...Это уже действительно какой-то водопад. Или звездопад? Китайские производители обрушили на российских покупателей просто вал новых моделей, причем, одна другой интереснее. И по оснащению, и по «ходовке», и по качеству изготовления. На этот раз в тесте Motorpage участвует кроссовер Geely Tugella, названный так по «имени» мощного африканского водопада Tugela

Этот водопад по высоте — второй в мире и первый в Африке (933 м). Как известно, падающая вода отличается огромной энергией, так вот, и новинка от Geely не пасует: мощность ее двигателя 238 л. с., разгон до 100 км/ч за 6,9 с, максимальная скорость — 215 км/ч! Очень неплохие показатели. Пока китайцы на нашем рынке такими цифрами в технических характеристиках не оперировали.

Сходство и различия

Но даже если не знать о незаурядной мощности, невозможно не обратить внимания на впечатляющую внешность. Конечно, любой мало-мальский знаток автомобилей тут же заметит в Geely сходство с купеобразными кроссоверами BMW — X6 и X4. Но это всего лишь сходство, дизайн модели оригинален и удачен. Кузов получился и стремительным, и обтекаемым, и в то же время даже на вид вместительным и просторным. Дополнительное украшение внешнего облика — 20-дюймовые колесные диски, в нашем случае — черные, глянцевые. Сквозь спицы проглядывают дисковые тормозные механизмы всех колес с красными суппортами.

Да, можно сказать, что китайцы вновь подражают, и нет бы им предложить что-то свое, оригинальное, неповторимое. Но, во-первых, как это будет выглядеть? Что такое аутентичный китайский дизайн? Автомобиль в виде какого-нибудь иероглифа с оптимистичным или просто позитивным значением? Как он будет выглядеть и много ли у нас знатоков дальневосточной письменности, чтобы его «прочитать»? Другой вариант — дракон, третий — декоративный красный карп. Тоже всё какие-то неавтомобильные «вещи».

И ценность-то как раз в подражании. Мы все, так или иначе, подражаем кому-то, по крайней мере, в одежде, облике. Это называется стилем, трендом, модой. Тот, кто не следует этому, оказывается вне поля зрения и понимания. Стиль в автомобилестроении формируется годами и живет долго, а меняется прежде всего с уходом на второй план одних типов автомобилей и выходом в «лидеры» других. Сейчас на пике популярности кроссоверы, и китайцы делают ставку именно на них. Прямого копирования они теперь не допускают, но похожести не избежать.

Если копнуть вопросы философии поглубже, то можно сказать, что «поднебесные» инженеры не предлагают в своих изделиях ничего нового, а используют наработки европейских, американских, японских коллег. Почему же? Есть у «Тугеллы» и такие системы, которые мне на других моделях встречать не доводилось. Представьте: устройство, контролирующее дорожную разметку, отличает сплошные линии от прерывистых! Да, делает это не всегда точно. Да, иногда не видит линии вообще, и неудивительно — на асфальте сейчас полно участков, не очищенных до конца от снега и льда. Но если разметка на экране видна, а дорога устремляется в поворот, голубые линии искривляются в ту же сторону.

Другое необычное решение — «прозрачный» кузов. Такую картинку на экране мультимедиасистемы формируют камеры кругового обзора. Чем-то это напоминает «прозрачный капот» на Range Rover Evoque, но отличие заключается в том, что на «Эвоке» камеры как бы заглядывают под моторный отсек автомобиля, а на «Тугелле» — вперед. В общем, как это выглядит, можно увидеть на нашем фото.

Но и те системы, что уже известны нам по моделям других фирм, на «китайце» работают вполне себе неплохо. То же открытие двери багажника «с ноги». На «Тугелле» этот механизм есть, и срабатывает очень четко. Скорее уж, на автомобилях других, более именитых брендов мне приходилось сталкиваться с его капризами. А тут — всё нормально.

Шикарно выглядят ультрасовременные фары с шеренгами светодиодов. И светят эффективно. Еще бы меняли автоматически дальний свет на ближний… Так ведь меняют же! Не заглянув в инструкцию к автомобилю, я было подумал, что этой функции в нем нет. А она, как выяснилось, есть, и я включил ее самостоятельно, совершенно случайно.

Обращают на себя внимание несколько линий уплотнителей на контурах дверей. С одной стороны, они эффективны: и звук захлопывания дверей хорош, и шумоизоляция салона тоже. Но вот авторы видеороликов, обозревавшие «Тугеллу» в шоу-румах дилерских центров, невольно покривили душой. Идеальной изоляции порогов кузова от грязи эти наборы уплотнителей не обеспечивают. Защищают широкую полосу металла, да, но не всю. После поездки по зимним дорогам на кузове остались следы примерзшего грязно-серого снега.

Зато посадка за рулем — на пять баллов. В кроссовере Geely Atlas руль оказывался чересчур близко к моим коленям, и торпедо целиком было каким-то низким. В «Тугелле» всё в норме. И баранку можно установить на оптимальной высоте, и сиденье плотно охватывает тело, и память настроек кресла не спрятана в меню, а выведена на хорошо видимые кнопки. И все стеклоподъемники с авторежимом электроприводов. А еще есть электролюк в крыше, но его я в морозные дни открывать не стал.

Что общего у «Тугеллы» с другими моделями Geely, с тем же «Атласом»? Очень немногое, она стоит не только особняком, но и классом выше, а то и двумя. Пожалуй, могу назвать только мелкие символы на кнопках и клавишах. Нет, мне вовсе не хочется, чтобы их начали делать огромными, такими же, как на карикатурных «бабушкофонах». Но чуть-чуть покрупнее они бы быть могли. Получить не огромный размер, а оптимальный.

К минимизации количества кнопок разработчики «Тугеллы», похоже, не стремились, но в то же время задействовали центральный 12,3-дюймовый дисплей по полной программе, если даже не больше. Желаете что-то изменить в настройках климата? Пожалуйста, всю «карту погоды» можно вывести, а затем, касаясь экрана, выбирать нужные настройки. И они будут меняться, может, не мгновенно, с легкой задумчивостью, но очень внятно. Значочки в виде кресел видны на экране постоянно, коснитесь — и получите доступ к настройкам систем подогрева и вентиляции. Правда, картинка на экране отобразит подогрев одной только подушки — это не так, спинка греется тоже.

Есть подогрев и у задних крайних мест, а еще обитателям второго ряда доступны зарядные гнезда USB. Но перемещения частей ряда вдоль осевой линии автомобиля нет, а расстояние для ног не так уж и велико, как казалось при осмотре кроссовера снаружи. По простору салона он уступает европейской модели Opel Grandland X. По объему багажника — тоже, но при этом обыгрывает своего земляка, Geely Atlas. У того багажник слишком уж «плоский», высота под стойкой невелика, а у «Тугеллы» она составляет вполне приемлемые 44 см, и общий объем превышает 440 л, при том, что у «Атласа» — всего 320 л. Но и «Тугелле» далеко до BMW X4, у которой объем «трюма» превышает полкубометра. Компоновать интерьер в Европе пока умеют лучше китайцев.

Фирменный проспект сообщает, что интеллектуальная система полного привода у Geely Tugella способна перераспределять крутящий момент между осями в соотношении до 50:50. Однако какой-либо индикации работы полноприводной трансмиссии, несмотря на обилие красочной электроники, автомобиль не предлагает.

Но вернемся в переднюю часть салона испытуемого кроссовера. И еще раз вглядимся в просторный, качественный и насыщенный сенсорный дисплей в центре торпедо. Он грамотно вписан в «архитектуру» передней панели, которая вся соткана из разнообразных «изысков». Рукоятки-регуляторы системы климат-контроля по окружности испещрены орнаментом в виде переплетенных друг с другом литер G, точно такие же литеры сплетаются на ковриках в салоне и багажнике, на облицовках высокочастотных динамиков — твиттеров. Стильно и красиво.

«Физической» рукоятки регулировки громкости на этом автомобиле нет, тем не менее, громкость можно увеличивать и уменьшать не только при помощи кнопок на рулевом колесе. Для этого предназначена и сенсорная панель в правой части центрального дисплея. Похоже, ее разместили здесь с целью просто заполнить пустоту. Символы крупные, даже излишне, однако вокруг них все равно свободно. Можно было бы подумать, чем еще занять эту часть экрана.

Режимы на картинках и в реальности

В паре с 238-сильным бензиновым мотором трудится классический восьмидиапазонный автомат. Мотор — всего-то двухлитровый, высокую мощность позволяют «снять» турбонаддув, прямой впрыск и регулировка фаз газораспределения. Крутящий момент тоже значительный, 350 Н•м, по описанию, наилучшая тяга должна наблюдаться с 1500 об/мин, однако на деле это все же не так. Пик момента, по водительским ощущениям, приходится где-то на 2500-3000 об/мин. Не сказать, что мотор на более низких или высоких частотах вращения коленвала совсем уж «кислый», однако заметного напора от него не ждите.

Имеет ли смысл перебирать передачи вручную? Да, и эффективность почувствуется уже при переходе с восьмой ступени на шестую. Разгон на ней будет вполне достойным. А в городе можно «пошустрить», переходя с четвертой на пятую, причем, в спортивном режиме. Динамики автомобилю не занимать, это мы знаем и по технической характеристике (6,9 с разгона до сотни), и опять же по ощущениям «под педалью». При резком добавлении «газа» следует очень короткое «затишье» (в спортивном режиме практически не ощутимое), после чего водопад мощности и момента устремляет автомобиль вперед. Очень напористо и приятно.

Настроек пары «двигатель + трансмиссия» на «Тугелле» пять, и они заметно отличаются друг от друга. Не только на ходу: на экране мультимедиасистемы и на панели приборов появляются яркие картинки, иллюстрирующие каждый режим. Для выбора предназначена большая шайба-селектор на туннеле пола, расположена она, как кажется, не оптимально, позади селектора автомата и еще ряда функциональных кнопок. Приходится несколько выгибать правую руку, чтобы повернуть лимб. Однако смотреть на шайбу при этом не обязательно, поскольку режимы на ней не обозначены. Вся информация о них представлена водителю в электронном виде. Поворот шайбы и картинки на экранах, впрочем, не означают выбора настройки, для закрепления ее нужно нажать на центр шайбы, что так же можно сделать не глядя.

Для ласкающего душу и амбиции ускорения переход в спортивный режим не обязателен. С лихвой хватит и настройки «Комфорт», особенно по сравнению с экорежимом. Он заметно более «задумчив». Примечательно, что панель приборов, на «Тугелле» она полностью электронная, тоже меняет свой дизайн, но в режимах «Эко» и «Глубокий снег» картинка одинакова: этакий голубой туннель, уводящий взгляд куда-то вдаль, наверное, в царство Снежной Королевы. Оба этих режима слегка «подмороженные», впрочем, смотря с чем сравнивать. Не забываем, под капотом — 238 вполне себе горячих «лошадок», да еще с турбиной.

Преимущества «Глубокого снега» явно проявляются в глубоком снегу. Несколько опрометчиво я сунулся на Geely в снежную колею, ведущую сквозь девственный лес, но, оценив уверенность ее преодоления, решился задать кроссоверу более сложную задачу: развернуться. Наметил просвет среди деревьев, вывернул руль, добавил «газ» и попытался пробить толщу снега, двигаясь задним ходом. Ура, удалось! Двигаться вперед-назад, проделывая новые и новые колеи, пришлось неоднократно. Ощущались моменты подбуксовки колес. Однако ни на мгновение не посетил страх, что вот сейчас «сяду». Это не похвальба и не реклама, а просто тест в реальных условиях, как мы обычно и практикуем это в Motorpage.

Вот еще мои лесные наблюдения. Нешипованные шины Michelin, как мне показалось, справляются со снегом несколько лучше, чем Continental, в которые был «обут» тестовый Opel Grandland X. Он попытался съехать с раскатанной дороги на эту же колею, однако чуть не застрял в первый же момент. Конечно, сказалась разница в приводе, его колесная формула была всего лишь 4х2. И тем не менее чувствовалось, что его шины охотнее проскальзывают в снегу, чем у Geely Tugella.

Двигаясь в этой колее по прямой, я попробовал набрать обороты. Рельеф местности позволял, да и дорожный просвет «Тугеллы» тоже (204 мм). Так вот, используя режим «Глубокий снег», кроссовер разгонялся до 25 км/ч на второй передаче, в то время как на обычной дороге давно перешел бы на третью. Индикация текущей передачи есть на панели приборов всегда, и это плюс. Минус — нет вообще никакой индикации работы системы полного привода. Я уж не говорю о возможности блокировки межосевой муфты, в «Тугелле» этим ведает одна автоматика. Закрались даже сомнения: а во всех ли режимах движения привод полный? Ведь на красочных картинках при смене режимов трансмиссия выделяется цветом только в настройках «Глубокий снег» и «Бездорожье».

Нет, как показал тест, задние колеса так или иначе способны подхватить во всех режимах. Но во внедорожных — блокировка явно имеет более высокую степень. Так, если в глубоком снегу вместо «Глубокого снега» выбрать «Бездорожье», кроссовер станет больше напоминать легкий гусеничный танк, а при наборе скорости в той же колее на второй передаче будет реветь мотором до 30 км/ч. К слову, этот режим автоматически отключается при достижении 60 км/ч.

Солидность и комфорт

В спортивном и «бездорожном» режимах панель приборов «Тугеллы» преображается и демонстрирует просто высоты дизайна и буйство красок. По мне, сдержанная «классическая» индикация все же лучшая. Как на Kia Mohave. Но вот на степень блокировки межосевой муфты или на распределение момента по осям (пусть даже не колесам), как на Kia Sorento, Toyota RAV4 предыдущего поколения или Honda CR-V, я бы посмотрел. А еще предпочел бы, чтобы премиальная модель Tugella предлагала проекционный экран с показателями на ветровом стекле. Кстати, сейчас автомобиль умеет распознавать знаки ограничения скорости. Именно распознавать, проверено на местности.

«Младшая» версия Luxury, в отличие от «старшей» Flagship, не имеет системы автоматического переключеня света фар с дальнего на ближний, подрулевых «лепестков» ручного выбора передач, вентиляции передних кресел, замшевых вставок в кожаной обивке сидений, электропривода двери багажника. Также в ней отсутствуют интеллектуальный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствиями, система удержания автомобиля в полосе движения и отслеживание дорожных знаков. Учитывая очень незначительную разницу двух комплектаций в цене, за все эти системы выгодно доплатить.

О настройке шасси. Приятно сознавать, что в основе китайской модели лежит та же платформа, что и у Volvo XC40. Сам факт, безусловно, положительный, а еще в значительной мере рекламный. Только если для вас помимо фирменных заявлений важны собственные ощущения, опробуйте оба автомобиля на ходу. Лично мне подвеска XC40 показалась какой-то слегка «расслабленной», далекой от великолепных околоспортивных настроек седана S60 и универсала V60 Cross Country. Так что Volvo и Volvo могут очень существенно отличаться друг от друга.

Что касается «Тугеллы», то она «расслабленной» как-то не воспринимается. При том, правда, что и спортивности ей занимать и занимать. Этот автомобиль предлагает очень высокую плавность хода, чувствуется, что он массивен и солиден, но благодаря высокой тяговооруженности не медлителен. И — комфортен. Вот уж про кого нельзя сказать, что подвеска жёсткая. Теперь я понимаю тех покупателей Kia Sorento, которые сетуют на жёсткость корейской модели. Может быть, вы сравнивали ее с китайской?

Мягкость и комфорт подвески «Тугеллы», однако, не способствуют какой-либо «развязности» ее поведения на шоссе. Она и «физически» хорошо держит прямую, и «электронно» подруливает в полосу. Руль немного «резиновый», усилие на нем приятное, но отклик на повороты запаздывает. Да, еще на борту «Тугеллы» есть активный «круиз», но на скользкой дороге я его опробовать не решился.

Благодаря полному приводу на трассе можно чувствовать себя более-менее спокойно, даже если она не отдраена дочиста. Ощущаете волнение? Сбросьте одну или две передачи, перейдите из зажигательного спортивного режима в комфортный или даже экономичный. Кстати, и экономичности порадуетесь. 8,3-8,5 л на сотню — таков был трассовый расход 95-го бензина, и это без включения «круиза» и использования скоростей несколько выше разрешенного лимита. А с «круизом»? При 120 км/ч автомобиль демонстрировал всего лишь… 6,4-литровый аппетит! При 238-ми «лошадках» под капотом»!

Прямо какой-то идеал выходит, а не автомобиль… Но это, конечно, не совсем так. Вот что мы имеем в плане проходимости. Дважды мне довелось «пахать» снежную целину: в диком лесу в соседней области и на нечищеной парковке в Москве. С глубоким, но легким снегом кроссовер справился. Но когда в дни снегопадов я хотел припарковать его на обочине, разъезженной, судя по следам, каким-то тяжелым внедорожником, «китаец» сдался. Колеса не сумели растолкать плотные комья снега и начали беспомощно буксовать. Хорошо, хоть удалось не застрять наполовину в этой каше, наполовину — на проезжей части.

Другой момент — раскатанные до ледяного блеска снежные бугорки на асфальте. На них «Тугелла» не только проскальзывает, но способна и «играть» задним мостом в сторону. Тут с «газом» надо быть предельно осторожным. Ведь такая поверхность часто бывает во дворах и на узких улицах, где ты оказываешься в опасной близости от припаркованных автомобилей.

Наконец, однажды, довольный тем, как цепко — в целом — ведет себя машина на скользких покрытиях, я решил лихо «дать угла» при повороте на перекрестке. Асфальт был покрыт лишь легким коричневым налетом снега вперемешку с реагентом — и тут кроссовер ТАК «подыграл» мне, что мало не показалось! Он с легкостью дал «угол» в 90 градусов, а при моей попытке парировать его, дал 90 в противоположную сторону. К счастью, других машин на перекрестке не было. И — к сожалению — никак не проявила себя система стабилизации. А может быть, я просто не почувствовал ее действия.

Вообще, на скользкой площадке подчинить себе «Тугеллу» и заставить вращаться вокруг своей оси относительно несложно. Она совершает вращение увереннее, чем Kia Sorento и полноприводная модель Cheryexeed TXL, но, конечно, не так весело, как кроссоверы Audi. Система стабилизации заметно «режет» тягу, и получается парадокс: значит, на скользком перекрестке я должен был еще и добавить «газ», чтобы выровнять автомобиль на курсе? Нет, пожалуй, обладая таким мощным и «моментным» мотором, лучше все-таки соблюдать осторожность. И уж точно экипироваться на зиму шипованными шинами.

Что еще рассказать о зимнем тесте Geely Tugella? Порадовал уверенный пуск мотора в морозы ниже -20 градусов. «Печка», в целом, справлялась со своими обязанностями, точно так же, как подогрев водительского сиденья и руля. Но на высоких скоростях нужно было «топить» в салоне, устанавливая температуру +26 градусов. Когда же трасса сменялась городскими пробками, при таком значении можно было зажариться. Приходилось снижать показатель до +22 градусов и даже опускать стекло для проветривания.

Никаких сколь-нибудь серьезных нареканий автомобиль в ходе теста Motorpage не вызвал. Я прочел несколько отзывов других журналистов — и тоже не заметил существенной критики. Более того, некоторые СМИ уже окрестили «Тугеллу» лучшим из «поднебесных» автомобилей, появлявшихся на нашем рынке. Пожалуй, готов согласиться с ними. Это подтверждается и тем фактом, что китайская модель впервые в этом году вошла в шорт-лист премии ТОП-5 Авто, то есть, оказалась среди пяти номинантов в своей категории. И это – Geely, правда, с моделью Coolray. Думаю, в следующем году такая же, если не более высокая оценка будет вынесена журналистским сообществом и кроссоверу Geely Tugella .

В Китае модель Tugella неблагозвучно именуется FY11 и предлагается с несколькими вариантами двигателя, у нас же пока доступен единственный агрегат — двухлитровый бензиновый с турбонаддувом, развивающий 238 л. с. В паре с ним трудится классический восьмидиапазонный автомат. Других сочетаний нет, вариант привода тоже единственный — полный. Комплектаций — две, Luxury и Flagship. Стоимость — соответственно, 2 399 990 и 2 499 990 рублей.

Технические характеристики Geely Tugella 2.0T 8АТ 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 4605 х 1643 х 1878 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 204 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 446 / 1077 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1815 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 238 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 350 / 1800 — 4500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 8,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 54