальше — вплоть до штрафа. Но если бы было можно, то в акустическом плане «Тугелла» со своим двухлитровым турбомотором была бы в лидерах. При том, что мотор-то на самом деле изрядно шумный (!!), только услышать это можно, лишь открыв капот и сняв с двигателя декоративную крышку-плиту. Эта плита здесь, во-первых, очень толстая и надёжно шумоизолирующая агрегат, а во-вторых, крепится к нему прочно, снимается с трудом. Сколько раз снимал подобные крышки в процессе фотографирования — и частенько думал: не отлетит ли иная от вибрации во время движения? Здесь — не отлетит.

Интересно, что эта плита имеет на Geely «продольный» дизайн, в то время как мотор расположен поперёк отсека. А сам отсек закрыт пластиковыми панелями практически полностью. Видны лишь немногочисленные заливные горловины различных бачков. Под легкосъёмными лючками расположены расширительный бачок системы охлаждения и аккумулятор. Практически ради любой операции под капотом всю эту пластмассовую декорацию придётся снимать. Для сервиса это ещё и повод «накрутить» дополнительные нормо-часы (пусть даже нормо-минуты). Для владельца — головная боль, потому что пластиковый крепёж наверняка быстро поломается. Так что, думаю, хозяин «Тугеллы» быстренько избавится от этой излишней «одёжки», служащей только дизайну. Ни от чего она толком не защищает. Заглянув под неё на тестовом автомобиле, я обнаружил немало грязных брызг, налетевших снизу.

Ещё немного про моторный отсек. Капот здесь не имеет дополнительного страховочного крюка, у него замок со специальной блокировкой, для отпирания необходимо дважды дёрнуть за рукоятку в салоне. Пластина капота массивная, однако поднимается легко благодаря двум газовым упорам.

Соревнование режимов

Дверь багажника — с электроприводом, и кнопка отпирания есть не только на ней, но и в салоне. Багажник относительно небольшой, всего около 450 л (в одном из источников было приведено 580 л, но это очевидная ошибка). Шторка расположена невысоко. Но под фальшполом вокруг запасного колеса (докатки) имеется органайзер из нескольких ёмкостей. Мелочей в них можно напихать предостаточно.

Задний диван неподвижен, регулировок не имеет. Механизм складывания частей спинки прост, без хитростей. Для задних пассажиров предусмотрены подогрев крайних мест дивана и зарядные гнёзда для гаджетов. Но передние пассажиры делятся с ними местом для ног не так уж и щедро. Правда, у правого переднего сиденья на боковине спинки есть «директорские» кнопки — его можно подвинуть вперёд, находясь сзади. Но, опять же, недалеко.

А передние кресла прекрасны! Очень удобны и функциональны, вот не придерёшься ни к чему. Даже к подголовнику, который отстоит от затылка, потому что его можно наклонить и приблизить, как удобно. Водительское кресло имеет настройку по высоте, при этом на столь скоростном автомобиле стоит всё же не устанавливать его у пола, а чуть приподнять. Да, при росте 182 см я попробовал возвысить кресло до максимума — и не достал макушкой до потолка. Это говорит о том, что салон у «Тугеллы» вполне «воздушен». А потолок в тестовой версии был панорамным, со сдвижным люком.

Geely Tugella оснащается электронной панелью приборов и мультимедиасистемой с большим и ярким цветным сенсорным экраном. Через этот экран реализуются многие настройки и функции: активируются системы безопасности и комфорта, регулируется «климат» в салоне. Так, например, сиденье водителя оснащено памятью настроек. При помощи меню мультимедиа можно задать ему задание отодвигаться после остановки двигателя максимально назад для удобства высадки и посадки.

Симпатичный селектор «автомата» удобно ложится в руку, однако к двум кнопкам на нём — для парковки и движения — требуется привыкнуть. Так же, как и к тому факту, что при нажатии кнопки Р (Parking) автоматически активируется стояночный тормоз. Передумали парковаться или запутались в режимах? Не удивляйтесь, что при переводе селектора в позиции «драйва» автомобиль может не тронуться с места ни вперёд, ни назад: электронный «ручник» знает своё дело.

Шайба-селектор выбора режимов движения не имеет обозначений позиций, они появляются при вращении шайбы на экранах (мультимедиа и электронной «приборке») и меняются по кругу. Переключение режимов внятное, сравнительно быстрое, но быстро исчезают и картинки на экранах, трудно успеть их сфотографировать. А они красивые.

Со сменой режимов меняется и дизайн панели приборов. Схожи только дизайны для режимов «Глубокий снег» и «Экономичного». Спортивная панель — естественно, красная, яркая аж до едкости. Панель для режима «Бездорожье» очень необычная (см. фото) и, по-моему, никакой связи с бездорожьем не имеющая. Однако режим такой есть, и на практике он вполне ощутим.

Мне больше всего понравилась панель в режиме «Комфорт». Приятный, спокойный зеленовато-серый цвет фона. Стандартные шкалы основных приборов. Тончайшие электронные стрелки точно индицируют показания. И в недостатке динамики этот режим не упрекнёшь, хотя спортивному он уступит. Пустота между приборами на экране обманчива: в движении на ней появляется интересное «кино».

Во время прошлого теста «Тугеллы» я как-то «закопался» с борткомпьютером: что-то из показаний не удалось вывести на экран, а что-то — обнулить. Не знаю, перепрограммировали ли это устройство, но теперь с ним всё в порядке. Надо только не забыть, что переключение и обнуление производится кнопкой в торце левого подрулевого рычажка.

Добавлю про обзор — огромные наружные зеркала и далеко не бесполезное внутрисалонное: в стекло наклонной пятой двери видно не так уж мало, это не амбразура. Камеры кругового обзора выдают чёткие картинки — но не супер-чёткие. Скажем, у модели Coolray изображения были лучше. При движении в сложных условиях можно активировать камеру, «смотрящую» вперёд. Но вот интересный режим «прозрачного» автомобиля (когда на экране виден только слабый контур кузова и колёса двух осей, причём, передние — с поворотом, соответствующим реальности) куда-то пропал. А ведь полезная была штука. Она напоминала «лендроверовскую» функцию «Прозрачный капот».

Даже в эко-режиме Tugella способна оторвать вас от земли. Не от тверди под ногами, а, так сказать, от реальности. Потому что с 238-сильным турбодвигателем динамика её такова, что немудрено «пролететь» все скоростные ограничения. Так что, если забыли переключиться из этого режима в более динамичный, то можете об этом и не вспомнить. А если забыли переключиться из «Бездорожья», то при наборе 60 км/ч автомобиль сделает это сам. Но до этого значения будет так реветь оборотами, что вы вспомните о переключении поневоле.

Мотор-«милллионник» просто возносит ваше эго до небес. «Миллионником» называю его не за ресурс до капремонта, а за разницу в цене между Geely Tugella и Haval F7X. 190-сильный мотор второго кроссовера, конечно, тоже радует, но есть различия.

По динамике в абсолютных цифрах между ними фактический паритет. Максимум (вернее, минимум), который мне удалось выжать из обоих при разгоне с 80 до 120 км/ч — это 6 с. Но если Haval неоднократно задумывался при этом, словно задавая вопрос водителю, нужен ли ему такой темп, «Тугелла» чаще выдавала всё, на что способна. Причём, разница в разгоне между режимами «Спорт» и «Эко» — всего 0,3-0,4 секунды.

Больше разница в разгоне при ручном выборе передач. Да, кик-даун здесь срабатывает по максимуму: с восьмой передачи автомат спрыгивает до пятой, без вопросов. Только вот на пятой разгоняется слабовато: 10 секунд — не вариант. На четвёртой — семь. А на третьей — шесть, только «впритык»: ровно на 120 км/ч коробка переходит на четвёртую ступень.

Провалы? Есть. Но не такие, как у «Хавейла». У него «робот» может «тормознуть» при резком разгоне в самом начале, автомат же «Тугеллы» в начале наоборот, с готовностью поддержит набор скорости — и вдруг на секунду «зависнет» посередине, после чего разгон продолжится вновь. Это происходило не при каждом спурте и, что тоже интересно, только в режиме «Спорт» и при выборе пятой передачи. Включишь четвёртую, либо третью — разгон «в пол» происходит без провалов и малейшей «задумчивости».

Подвески, которые мы выбираем

Максимальная скорость 238-сильной «Тугеллы» зашкаливает за 200 км/ч, и, я уверен, этот показатель вполне достижим. Ощущение динамики сохраняется у водителя и на скоростях далеко за пределами дозволенных даже на автомагистралях. Только вот совсем уж на «высоте» появляются нежелательные рыскания кроссовера на курсе. Создаётся впечатление, что при внешней аэродинамичности кузова он как бы упирается во встречный поток и с трудом сопротивляется ему. Отрывается ли от земли? Нет, однозначно нет. Но прорывается сквозь воздух, наверное, не так легко, как сверх- и гиперзвуковые ракеты.

Согласно паспортным данным, 238-сильный кроссовер Geely Tugella разгоняется с места до 100 км/ч за 6,9 с. Минимальное время, за которое во время теста он разгонялся с 80 до 120 км/ч, составляло 6 с. Расход топлива в условиях теста оказался близким к техническим характеристикам. На трассе при разумных скоростях он составлял порядка 7,6 л на сотню, в часовой городской пробке догнал этот показатель до девяти с лишним литров, ав среднем за тест продемонстрировал 8,3 л на 100 км. Согласитесь, неплохо для более чем 200-сильного мотора и автомата. Бензин — только 95-й.

Причина? Думаю, в том, что подвеска «Тугеллы» настроена на комфорт. Чем дольше продолжался тест, тем больше я в этом убеждался. Нет, это ещё не «американистость» Acura MDX или Honda Pilot. Но с BMW X4 — ну стопроцентно ничего общего. А вы говорите, что они похожи. Тем, кто не желает ни в малейшей степени трясти себя любимого, стоит сравнить и задуматься.

Считается, что Tugella заимствовала многое от Volvo XC40, ведь известно, что шведская марка ныне принадлежит китайскому концерну. К сожалению, я с кроссовером XC40 не знаком, что же касается известных мне моделей S60 и V60 Cross Country, то у них с «Тугеллой» ни одной общей чёрточки характеров. Это касается и жёсткости, и, к сожалению, управляемости.

Полагаю также, что отрицательную роль в плане рыскания на курсе мог играть и повышенный дорожный просвет китайского кроссовера. 204 заявленных миллиметра — не шутка. Это уже «экивок» в сторону приличного бездорожья. Мне повезло найти такое: колеи, оставленные тяжёлой техникой вокруг песчаного карьера. Спуститься в саму выработку не удалось, возможно, к счастью: в рыхлом песке можно было бы и закопаться. Но в твёрдых колеях автомобиль с более чем двухсотмиллиметровым просветом маневрировал уверенно и бесстрашно, нигде и ничем не задевая грунт. Понадобился ли ему режим «Бездорожье»? Здесь — фактически нет. Тяги хватало и в «Эко», и в «Комфорте». Но было замечено, что при движении по грунтовке со скоростями до 60 км/ч автомобиль ревёт на высоких оборотах, максимально долго используя низкие передачи. Это здорово пригодилось бы, если бы дорога оказалась скользкой: обледенелой, заснеженной или раскисшей после дождя. Так что этот режим не просто сводится к красивой картинке на экране и оригинальному видоизменению панели приборов. А во время прошлого, зимнего теста мне довелось успешно использовать режим «Глубокий снег» — именно в глубоком снегу.

Конечно, в большей степени он создан для шоссе. Высокая динамика — залог безопасности при обгонах, а когда в них нет необходимости, вполне комфортно поддерживать крейсерские 120-130 км/ч и наслаждаться музыкой. Моему коллеге показалась недостаточной шумоизоляция салона. Ну, на этот счёт, как и на счёт жёсткости и мягкости подвески товарищей нет. Скажу так: мне бы данного уровня «шумки» хватило. Тем более, что салон собран качественно: при пробеге около 27 000 км в нём ничего не разболталось, не застучало и не заскрипело. Вы скажете, что пробег не так уж велик? Конечно, да — но обычно на тесты попадают машины с пробегами от двух до десяти тысяч километров, то есть, практически новые. Как тут судить о качестве и долговечности сборки? При этом учтём, что в порядке тестов (не только Motorpage) автомобили, и уж тем более кроссоверы попадают довольно часто в весьма не стандартные условия.

Можно сравнивать Geely Tugella и BMW, а можно категорически отрицать такое сравнение, как кощунственное. Но если оценивать объективно, то у китайцев вышел очень неплохой кроссовер, многофункциональный и симпатичный. Не уверен, конечно, что мощный двигатель оправдывает его высокую в сравнении с конкурентами цену, но, подумав, предполагаю, что с меньшим мотором это будет уже не Tugella, а что-то другое. Заметим, что премиальные модели всегда мощные, а уж кроссоверы тем более. Так что в «Тугеллу» стоит влюбиться — и, как любимую, прекратить её с кем-либо сравнивать. Потому что идеал всё равно недостижим.

Geely Tugella предлагается на российском рынке в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Стоимость — на середину августа 2022-го года — 4,1 и 4,2 млн рублей. В обоих случаях автомобили оснащаются 238-сильным бензиновым с турбонаддувом, автоматической коробкой передач о восьми виртуальных «ступенях» и системой полного привода.

Технические характеристики Geely Tugella 2.0Т 8AT ГАБАРИТЫ, ММ 4605 х 1878 х 1743 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 204 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 446 / 1077 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1815 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 238 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 350 / 1800 – 4500 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 54